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Козлов Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 35
Козлов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Лысенко Эдуард 317 2
|Павлов Евгений 18 2
|Гаман Максим 20 2
|Лёвкин Сергей 8 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Ващенко Эдуард 6 1
|Климова Наталья 3 1
|Фролов Борис 32 1
|Васильева Влада 5 1
|Логачева Наталья 4 1
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
|Дерманский Роман 1 1
|Гузенко Олега 1 1
|Чикин Евгений 1 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Березин Максим 144 1
|Иванов Борис 64 1
|Овчаренко Юрий 41 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Швецов Владимир 52 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Швецов Никита 21 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Кусков Денис 221 1
|Кузнецов Кирилл 29 1
|Корольков Александр 4 1
|Корсик Константин 13 1
|Самоукин Сергей 20 1
|Комарова Наталья 16 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Савин Сергей 97 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Сердитый Гражданин 10 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.