Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Козлов Евгений

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта 1
18.12.2023 «Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
04.10.2023 Цирковая компания ФКП «Росгосцирк» выбрала компьютеры и ноутбуки «Инферит» 1
03.08.2023 Консорциум «Вычислительная техника» и российский вендор «Инферит» договорились о партнерстве 1
17.05.2023 Inferit анонсирует выход премиальной линейки Silver 1
27.04.2023 Без ожидания в очереди: 42 тыс, раз москвичи записались к нотариусу на портале mos.ru 1
13.04.2023 Наука и образование: в благотворительном сервисе на mos.ru появилась новая категория для помощи 1
10.04.2023 Как суперсервисы помогают москвичам 1
26.12.2022 «Ред ОС» предустановят на компьютерное и серверное оборудование Inferit (ГК Softline) 1
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения 1
01.09.2022 Softline computers переименована в Inferit 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
11.07.2022 Softline computers представила новое компьютерное оборудование 1
17.06.2022 Новая функция благотворительного сервиса mos.ru поможет оказывать поддержку проще и быстрее 1
28.04.2022 Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации 1
03.02.2022 Softline запустил в производство программно-аппаратные комплексы на базе собственного программного обеспечения 1
12.01.2022 Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз 1
29.12.2021 Суперсервис на портале мэра Москвы поможет участникам программы реновации докупить квадратные метры 1
07.09.2021 Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers 1
30.06.2021 «Рикор» и Softline Computers запустили серийное производство серверной материнской платы 1
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
27.03.2017 Интернет-пользователи смогут задать вопросы московским властям через сервис Ответы Mail.Ru 1
19.10.2015 Британская высшая школа дизайна поможет мэрии Москвы оптимизировать главный городской портал 1
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 1
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС 1
17.02.2014 UBANK представит свою новую разработку на Mobile World Congress 1
17.12.2013 Через мобильные сервисы чаще всего оплачивают сотовую связь, кредиты и услуги ЖКХ 1
18.04.2013 Эффективность московских ведомств будут оценивать по количеству датасетов, раскрытых для сторонних разработчиков 1
01.11.2012 Международный сервис личных водителей Wheely начнет работать в Москве 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
12.10.2010 Twitter запустит русскоязычный интерфейс 1
20.11.2008 Tele2 запоздало накажут 1
06.06.2005 Автоматизация складов: размер важнее содержания 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Козлов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 7
Intel Corporation 12811 3
Рикор Холдинг - Rikor 173 3
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 34 2
MediaTek - Ralink 595 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
Softline - Polymatica - Полиматика 201 2
Fly 214 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Алкотел Электронные системы - teXet 5 1
Senseit - Сэнсит.Ру 8 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Т2 - Т2 Мобайл - ПССР - Персональные системы связи в регионе 6 1
Samsung Electronics 11064 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
МегаФон 10742 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13154 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Philips 2099 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
HTC Corporation 1512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Наукоград - технопарк 156 5
Евросеть 1421 2
uBank 21 2
Rheinmetall AG 11 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Шалаш - Благотворительный фонд 3 1
Связной ГК 1401 1
Visa International 1993 1
American Express - Amex 338 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 12 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
Общественная палата города Москвы 10 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 3
Моноблок - Monoblock PC 1115 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 3
Google Android 15243 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 2
Softline - DeskWork 117 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
Softline Pay 2 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 24 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 30 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Суперсервис Переезд в Москве 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Apple iPad 4011 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 1
Лысенко Эдуард 317 2
Павлов Евгений 18 2
Гаман Максим 20 2
Лёвкин Сергей 8 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Ващенко Эдуард 6 1
Климова Наталья 3 1
Фролов Борис 32 1
Васильева Влада 5 1
Логачева Наталья 4 1
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 1
Дерманский Роман 1 1
Гузенко Олега 1 1
Чикин Евгений 1 1
Рустамов Рустам 548 1
Никифоров Николай 1138 1
Березин Максим 144 1
Иванов Борис 64 1
Овчаренко Юрий 41 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Мартынов Владислав 115 1
Швецов Владимир 52 1
Брюквин Юрий 300 1
Швецов Никита 21 1
Сергеев Алексей 46 1
Кусков Денис 221 1
Кузнецов Кирилл 29 1
Корольков Александр 4 1
Корсик Константин 13 1
Самоукин Сергей 20 1
Комарова Наталья 16 1
Легостаева Светлана 96 1
Савин Сергей 97 1
Фадеев Михаил 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 17
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 3
Европа 24963 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 1
Москва - ЗАО - Можайский район 22 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 33 1
Москва - САО - Западное Дегунино - Восточное Дегунино 7 1
Москва - ЮЗАО - Обручевский район 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1
Швеция - Королевство 3781 1
Индия - Bharat 5869 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 2
Нотариат - Notary Public - Нотариус 94 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 2
Английский язык 7030 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Сердитый Гражданин 10 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Рустелеком ТК 305 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Jilin University - Цзилиньский университет 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще