«Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Двухъюнитовые серверы Inferit RS208 российского ИТ-вендора «Инферит» прошли тестирование с решением «Кибер инфраструктура» разработчика ПО для защиты данных «Киберпротект». ИТ-вендор и разработчик ПО подписали соглашение о технологическом партнёрстве.

Российский ИТ-вендор «Инферит» активно работает над расширением технологических партнёрств. Производитель компьютерного и серверного оборудования, инфраструктурного программного обеспечения подписал соглашение о технологическом партнёрстве с компанией «Киберпротект» для того, чтобы предлагать клиентам решения для развёртывания и поддержания ИТ-инфраструктуры.

«Киберпротект» — российский разработчик, предоставляющий программного обеспечения организациям любого масштаба, заинтересованным в надежной киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Все продукты разработчика включены в реестр российского ПО Минцифры России.

«Кибер инфраструктура» — инструмент для программно-определяемых ЦОДов или рабочих нагрузок в удалённых офисах. Благодаря высокой доступности решения организации могут развивать свой бизнес и обеспечивать требуемый уровень сервиса, избегая потери данных.

Серверы Inferit 2U производятся на базе процессоров Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh), поддерживают до 2048 ГБ оперативной памяти, до 24 HDD- и SSD-дисков, имеют 4 порта RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/с. Серверы применяются для развертывания гиперконвергентных решений и облачных инфраструктур, для решения различных задач, связанных с программно-определяемыми хранилищами, виртуализацией и анализом больших данных, а также с облачными вычислениями. ИТ-вендор «Инферит» на собственном заводе производит до 300 тыс. единиц компьютерного и серверного оборудования в год.

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«Мы рады объявить о заключении технологического партнерства с разработчиком ПО для защиты данных – компанией «Киберпротект», продукты которой включены в реестр российского ПО Минцифры России. Партнёрство позволит нам предлагать клиентам решения, основанные на двухъюнитовых серверах Inferit RS208 и продукте «Кибер инфраструктура» для хранения любых видов данных», — отметил Евгений Козлов, директор «Инферит Техника», подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерной техники и серверного оборудования.

«Инферит» одними из первых увидел запрос рынка на готовые программно-аппаратные комплексы. Благодаря ПАКу Inferit RS208 с «Кибер инфраструктурой» заказчик получит готовое «под ключ» решение для построения инфраструктуры», — сказала Наталья Логачева, руководитель облачных и партнерских продаж компании «Киберпротект».