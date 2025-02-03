Логачева Наталья
Логачева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 189 3
|Softline - Софтлайн 2824 2
|Softline - Инферит - Инферит Облако 49 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 3
|Андриевский Сергей 13 1
|Швец Денис 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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