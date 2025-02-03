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Логачева Наталья



03.02.2025 Компания «Киберпротект» представила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 1
01.07.2024 «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью решения «Киберпротекта» 1
18.12.2023 «Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
16.01.2023 Softline заключила соглашение о партнерстве с компанией «Киберпротект» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Логачева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 189 3
Softline - Софтлайн 2824 2
Softline - Инферит - Инферит Облако 49 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 3
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 761 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 1
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 99 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 14 1
Андриевский Сергей 13 1
Швец Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 885 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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