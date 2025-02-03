Компания «Киберпротект» представила обновление «Кибер Бэкапа Облачного»

Компания «Киберпротект» сообщила об обновлении продукта «Кибер Бэкап Облачный». Облачный сервис резервного копирования, доступный пользователям многих российских провайдеров, получил новые возможности по направлениям кроссплатформенности, информирования и безопасности. Расширена поддержка российских и свободно распространяемых ОС, спектра СУБД на основе PostgreSQL, представлена поддержка сервисов «Почта» и «Диск» платформы VK WorkSpace, реализована интеграция с системами SIEM. «Кибер Бэкап Облачный» теперь способен с большей эффективностью защищать ИТ-инфраструктуру пользователей из самых разных отраслей с минимальными затратами на внедрение и поддержку.

Сегодня «Кибер Бэкап Облачный» обеспечивает полное и инкрементное резервное копирование СУБД PostgreSQL и СУБД на ее основе, а также гранулярное восстановление отдельных баз данных на момент времени. В новой версии обеспечена совместимость с набирающими популярность российскими СУБД на основе PostgreSQL: Postgres Pro, Jatoba, Proxima DB и Tantor. «Кибер Бэкап Облачный» также поддерживает работу с Patroni – наиболее популярным решением для кластеризации PostgreSQL. Таким образом, при помощи «Кибер Бэкапа Облачного» можно обеспечить защиту данных c минимальным RPO (целевая точка восстановления).

В актуальной версии сервиса был расширен спектр совместимых операционных систем. Теперь агенты сервиса поддерживают версии ядра Linux вплоть до 6.8, что обеспечивает защиту в том числе ОС Astra Linux 2.12 СЕ («Орёл»), М ОС, Основа 10, Debian 12, SLES 15.5, Ubuntu 24.04 и других дистрибутивов.

Обновленный «Кибер Бэкап Облачный» обеспечивает расширенную защиту бизнес-приложений и данных сервисов «Почта» и «Диск» платформы VK WorkSpace. Резервное копирование сервисов «Почта» и «Диск» осуществляется единым агентом по одной лицензии защиты почтового ящика VK WorkSpace.

Изменения коснулись интерфейса управления резервным копированием, в нем был создан новый раздел — «Журнал аудита», посвященный ключевым событиям системы. Он аккумулирует их контрольные точки, например старта или завершения заданий резервного копирования, удаления резервных копий и другие, составляющие предмет исследования при работе с событиями безопасности — раздел будет наиболее полезен сотрудникам служб ИБ. Под капотом у «Журнала аудита» полностью переработанный сервис подсистемы протоколирования, который, кроме прочих, несет в себе возможность интегрировать «Кибер Бэкап» в процессы централизованного сбора информации о событиях и управления инцидентами безопасности предприятий, использующих SIEM и подобные системы. «Кибер Бэкап» теперь поддерживает передачу событий по протоколу SYSLOG, сами события могут передаваться в формате SYSLOG или CEF. Это позволяет интегрировать облачный сервис резервного копирования в инфраструктуры и практики обеспечения информационной безопасности организаций.

«С каждым обновлением «Кибер Бэкап Облачный» становится всё более универсальным решением, способным обеспечить сохранность и доступность критически важных данных российских компаний. Вместе с нашими партнерами мы предлагаем готовый облачный сервис резервного копирования с широкой поддержкой операционных систем, виртуальных сред и версий СУБД. Он позволяет эффективно защищать всю ИТ-инфраструктуру бизнеса в условиях происходящего перехода на импортонезависимые решения», — сказала Наталья Логачева, руководитель отдела облачных и партнерских продаж компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Облачный» позволяет сервис-провайдерам предоставлять услуги резервного копирования и восстановления данных в облаке (BaaS), а конечным пользователям — обеспечить надёжную защиту бизнеса, развернув современную систему резервного копирования в своей организации под ключ, без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или своё собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнёры «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Облачный» включён в реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись №19458 от 17 октября 2023 г.), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории РФ.