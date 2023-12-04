Получите все материалы CNews по ключевому слову
HPE ArcSight ESM SIEM HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM HPE SIRM HPE Security Intelligence and Risk Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|04.12.2023
|
Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0
турные улучшения Space Disp; возможность выгрузки событий во внешние системы логирования, в формате CEF, для платформы мониторинга и контроля инцидентов ArcSight; реализацию управления пулом фи
|19.08.2016
|
Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК
Платформа ArcSight ESM версии 6 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) прошла сертификацию ФСТЭК.
|28.01.2016
|
Поведенческий анализ помогает выявлять ИБ-инциденты
пасности – User behavior analytics (HPE UBA), который является дополнительным модулем к системе HPE ArcSight. Решение позволяет автоматически обнаруживать инциденты информационной безопасности
|11.06.2014
|
HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России
рующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard,
|30.07.2013
|
Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight
огНаука» объявили об успешном завершении работ по интеграции шлюзов безопасности CSP VPN с решением HP ArcSight. Теперь в качестве источника, события с которого собираются компонентом HP Arc
|31.01.2013
|
Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц»
ном завершении проекта по мониторингу корпоративных угроз и рисков безопасности с помощью платформы Arcsight ESM, а также обеспечению соответствия информационной системы банка «Петрокоммерц» тр
|28.08.2012
|
«Андэк» будет предлагать SIEM-решения HP ArcSight
ости и событиями безопасности) и лог-менеджмента «Андэк» выбрала компанию HP и ее линейку продуктов HP ArcSight. «У экспертов компании “Андэк” есть большой практический опыт внедрения ArcSight
|30.09.2011
|
HP анонсировала систему мониторинга событий безопасности HP ArcSight Express 3.0
Компания HP представила HP ArcSight Express 3.0 — унифицированное решение для обеспечения безопасности, обладающее вы
|17.08.2011
|
«Инфосистемы Джет» интегрировали комплекс защиты от утечек данных «Дозор-Джет» с системой мониторинга событий ИБ ArcSight
пециальный коннектор для интеграции системы класса SIEM (Security Information and Event Management) ArcSight и комплекса защиты от утечек информации «Дозор-Джет». С его помощью информация, полу
|01.07.2011
|
«Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»
лог» системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (ИБ) на основе продукта HP ArcSight. Система позволяет сотрудникам отдела информационной безопасности «Тройки Диалог»
|21.02.2011
|
«Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Волго-Вятском банке Сбербанка России»
Operation Center) для информационной инфраструктуры банка. Центр построен на базе решения компании ArcSight ESM — разработчика решений для контроля инцидентов безопасности и степени выполнения
|13.09.2010
|
HP официально объявила о приобретении ArcSight за $1,5 млрд
ard объявила о подписании окончательного соглашения о покупке калифорнийского поставщика ИБ-решений ArcSight путем выплаты $43,5 за каждую обыкновенную акцию. Сумма сделки составит $1,5 млрд. Т
|13.09.2010
|
HP покупает поставщика систем госбезопасности
Hewlett-Packard в ближайшее время планирует объявить о намерении приобрести компанию ArcSight примерно за $1,5 млрд или $43 за каждую обыкновенную акцию, что примерно на 23% выше
|31.08.2010
|
«Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Абсолют Банке»
y Operation Center) в рамках информационной инфраструктуры «Абсолют Банка» на базе решения компании ArcSight ESM, разработчика решений для контроля инцидентов безопасности и степени выполнения
|04.06.2009
|
«Банк Уралсиб» автоматизировал мониторинг событий ИБ с помощью «Техносерва»
мный интегратор «Техносерв» завершил внедрение системы мониторинга на базе программного обеспечения ArcSight ESM в центральном офисе «Банка Уралсиб» в Москве. Целью проекта стало создание систе
HPE ArcSight ESM SIEM и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейбутов Эльман 18 4
|Акимов Евгений 39 3
|Ефимов Петр 39 3
|Голов Андрей 52 2
|Романов Михаил 33 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Wong Arthur - Артур Вонг 4 2
|Гайкович Владимир 40 2
|Mahony Colin - Махони Колин 3 2
|Путин Владимир 3356 2
|Рахметов Руслан 61 2
|Матвеев Лев 64 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Hurd Mark - Херд Марк 97 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Павлунин Станислав 14 2
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 2
|Парфентьев Алексей 167 2
|Березин Максим 131 2
|Кузнецов Владимир 45 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Булгаков Алексей 4 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Иванов Константин 27 1
|Костров Дмитрий 34 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Хомутов Дмитрий 50 1
|Щеглов Петр 75 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Горчаков Сергей 1 1
|Попов Павел 23 1
|Бокова Галина 2 1
|Федотова Валентина 6 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
|Информзащита Учебный центр 38 2
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409178, в очереди разбора - 731175.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.