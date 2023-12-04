HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management

турные улучшения Space Disp; возможность выгрузки событий во внешние системы логирования, в формате CEF , для платформы мониторинга и контроля инцидентов ArcSight; реализацию управления пулом фи

рующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard,