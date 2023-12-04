HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management

Разделы

04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0

турные улучшения Space Disp; возможность выгрузки событий во внешние системы логирования, в формате CEF, для платформы мониторинга и контроля инцидентов ArcSight; реализацию управления пулом фи
19.08.2016 Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК

Платформа ArcSight ESM версии 6 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) прошла сертификацию ФСТЭК.
28.01.2016 Поведенческий анализ помогает выявлять ИБ-инциденты

пасности – User behavior analytics (HPE UBA), который является дополнительным модулем к системе HPE ArcSight. Решение позволяет автоматически обнаруживать инциденты информационной безопасности

11.06.2014 HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России

рующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard,
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight

огНаука» объявили об успешном завершении работ по интеграции шлюзов безопасности CSP VPN с решением HP ArcSight. Теперь в качестве источника, события с которого собираются компонентом HP Arc
31.01.2013 Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц»

ном завершении проекта по мониторингу корпоративных угроз и рисков безопасности с помощью платформы Arcsight ESM, а также обеспечению соответствия информационной системы банка «Петрокоммерц» тр
28.08.2012 «Андэк» будет предлагать SIEM-решения HP ArcSight

ости и событиями безопасности) и лог-менеджмента «Андэк» выбрала компанию HP и ее линейку продуктов HP ArcSight. «У экспертов компании “Андэк” есть большой практический опыт внедрения ArcSight

30.09.2011 HP анонсировала систему мониторинга событий безопасности HP ArcSight Express 3.0

Компания HP представила HP ArcSight Express 3.0 — унифицированное решение для обеспечения безопасности, обладающее вы
17.08.2011 «Инфосистемы Джет» интегрировали комплекс защиты от утечек данных «Дозор-Джет» с системой мониторинга событий ИБ ArcSight

пециальный коннектор для интеграции системы класса SIEM (Security Information and Event Management) ArcSight и комплекса защиты от утечек информации «Дозор-Джет». С его помощью информация, полу
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»

лог» системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (ИБ) на основе продукта HP ArcSight. Система позволяет сотрудникам отдела информационной безопасности «Тройки Диалог»
21.02.2011 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Волго-Вятском банке Сбербанка России»

Operation Center) для информационной инфраструктуры банка. Центр построен на базе решения компании ArcSight ESM — разработчика решений для контроля инцидентов безопасности и степени выполнения
13.09.2010 HP официально объявила о приобретении ArcSight за $1,5 млрд

ard объявила о подписании окончательного соглашения о покупке калифорнийского поставщика ИБ-решений ArcSight путем выплаты $43,5 за каждую обыкновенную акцию. Сумма сделки составит $1,5 млрд. Т
13.09.2010 HP покупает поставщика систем госбезопасности

Hewlett-Packard в ближайшее время планирует объявить о намерении приобрести компанию ArcSight примерно за $1,5 млрд или $43 за каждую обыкновенную акцию, что примерно на 23% выше
31.08.2010 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Абсолют Банке»

y Operation Center) в рамках информационной инфраструктуры «Абсолют Банка» на базе решения компании ArcSight ESM, разработчика решений для контроля инцидентов безопасности и степени выполнения

04.06.2009 «Банк Уралсиб» автоматизировал мониторинг событий ИБ с помощью «Техносерва»

мный интегратор «Техносерв» завершил внедрение системы мониторинга на базе программного обеспечения ArcSight ESM в центральном офисе «Банка Уралсиб» в Москве. Целью проекта стало создание систе

Публикаций - 115, упоминаний - 180

HPE ArcSight ESM SIEM и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5763 28
Microsoft Corporation 25254 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5287 17
Cisco Systems 5224 14
Check Point Software Technologies 801 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 257 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 12
IBM - International Business Machines Corp 9553 11
Cisco Systems - Splunk 72 11
Информзащита 858 9
InfoWatch - Инфовотч 1092 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 8
Fortinet 406 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 7
HP - Hewlett-Packard 3644 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1511 6
Palo Alto Networks 167 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 6
NVision Group - Энвижн Груп 685 6
Vertica 40 6
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1152 5
Red Hat 1345 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 5
Telegram Group 2586 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 806 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 4
HPE SOC - HPE Security Operations Center 5 4
HPE Enterprise Services 54 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 4
Ростелеком 10327 4
Крок - Croc 1815 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 4
Oracle Corporation 6876 4
Broadcom - VMware 2495 4
Dr.Web - Доктор Веб 1276 4
ESET - ESET Software 1147 4
Citrix Systems 840 4
HP Autonomy 83 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1486 3
РЖД - Российские железные дороги 2007 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 3
ГПБ - Газпромбанк 1181 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Абсолют Банк 240 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 2
Visa International 1974 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Vista Equity Partners 7 1
Lockheed Martin 767 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Grundig 42 1
Beko - Beko Electronics 75 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Гипротяжмаш 1 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4919 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12882 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 4
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3254 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
DLP-Эксперт 14 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31821 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 72
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2726 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 22
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 20
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 968 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12015 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 16
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1048 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  735 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4565 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 12
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 765 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 12
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 10
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 178 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 901 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5397 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 9
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 9
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 347 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 9
Microsoft Windows 16352 16
Linux OS 10931 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 13
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 12
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 122 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1533 8
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 8
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 211 7
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 6
Apache Hadoop 447 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 866 6
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 5
Microsoft Azure 1462 5
Microsoft Office 3965 5
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 942 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1526 4
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 4
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 4
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 4
Новые облачные технологии - МойОфис 898 4
Apple iOS 8264 4
Google Android 14718 4
Apple macOS 2255 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 298 4
Microsoft Windows Server 2008 480 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 67 4
Squid - прокси-сервер 42 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1781 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 67 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 3
Бейбутов Эльман 18 4
Акимов Евгений 39 3
Ефимов Петр 39 3
Голов Андрей 52 2
Романов Михаил 33 2
Огородников Дмитрий 27 2
Wong Arthur - Артур Вонг 4 2
Гайкович Владимир 40 2
Mahony Colin - Махони Колин 3 2
Путин Владимир 3356 2
Рахметов Руслан 61 2
Матвеев Лев 64 2
Прибочий Михаил 44 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
Скородумов Анатолий 65 2
Павлунин Станислав 14 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 2
Тихонова Кристина 47 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 408 2
Парфентьев Алексей 167 2
Березин Максим 131 2
Кузнецов Владимир 45 1
Новиков Дмитрий 41 1
Сабанов Алексей 21 1
Булгаков Алексей 4 1
Кутуков Андрей 10 1
Вышлов Андрей 23 1
Иванов Константин 27 1
Костров Дмитрий 34 1
Николаев Дмитрий 19 1
Хомутов Дмитрий 50 1
Щеглов Петр 75 1
Семенов Анатолий 35 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Черноволенко Сергей 34 1
Горчаков Сергей 1 1
Попов Павел 23 1
Бокова Галина 2 1
Федотова Валентина 6 1
Ершова Элеонора 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 11
Европа 24650 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 5
Германия - Федеративная Республика 12945 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 4
Индия - Bharat 5706 3
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
США - Калифорния 4776 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 828 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18253 2
Украина 7799 2
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Ирландия - Республика 1025 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Япония 13555 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Европа Восточная 3122 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1727 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3149 5
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 5 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 4
Английский язык 6879 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
Forbes - Форбс 914 2
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Ведомости 1249 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2162 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
ZDnet 662 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
WikiLeaks 120 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11414 1
BleepingComputer - Издание 417 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Juniper Research 551 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Gartner - Гартнер 3613 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
Информзащита Учебный центр 38 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
IT&Security Forum 10 1
Электронное государство XXI века 32 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409178, в очереди разбора - 731175.
Создано именных указателей - 187833.
