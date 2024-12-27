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Семенихин Кирилл



27.12.2024 Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности вырастет на 25% 1
07.10.2024 Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage 2
21.09.2023 «Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения 1
13.06.2023 Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности 1
23.05.2023 Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне» 1
18.05.2023 Университет Иннополис применит разработки «Лаборатории Касперского» для обучения специалистов по информационной безопасности 1
14.04.2022 Университет Иннополис и Сколтех начнут совместно обучать бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» 1
04.06.2021 Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
13.01.2020 В России создадут полностью верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
12.12.2016 Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами 2
01.10.2015 Экс-глава российского Microsoft по продажам займется «Иннополисом» 1
26.11.2013 Прекращение техподдержки Windows XP ударит по регионам? 1
06.06.2013 Microsoft присоединилась к подготовке к Универсиаде 2013 в Казани 1
29.08.2011 «ICL-КПО ВС» расширила портфель предложений для малого бизнеса решениями Microsoft 1
30.06.2011 Windows 7 и Microsoft Office 2010 перевели на татарский язык 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Семенихин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 7
ICL ГК 381 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 3
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Bitfury Group 25 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5685 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Check Point Software Technologies 760 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Citrix Systems 812 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Panduit 43 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 1
Forcepoint - Websense 125 1
Т1 Иннотех 178 1
ST - Системные технологии 65 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
ICL НПО ВС - Научно-производственное объединение вычислительных систем 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Ростелеком 9701 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ИнноГеоТех 8 1
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
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Microsoft Windows 15657 3
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Microsoft Windows XP 2399 2
Microsoft Office 3734 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 119 1
Microsoft Office 2007 238 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Windows NT 879 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Microsoft Office 2010 142 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 1
Гузаиров Айдар 55 3
Минниханов Рустам 118 2
Песков Дмитрий 106 1
Повалко Александр 36 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Тормасов Александр 9 1
Аноприенко Сергей 2 1
Бариев Искандер 10 1
Починок Николай 12 1
Никифоров Николай 1136 1
Лукацкий Алексей 119 1
Сабанов Алексей 21 1
Прянишников Николай 292 1
Леонов Владимир 17 1
Симис Борис 15 1
Мамыкин Владимир 44 1
Дьячков Виктор 36 1
Кондратьев Дмитрий 32 1
Калганов Игорь 51 1
Гордейчик Сергей 25 1
Рубанов Александр 17 1
Валеева Зиля 1 1
Рубанов Владимир 75 1
Шувалов Игорь 82 1
Кулагина Валентина 1 1
Сафонов Александр 3 1
Кулашова Анна 44 1
Рахметов Руслан 56 1
Калинин Антон 3 1
Атамановский Игорь 2 1
Дуленков Федор 2 1
Меньшов Кирилл 118 1
Путин Владимир 3171 1
Саматова Алия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 4
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Дания - Королевство 1296 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3619 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 11
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 12
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 15 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
IT&Security Forum 10 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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