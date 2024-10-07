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Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage

Директором по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами государственной власти Innostage, интегратора сервисов и решений в области цифровой безопасности, назначен Кирилл Семенихин. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Ранее он девять лет возглавлял университет «Иннополис», где со своей командой активно выстраивал отношения с ключевыми вузами региона, развивал образовательные программы и выводил учебное заведение на топовые позиции среди российских ИТ-вузов.

В Innostage Кирилл Семенихин будет отвечать за развитие корпоративного образования в сфере информационной безопасности, а также повышение его ценности для всех заинтересованных сторон: от владельцев бизнеса, ИТ-директоров и их команд до студентов и школьников.

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Кирилл Семенихин назначен директором по развитию корпоративного обучения и GR Innostage
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«Мы планируем создать консорциум вузов, на базе которого будут реализовываться образовательные онлайн и офлайн программы, активно проводиться профильные олимпиады, студенческие кибертурниры и другие мероприятия. Подготовительная работа начата пару лет назад, и сейчас мы движемся к финальной реализации этой большой цели. Буду рад применить в новой должности свой опыт управления в образовательной сфере, а также построения и совершенствования бизнес-процессов в ИТ-компаниях», — отметил директор по развитию корпоративного обучения и взаимодействия с органами государственной власти Innostage Кирилл Семенихин.

Нынешней должности Кирилла Семенихина в Innostage и позиции директора университета «Иннополис» предшествовала его многолетняя работа в корпорации Microsoft, начинавшаяся с выстраивания партнерства с коммерческими и государственными заказчиками в Поволжье и завершившаяся членством в совете директоров и постом регионального директора Microsoft в России.

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