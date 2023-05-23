Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне»

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной деятельности станет работа сторон в рамках проекта «Иннокиберполигон» — платформенного решения для киберучений и подготовки специалистов в сфере информационной безопасности.

Security Vision обладает опытом взаимодействия с ведущими вузами страны в части теоретического и практического обучения в области информационной безопасности и автоматизации ИБ в частности.

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о сотрудничестве

«С помощью платформы «Иннокиберполигон», запущенной в рамках проекта «Передовые инженерные школы», каждый может получить навыки анализа защищённости, тестирования на проникновение и отработать сценарии реагирования в случае кибератак. Для максимально эффективного обучения специалистов важно использовать комбинированный подход, совмещая курсы, тренажёры, киберучения, разработанные совместно с отечественными специалистами в области информационной безопасности. И благодаря партнёрству с компанией Security Vision достижение целей станет быстрее», — отметил Кирилл Семенихин.

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«Security Vision стремится вносить максимальный вклад в повышение навыков отечественных ИБ-специалистов. С этой целью мы сотрудничаем с ведущими российскими вузами, в которых проводится обучение по направлению «Автоматизация процессов информационной безопасности», реализуем образовательные программы, предоставляем наши продукты для практического изучения, в том числе на Национальном полигоне. Платформа «Иннокиберполигон» — важный и перспективный проект, и для его развития мы планируем широко сотрудничать с российским ИТ-университетом как путем предоставления продуктов Security Vision для интеграции в платформу, так и в учебно-методическом направлении», — сказал Руслан Рахметов.