«Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения

«Ростелеком» и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Документ подписали старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Стороны намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для разработки ИТ-продуктов, а также обмениваться опытом и знаниями между преподавателями, студентами и специалистами обеих организаций.

Соглашение заключено до 2025 г. с предполагаемой пролонгацией, как минимум, до 2030 г. Компании планирует заниматься подготовкой нового поколения ИТ-инженеров для цифрового суверенитета страны. Лучшие студенты, обучающихся по программам Передовой инженерной школы Университета Иннополис, пройдут практику или стажировку в «Ростелекоме».

«В сотрудничестве с Университетом Иннополис мы нацелимся на подготовку кадров для динамично развивающегося ИТ-рынка России. Мы опираемся на экспертизу нашей компании в области информационных технологий и внимательно следим за международными и российскими трендами отрасли. У нас также есть успешный опыт образовательных программ по обучению DevOps инженеров, и мы заинтересованы в подготовке новых кадров в сфере ИТ. Совместными усилиями мы сможем создать новые образовательные программы, сосредоточенные на формировании высококвалифицированных ИТ-специалистов», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«С момента запуска проекта ПИШ нам удалось создать первые версии продуктов фронтирной задачи, сформировать инфраструктуру для лабораторий по созданию продуктов на основе ИИ, а также разработать и внедрить 16 программ высшего и дополнительного профессионального образования. Однако подготовка квалифицированных и востребованных специалистов невозможна в теоретическом вакууме. Именно поэтому в своей работе мы сфокусированы на развитии партнерского взаимодействия с лидерами ИТ-рынка. Опыт “Ростелекома” поможет сделать образовательный процесс максимально приближенным к работе над реальными проектами бизнеса и облегчит переход специалиста из университета в индустриальную среду», — сказал директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Также благодаря финансовой поддержке «Ростелекома» на базе Передовой инженерной школы Университета Иннополис построят специальные образовательные пространства: лаборатории и интерактивные комплексы опережающей подготовки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным прикладным программным обеспечением.