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Сафонов Александр



27.01.2025 Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки 1
14.04.2022 Университет Иннополис и Сколтех начнут совместно обучать бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» 1
19.04.2018 ГК InfoWatch примет участие в создании образовательного центра ОАЭ и цифровизации Аджмана 1
17.08.2005 МАКС-2005: Концепт "Клипер" стал звездой салона 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сафонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6228 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5782 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
Минниханов Рустам 118 1
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Простаков Иван 3 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Коптев Юрий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 3
Европа 21773 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
Ближний Восток 2944 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 5 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
Английский язык 6637 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 1
Образование в России 2200 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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