Сафонов Александр
Сафонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
|ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Семенихин Кирилл 18 1
|Касперская Наталья 291 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Простаков Иван 3 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Коптев Юрий 30 1
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