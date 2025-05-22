Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян

Лишь каждый шестой россиянин поддерживает идею введения налога для неработающих россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, эти группы пользуются социальными благами, не участвуя в их финансировании.

Идею поддерживают лишь 17% россиян. Против — 63%: «С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!» Причем среди молодежи до 35 лет противников инициативы больше, чем среди тех, кто старше (67%). Каждый пятый затруднился с оценкой инициативы.

Особенно много споров вызвало попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек: «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России»; «Многодетным мамам и дома хватает работы».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 15 – 20 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.