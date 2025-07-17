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Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили расширить правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов. В частности, в него могут включить магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии». Кроме того, предлагается предоставлять закончившим обучение ИТ-специалистам из аккредитованных ИТ-компаний отсрочку даже в том случае, если они еще не получили диплом на момент формирования списков.

Новые правила отсрочки для ИТ

Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России представили новые правила отсрочки для ИТ-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Разработанный ведомством проект постановления опубликован для общественного обсуждения, оно продлится до 31 июля 2025 г.

Нововведения не будут касаться осеннего призыва в 2025 г., отметили представители Минцифры. Кроме того, предлагается расширить перечень актуальных ИТ-специальностей для получения отсрочки. «В него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие специальности», — сообщили сотрудники федерального ведомства.

«Теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры России. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию. Например, если обучение закончилось в январе 2025 г., а диплом выдадут только в феврале, можно будет попасть в списки на отсрочку в весенний призыв 2025 г.», — говорится в сообщении ведомства.

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Социальный фонд России
Сотрудники Минцифры предложили расширить перечень ИТ-специальностей для отсрочки от призыва

Планируются и изменения при подаче списков на отсрочку от срочной службы. Так, руководители компаний при направлении списков в Минцифры России теперь должны указывать сведения о занимаемых ИТ-специалистами должностях, а если у ИТ-специалиста иностранные документы об образовании, сотрудникам ведомства потребуется подтверждение оснований для их признания, говорится в сообщении.

«Изменения помогут молодым ИТ-специалистам без перерывов строить карьеру в сфере информационных технологий (ИТ), а также позволят сохранить квалифицированные кадры в российской отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса», — говорится в сообщении Минцифры.

Как отметили в министерстве, Минцифры России продолжает совершенствовать механизм ИТ-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны. Цифровая экономика страны — это система экономических, социальных и культурных отношений, основанная на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Действующие сроки подачи заявлений

Согласно действующим требованиям, аккредитованные организации должны передать Минцифры информацию о сотрудниках для получения отсрочки не позднее чем за 50 дней до начала очередного призыва. Ведомство на основании информации от работодателей формирует сводные списки и направляет их в Министерство обороны (Минобороны) России.

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Безопасность

Сотрудники Минобороны России доводят списки до призывных комиссий не позднее чем за 30 дней до начала призыва. Осенний призыв в России в 2025 г. будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, призыв начнется на месяц позже — с 1 ноября 2025 г. Это связано с климатическими особенностями регионов и необходимостью учета сезонных факторов.

Заявления на ИТ-отсрочку от срочной службы в армии для осеннего призыва можно подать через портал «Госуслуги» с 22 июля 2025 г. Сбор заявок продлится до 6 августа 2025 г.

Отсрочка от срочной службы

Отсрочка от срочной службы предоставлялась ИТ-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2025 г. Президент России Владимир Путин в 2023 г. подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов до 30 лет в связи с увеличением возраста призываемых срочников.

«Внести в указ Президента России от 2 марта 2022 г. №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России», — говорится в сообщении. В втором пункте слова «27 лет» заменены словами «30 лет».

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что министерство готовит предложения о мерах поддержки ИТ-отрасли, где будет скорректирован возраст предоставления отсрочки призывникам. Он обратил внимание, что в указе Президента России о поддержке ИТ-отрасли, отдельный пункт посвящен освобождению от призыва на военную службу до 27 лет.

Антон Денисенко

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