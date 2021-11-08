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Франция
Гвиана
Французская Гвиана

Франция - Гвиана - Французская Гвиана


08.11.21 Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото 1
05.10.20 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 2
17.03.20 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
17.12.19 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
17.10.13 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
11.02.13 Азербайджан сдаст в аренду 80% емкостей своего первого спутника 1
10.12.12 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 1
27.11.12 Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию 1
12.10.12 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
28.09.12 Запуск всех аргентинских спутников откладывается 1
17.09.12 Астрономическую единицу изменили 1
07.08.12 Еще 2 спутника превратились в "космический мусор" 1
30.07.12 К старости термиты обзаводятся поясами смертника 1
26.07.12 До конца 2012 г. у Азербайджана появится спутник и цифровое ТВ 1
11.07.12 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1
27.03.12 Блог Сергея Меднова: Россия останется без космоса 1
22.12.11 Европейский шаттл отправится в космос в 2014 году 1
21.10.11 "Союз-СТ" "изменил" России: старт из Гвианы 1
17.02.11 Виноградная лоза опутывает тропики 1
24.06.10 Отложен запуск Ariane 5 с космическими аппаратами Arabsat-5A и COMS 1
24.05.10 РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника 1
12.05.10 ATV "Иоганн Кеплер" отправляется на космодром 1
11.05.10 В Куру стыкованы первая и вторая ступени РН "Союз" 1
12.04.10 Запуск Ariane-5 отложен из-за технических проблем 1
03.03.10 Россия и Франция активизируют совместные космические программы 1
15.02.10 Первый запуск РН "Союз" из Куру отложен 1
24.12.09 Исполняется 30 лет первому пуску ракеты-носителя Ariane 1
10.12.09 Отложен запуск французского разведспутника HELIOS 2B 1
27.11.09 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется в 2010 году 1
05.10.09 Ariane 5: успешный запуск 1
02.10.09 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2 1
03.07.09 Телекоммуникационный спутник TerreStar выведен на орбиту 1
18.06.09 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на начало 2010 года 1
17.06.09 "Союз-СТ" выведет на орбиту первые спутники для "Галилео" 1
01.06.09 С бразильского космодрома запущена ракета германского производства 1
14.05.09 Произведен успешный запуск РН Ariane 5 1
09.04.09 Запуск космических телескопов Herschel и Planck назначен на 6 мая 1
10.03.09 Не стало конструктора советских разведспутников 1
13.02.09 С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту 1
23.12.08 Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр 1

Публикаций - 153, упоминаний - 161

Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 5
Eutelsat 133 4
SES 58 4
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 140 3
NTT DoCoMo 1061 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 133 2
OneWeb Satellites 4 2
Шахты 46 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 1
Elisa 27 1
GM - Hughes - DirecTV 83 1
Siemens AG - Сименс Россия 2218 1
Orange S.A. 877 1
SAP SE 4354 1
Thuraya 59 1
Dahua Technology 44 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
PayPal 615 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
Qualcomm Technologies 1515 1
Twitter 2274 1
Amazon Inc - Amazon.com 2500 1
Arianespace 83 43
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 39
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 10
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 8
Boeing 895 6
Airbus Defence and Space - EADS 123 4
EADS Astrium 95 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 2
Банк Зенит 190 2
Сухой - Авиационный холдинг 138 2
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 3 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Lockheed Martin 659 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 1
Danone - Данон 58 1
Heineken 34 1
Airbus Group 186 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Газпром ПАО 738 1
SoftBank Group 202 1
Восточный Банк 126 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 38
МКС - Международная космическая станция 1381 13
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 5
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 3
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 9 2
Министерство высшего образования и научных исследований Франции - Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 62 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
Президент Российской Федерации 1700 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Кабинет министров Азербайджана - Минсвязи Азербайджана - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики 3 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1361 1
Умные платформы 570 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 844 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 454 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 49 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 22 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 121
Космодром Байконур 1004 23
Check Point Smart-1 56 6
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 21 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 5 2
Pegasus 61 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 15 2
SpaceX 168 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 63 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 1
Microsoft Office 2932 1
Перминов Анатолий 94 8
Путин Владимир 2374 4
Козлов Дмитрий 22 3
Назарбаев Нурсултан 58 2
Иванов Сергей 337 2
Кайгородов Михаил 4 2
Рогозин Дмитрий 81 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
Леонов Алексей 20 1
Горпинченко Роман 11 1
Кузнецов Александр 83 1
Сафонов Александр 2 1
Гагарин Юрий 17 1
Лебедев Павел 24 1
Чимиричкина Мария 30 1
Шалманов Сергей 194 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 54
Земля - планета Солнечной системы 6382 47
Франция - Французская Республика 4912 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 22
Европа 7221 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 16
Южная Америка 669 15
Луна 1132 15
Казахстан - Республика 4104 14
Солнечная система 1987 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 8
Япония 7875 8
Бразилия - Федеративная Республика 1891 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 7
Индия - Республика 4051 7
Нидерланды 1984 6
Украина 5496 6
Германия - Федеративная Республика 7754 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 6
Италия - Итальянская Республика 2807 5
Индонезия - Республика 769 5
Атлантический океан 73 5
Испания - Королевство 2504 5
Ближний Восток 2473 5
Канада 2834 5
Бельгия - Королевство 843 4
Швеция - Королевство 1757 4
Россия - ПФО - Самарская область 776 3
Малайзия 732 3
Новая Зеландия 580 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1917 3
Европа Центральная 219 3
Африка - Африканский регион 2653 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 3
Арктика 326 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 914 2
Азия - Азиатский регион 3142 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 21
Space Daily 528 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 5
Thomson Reuters - Рейтер 5602 4
New Scientist 1444 3
Радио России - радиостанция 45 2
Euronews - телеканал 46 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Future - Space.com 195 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
Коммерсантъ - Издательский дом 774 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
Associated Press 1965 1
Ananova 249 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
Bloomberg 934 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
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