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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Франция
Гвиана
Французская Гвиана
Публикаций - 153, упоминаний - 161
Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 94 8
|Путин Владимир 2374 4
|Козлов Дмитрий 22 3
|Назарбаев Нурсултан 58 2
|Иванов Сергей 337 2
|Кайгородов Михаил 4 2
|Рогозин Дмитрий 81 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
|Леонов Алексей 20 1
|Горпинченко Роман 11 1
|Кузнецов Александр 83 1
|Сафонов Александр 2 1
|Гагарин Юрий 17 1
|Лебедев Павел 24 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Шалманов Сергей 194 1
|GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru