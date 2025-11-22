Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Шаккум Мартин


СОБЫТИЯ


22.11.2025 Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии 2
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
17.03.2008 Медведев спас интернет-провайдеров от депутатов 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
12.04.2005 «Голуби в погонах» рвутся в космос 1
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России? 1
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Шаккум Мартин и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
PayPal 661 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Arianespace 85 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Boeing 1017 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
NanduQ - Qiwi 1003 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3520 6
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3405 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5224 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1354 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3110 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12807 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 335 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4779 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ЛДПР 110 1
Единая Россия - Политическая партия 315 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 192 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10030 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11176 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7193 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9508 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7004 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1717 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1087 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9352 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5328 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 536 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 472 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2032 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2875 2
Космодром Байконур 1071 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Перминов Анатолий 131 2
Рахманов Максим 47 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Иванов Сергей 398 2
Моляков Игорь 1 1
Казанков Сергей 1 1
Пиляев Иван 1 1
Журавлев Николай 6 1
Жафяров Алексей 3 1
Гетта Антон 3 1
Аксаков Анатолий 159 1
Дивинский Игорь 4 1
Рейман Леонид 1058 1
Маслов Александр 39 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53406 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
Малайзия 897 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 2
Сингапур - Республика 1906 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18158 2
Казахстан - Республика 5784 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45608 2
Земля - планета Солнечной системы 10647 2
Америка Южная 868 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 2
Таджикистан - Республика 909 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 2
Таджикистан - Душанбе 55 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6340 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 946 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 99 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 518 2
Спирты 74 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6775 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4398 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17372 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1809 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 536 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 158 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 635 1
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Российская газета 275 1
Время новостей 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 2
РАН - Российская академия наук 2008 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще