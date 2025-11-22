Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шаккум Мартин
СОБЫТИЯ
|22.11.2025
|Мартин Шаккум: от больших данных до фармакологии 2
|09.12.2020
|Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
|17.03.2008
|Медведев спас интернет-провайдеров от депутатов 1
|12.04.2005
|«Голуби в погонах» рвутся в космос 1
|10.02.2005
|Биотехнологии вновь в чести в России? 1
Шаккум Мартин и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403324, в очереди разбора - 733446.
Создано именных указателей - 186218.
