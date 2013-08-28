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Роскосмос Лавочкина НПО Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина

Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина


28.08.2013 «Ланит» внедрит решения Siemens PLM Software в НПО им. С.А. Лавочкина
09.04.2010 Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов
03.03.2009 Начинается реализация совместной российско-индийской лунной программы
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции
24.08.2007 "МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре

Публикаций - 108, упоминаний - 144

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Парус Корпорация 442 10
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 8
Совзонд - Sovzond 114 6
DigitalGlobe 125 5
GeoEye 88 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Globalstar - Глобалстар 164 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Bentley Systems 55 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 3
Орбита 76 3
Esri 162 3
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
SAP SE 4595 3
Oracle Corporation 6035 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Галактика - Корпорация 1077 2
Mandriva - Mandrake 144 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 2
Trimble 46 2
Dassault Systemes 201 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 2
Microsoft Corporation 22497 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 1
Барс груп 499 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 1
Эшелон НПО 96 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Беркут НПФ - Bercut 133 1
Прогноз 957 1
Integrics - Интегрикс 2 1
Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 23 1
IBM Global Services 118 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 18
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 0 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 4
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 4
Банк Зенит 215 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 3
Arianespace 83 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 0 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 2
Газпром Газэнергосеть 9 2
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 2
Ростех - Вертолеты России 149 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 63 2
Русский Страховой Центр 8 2
Новард УК - Novard 71 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 2
Самолёт ГК 216 2
Malin Space Science Systems 9 2
DHL Express 112 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод 16 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Boeing 957 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Гранит 24 1
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 0 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 4 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 4 1
Тулаточмаш 0 1
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской 2 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 24 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 45
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Ростех - Рособоронэкспорт 107 3
Правительство РФ 8292 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 4
ГИС-Ассоциация 231 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Космос - Солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 0 13
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 12
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 9
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 6
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 4
Визуализация 1338 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 835 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 3
НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 617 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 148 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 2
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 415 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 2
Почтовый сервер - Сервер электронной почты - Почтовый сервис - Mail Transfer Agent, MTA 313 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 1259 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 2
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 414 1
Космодром Байконур 1025 24
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 17
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 8
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ - Спектр-М, Миллиметрон 0 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 7
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 4
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 4
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 2
ESA VEX - Venus Express 70 2
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 0 2
Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 0 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 0 2
NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция 0 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 2
Siemens Teamcenter 53 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
Google Android 11959 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 61 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
GeoEye - космический спутник 57 1
Stafory - робот Вера 122 1
ISRO Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 0 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 0 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
Age of Kings 498 1
Перминов Анатолий 125 7
Иванов Сергей 360 3
Ковалев Игорь 26 2
Исанин Антон 9365 2
Ухлинов Леонид 58 2
Левиков Антон 68 2
Шалманов Сергей 199 2
Рахманов Максим 47 2
Миллер Сергей 43 2
Медведев Александр 9 2
Адмиральский Сергей 39 2
Славин Борис 29 2
Беспалов Виктор 8 2
Драгунов Алексей 9 2
Иншаков Дмитрий 41 2
Зеленков Юрий 21 2
Крикалев Сергей 24 2
Громов Олег 8 2
Борн Александр 6 2
Тойменцев Павел 5 2
Иванников Виктор 22 2
Михайлов Александр 30 2
Комиссаров Дмитрий 192 2
Краснов Александр 51 2
Новодворский Алексей 104 2
Бартунов Олег 34 2
Алексин Михаил 18 2
Шершульский Владислав 22 2
Гуревич Дмитрий 14 2
Герасимов Андрей 24 2
Марьин Сергей 4 1
Henrik Ibsen - Генрик Ибсен 2 1
Подзолко Михаил 1 1
Поляков Алексей 15 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Носенко Юрий 7 1
Путин Владимир 2542 1
Щеголев Игорь 685 1
Габриэль Владимир 9 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 75
Земля - планета Солнечной системы 7427 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 15
Германия - Федеративная Республика 8903 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 14
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 14
Франция - Французская Республика 5665 12
Луна 1184 12
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 66 12
Казахстан - Республика 4467 11
Солнечная система 2236 11
Европа 12319 11
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 10
Индия - Республика 4263 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 9
Италия - Итальянская Республика 3310 9
Япония 10069 8
Украина 6212 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Канада 3319 7
Нидерланды 2197 6
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 5
Венера - планета Солнечной системы 262 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 127 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - solar flares - solar wind - solar activity 6 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Америка Южная 680 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 28 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Бельгия - Королевство 851 3
Норвегия - Королевство 1155 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Россия - СЗФО - Псковская область 508 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Физика - область естествознания 889 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 13 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 76 3
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 2
Градус Цельсия 239 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 436 1
Театр - Театральное искусство - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Киностудии - Кинокомпании 814 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - День металлурга - третье воскресенье июля 200 1
Сон - Somnus 147 1
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 1
Зоология - наука о животных 495 1
Физическое лицо - Физлицо 1548 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
Астероид - Asteroid 68 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 1
Психология - Психологическая поддержка 366 1
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