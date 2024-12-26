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Роскосмос Лавочкина НПО Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина
АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является организацией ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем для проведения фундаментальных научных, астрофизических, планетных исследований, а также дистанционного зондирования Земли, и разгонных блоков для выведения космических аппаратов на расчетные околоземные орбиты и отлётные от Земли траектории.
СОБЫТИЯ
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