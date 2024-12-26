Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Роскосмос Лавочкина НПО Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина

Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина

АО «НПО Лавочкина» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является организацией ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем для проведения фундаментальных научных, астрофизических, планетных исследований, а также дистанционного зондирования Земли, и разгонных блоков для выведения космических аппаратов на расчетные околоземные орбиты и отлётные от Земли траектории.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» 1
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» 1
22.06.2022 Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта 1
21.11.2017 Российские исследователи проверяют принцип эквивалентности 1
01.11.2017 Российские ученые разработали броню для космической техники 1
23.03.2017 Проект «Венера-Д»: новые подробности межпланетной миссии 2
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 1
02.06.2015 Частная космонавтика России не дождалась от властей уголовного дела 1
11.02.2015 На пути к Европе встают барьеры из радиации 1
03.02.2015 Российский "Миллиметрон" заглянет в черные дыры 1
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину 1
31.10.2014 Марки: анонс продукции на ноябрь 2014 г. 1
11.07.2014 В России разработали геоинформационную систему на замену решения из США 1
21.03.2014 Рогозин рассказал, каким будет российский терминатор 1
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
28.08.2013 «Ланит» внедрит решения Siemens PLM Software в НПО им. С.А. Лавочкина 2
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
12.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
07.12.2011 В Москве состоится международная конференция «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 1
18.07.2011 Российская космическая обсерватория успешно вышла на орбиту 2
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
10.09.2010 Начинаются аэродинамические испытания миссии "Фобос-Грунт" 1
09.04.2010 Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов 3
14.01.2010 Таинственный астероид, вероятно, был сделан в Подмосковье 1
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация 1
17.09.2009 Старт космического метеоразведчика снова отложен 1
21.08.2009 МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию 2
22.05.2009 Гамма-репитер с необычными свойствами: новые данные 1
06.05.2009 Опровергнуты сообщения о переносе сроков запуска АМС "Фобос-Грунт" 1
14.04.2009 Конференция "Космическая съемка - на пике высоких технологий" начинает работу 2
07.04.2009 На Байконуре начались испытания разгонного блока "Фрегат-СБ" 1
31.03.2009 Исполняется 65 лет со дня создания фронтового истребителя Ла-7 2
03.03.2009 Начинается реализация совместной российско-индийской лунной программы 4
29.01.2009 В Москве состоится Международная конференция "Авиация и космонавтика-2009" 1

Публикаций - 114, упоминаний - 152

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 8
Совзонд - Sovzond 123 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 5
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Starsem - Старсем 20 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Globalstar - Глобалстар 192 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
SAP SE 5601 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
Bentley Systems 63 3
Esri 176 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Microsoft Corporation 25775 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Autodesk 639 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Dassault Systemes 235 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 2
Trimble 51 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 9
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 8
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 7
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 6
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 6
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 6
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 6
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 3
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 3
Arianespace 87 3
Русский Страховой Центр 9 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 2
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 2
Malin Space Science Systems 9 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Наука НПО 25 2
Разгуляй 40 2
Элинс НТЦ 11 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Boeing 1031 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 50
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по делам СНГ - Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 3 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 10
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Международная академия информатизации 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 86
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 24
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 16
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
Астрономия - Космос - Космический парашют - Space parachute 6 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 2
Космодром Байконур 1072 24
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 16
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 8
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 8
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 7
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 4
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 4
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 4
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 3
Siemens Teamcenter 73 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 2
Google Android 15244 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 2
Перминов Анатолий 131 9
Куприянов Александр 6 4
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 3
Иванов Сергей 405 3
Адмиральский Сергей 39 2
Медведев Александр 15 2
Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
Славин Борис 37 2
Беспалов Виктор 8 2
Драгунов Алексей 25 2
Иншаков Дмитрий 51 2
Миллер Сергей 43 2
Зеленков Юрий 44 2
Габриэль Владимир 10 2
Крикалев Сергей 26 2
Громов Олег 8 2
Борн Александр 7 2
Тойменцев Павел 5 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Бабакин Георгий 2 2
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
Буланов Юрий 3 2
Полищук Георгий 2 2
Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Криворучко Евгений 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Шарипов Салижан 19 2
Балахнин Илья 7 2
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Benford Gregory - Бенфорд Грегори 3 2
Толбоев Магомед 2 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Краснов Александр 91 2
Новодворский Алексей 114 2
Бартунов Олег 54 2
Алексин Михаил 18 2
Шершульский Владислав 22 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 80
Земля - планета Солнечной системы 10865 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Европа 24964 23
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Франция - Французская Республика 8177 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 15
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Солнечная система - Solar system 2569 11
Япония 13807 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Индия - Bharat 5870 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 10
Казахстан - Республика 6048 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Украина 7928 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Канада 5082 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Нидерланды 3746 6
Венера - планета Солнечной системы 298 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 5
Америка Южная 884 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 4
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 3
Марс - Фобос (спутник) 31 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Парашют - Прыжки с парашютом 119 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 2
Физика - Градус Цельсия 293 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Space Daily 528 4
Казахстан Сегодня 310 3
Phys.org 972 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
The Economist 49 2
Радио России - радиостанция 49 2
SPIE - Optics.org 29 1
PLMpedia 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 17
РАН - Российская академия наук 2122 16
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Суверенный Казахстан 2 2
Земля из космоса 51 2
Ленинская премия 10 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще