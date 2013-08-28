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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскосмос Лавочкина НПО Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина
Публикаций - 108, упоминаний - 144
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 125 7
|Иванов Сергей 360 3
|Ковалев Игорь 26 2
|Исанин Антон 9365 2
|Ухлинов Леонид 58 2
|Левиков Антон 68 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Рахманов Максим 47 2
|Миллер Сергей 43 2
|Медведев Александр 9 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Славин Борис 29 2
|Беспалов Виктор 8 2
|Драгунов Алексей 9 2
|Иншаков Дмитрий 41 2
|Зеленков Юрий 21 2
|Крикалев Сергей 24 2
|Громов Олег 8 2
|Борн Александр 6 2
|Тойменцев Павел 5 2
|Иванников Виктор 22 2
|Михайлов Александр 30 2
|Комиссаров Дмитрий 192 2
|Краснов Александр 51 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Бартунов Олег 34 2
|Алексин Михаил 18 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Гуревич Дмитрий 14 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Марьин Сергей 4 1
|Henrik Ibsen - Генрик Ибсен 2 1
|Подзолко Михаил 1 1
|Поляков Алексей 15 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Носенко Юрий 7 1
|Путин Владимир 2542 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Габриэль Владимир 9 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru