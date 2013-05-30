Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail

Самый большой в истории солнечный парус полетит в следующем году В следующем году частная компания SpaceX выведет на орбиту крупнейший в истории солнечный парус стоимостью $27 млн. Солнечный парус под названием Sunjammer (в честь р

Космический парусник "утонул" в атмосфере арусник НАСА NanoSail-D успешно завершил свою миссию. Это был первый наноспутник, который развернул солнечный парус на низкой околоземной орбите. Несмотря на некоторые проблемы, NanoSail-D успе

Солнечный парусник готов к работе нако самый ответственный момент был еще впереди. 20 января NanoSail-D получил команду раскрыть свой солнечный парус, и спустя несколько секунд тонкие направляющие развернули квадрат тонкой свет

Спутник развернет в космосе солнечные паруса es Research Center спроектировали и построили NanoSail-D – миниатюрный спутник с солнечным парусом. Солнечный парус обеспечивает дешевый движитель с очень долгим временем работы, поэтому америк

Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен

Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен

Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи

Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи

Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос

Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос

Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в движение космический корабль за с

Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в движение космический корабль за с

NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go

NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go

Космический парусник снова готовится к запуску едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд

Космический парусник снова готовится к запуску едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд

Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца

Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца

Все ближе момент старта "солнечного паруса" Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр

Все ближе момент старта "солнечного паруса" Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр

Первый в мире "солнечный парус" готовится к космическому плаванию й подводной лодки с помощью ракеты "Волна". Оказавшись на орбите, спутник весом 88 фунтов развернет солнечный парус, состоящий из восьми лопастей. С их помощью под действием солнечного ветра ор