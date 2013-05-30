Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail

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СОБЫТИЯ
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|30.05.2013
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Самый большой в истории солнечный парус полетит в следующем году
В следующем году частная компания SpaceX выведет на орбиту крупнейший в истории солнечный парус стоимостью $27 млн. Солнечный парус под названием Sunjammer (в честь р
|02.12.2011
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Космический парусник "утонул" в атмосфере
арусник НАСА NanoSail-D успешно завершил свою миссию. Это был первый наноспутник, который развернул солнечный парус на низкой околоземной орбите. Несмотря на некоторые проблемы, NanoSail-D успе
|27.01.2011
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Солнечный парусник готов к работе
нако самый ответственный момент был еще впереди. 20 января NanoSail-D получил команду раскрыть свой солнечный парус, и спустя несколько секунд тонкие направляющие развернули квадрат тонкой свет
|31.08.2010
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Спутник развернет в космосе солнечные паруса
es Research Center спроектировали и построили NanoSail-D – миниатюрный спутник с солнечным парусом. Солнечный парус обеспечивает дешевый движитель с очень долгим временем работы, поэтому америк
|22.06.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся
поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен
|22.06.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся
поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен
|20.06.2005
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Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря
Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи
|20.06.2005
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Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря
Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи
|26.05.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря
Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос
|26.05.2005
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Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря
Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос
|12.05.2005
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Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку
Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в движение космический корабль за с
|12.05.2005
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Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку
Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в движение космический корабль за с
|08.04.2005
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NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса
иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go
|08.04.2005
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NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса
иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go
|28.02.2005
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Космический парусник снова готовится к запуску
едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд
|28.02.2005
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Космический парусник снова готовится к запуску
едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд
|01.02.2005
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Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц
Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца
|01.02.2005
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Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц
Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца
|15.07.2002
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Все ближе момент старта "солнечного паруса"
Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр
|15.07.2002
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Все ближе момент старта "солнечного паруса"
Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр
|30.04.2002
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Первый в мире "солнечный парус" готовится к космическому плаванию
й подводной лодки с помощью ракеты "Волна". Оказавшись на орбите, спутник весом 88 фунтов развернет солнечный парус, состоящий из восьми лопастей. С их помощью под действием солнечного ветра ор
|30.04.2002
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Первый в мире "солнечный парус" готовится к космическому плаванию
й подводной лодки с помощью ракеты "Волна". Оказавшись на орбите, спутник весом 88 фунтов развернет солнечный парус, состоящий из восьми лопастей. С их помощью под действием солнечного ветра ор
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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