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Астрономия Космос космический парус солнечный парус световой парус фотонный парус solar sail photon sail

Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.05.2013 Самый большой в истории солнечный парус полетит в следующем году

В следующем году частная компания SpaceX выведет на орбиту крупнейший в истории солнечный парус стоимостью $27 млн. Солнечный парус под названием Sunjammer (в честь р
02.12.2011 Космический парусник "утонул" в атмосфере

арусник НАСА NanoSail-D успешно завершил свою миссию. Это был первый наноспутник, который развернул солнечный парус на низкой околоземной орбите. Несмотря на некоторые проблемы, NanoSail-D успе
27.01.2011 Солнечный парусник готов к работе

нако самый ответственный момент был еще впереди. 20 января NanoSail-D получил команду раскрыть свой солнечный парус, и спустя несколько секунд тонкие направляющие развернули квадрат тонкой свет
31.08.2010 Спутник развернет в космосе солнечные паруса

es Research Center спроектировали и построили NanoSail-D – миниатюрный спутник с солнечным парусом. Солнечный парус обеспечивает дешевый движитель с очень долгим временем работы, поэтому америк
22.06.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся

поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен
22.06.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" потерялся

поиски ракеты-носителя и космического аппарата. По другой версии случившегося аппарат не упал, а вышел на более низкую орбиту. Ракета-носитель «Волна», на борту которой находится космический аппарат «солнечный парус», стартовала с борта атомной подлодки «Борисоглебск», находящейся в Баренцевом море. Запуск ракеты был осуществлен из подводного положения 21 июня в 23:46 мск. Как полагают учен
20.06.2005 Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря

Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи
20.06.2005 Первый "солнечный парус" будет запущен с Баренцева моря

Cosmos 1, первый в мире «солнечный парус», будет запущен 21 июня с подводной лодки в Баренцевом море, сообщает Physorg. Данные, полученные в ходе полета Cosmos 1, будут использоваться для дальнейшего развития технологи
26.05.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря

Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос
26.05.2005 Космический аппарат "Солнечный парус" готовится к запуску из Баренцева моря

Запуск космического аппарата (КА) по проекту «Солнечный парус» конверсионной ракетой-носителем (РН) «Волна» с борта подводной лодки ВМФ Рос
12.05.2005 Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку

Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в  движение космический корабль за с
12.05.2005 Космический солнечный парус прошел первую серьезную проверку

Легкий солнечный парус, с помощью которого можно будет привести в  движение космический корабль за с
08.04.2005 NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса

иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go
08.04.2005 NASA приступило к тестированию 20-метрового солнечного паруса

иального материала, поглощающего фотоны, который в 40–100 раз тоньше листа бумаги. 20-метровый солнечный парус был изготовлен двумя компаниями — L’Garde и ATK Space Systems of Go
28.02.2005 Космический парусник снова готовится к запуску

едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд
28.02.2005 Космический парусник снова готовится к запуску

едпринята попытка запустить аппарат аналогичной конструкции с борта российской подводной лодки в Баренцевом море. Однако, так же, как и предыдущий запуск весной того же года, она окончилась неудачей. Космический парусник на орбите. Источник: The Planetary Society Подобно морскому паруснику, подгоняемому ветром, это устройство не будет нуждаться в двигателе: в космическом пространстве он буд
01.02.2005 Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц

Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца
01.02.2005 Корабли смогут летать до Марса за 1 месяц

Выкрашенный специальной краской солнечный парус может сократить путь космического аппарата от Земли до Марса до одного месяца
15.07.2002 Все ближе момент старта "солнечного паруса"

Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр
15.07.2002 Все ближе момент старта "солнечного паруса"

Несмотря на то, что до момента старта первого в мире "солнечного паруса" остаются еще месяцы, аппарат "Космос-1" уже проходит череду непрерывных испытаний, которые должны обеспечить уверенность в успехе его исторической миссии. Совсем недавно разр
30.04.2002 Первый в мире "солнечный парус" готовится к космическому плаванию

й подводной лодки с помощью ракеты "Волна". Оказавшись на орбите, спутник весом 88 фунтов развернет солнечный парус, состоящий из восьми лопастей. С их помощью под действием солнечного ветра ор
30.04.2002 Первый в мире "солнечный парус" готовится к космическому плаванию

й подводной лодки с помощью ракеты "Волна". Оказавшись на орбите, спутник весом 88 фунтов развернет солнечный парус, состоящий из восьми лопастей. С их помощью под действием солнечного ветра ор

Публикаций - 58, упоминаний - 80

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 147 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 280 3
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Bigelow Aerospace 12 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
Парус Корпорация 206 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 16
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 6
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 6
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 4
ЕКА Топливная компания 148 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Русский Страховой Центр 9 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Kickstarter 136 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 20
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 8
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4935 4
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 133 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
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ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1543 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 673 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 2
Молекула - Molecula 1099 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1001 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 169 2
Образование в России 2767 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 674 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21486 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6130 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6477 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15936 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 2
New Scientist 1448 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
Phys.org 972 4
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
SpaceNews 73 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 2
Радио России - радиостанция 49 2
Space Daily 528 2
NEWSru.com 229 2
The Sun 28 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
SpaceWeather 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8573 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 4
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 729 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 256 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 229 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
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