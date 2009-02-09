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Sea Launch Морской старт плавучий космодром

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.
Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.

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09.02.2009 На февраль запланированы запуски спутников по программам "Морской старт" и "Наземный старт"

Как сообщает РБК, на февраль 2009 г. запланированы два пуска по программам "Морской старт" (Sea Launch) и "Наземный старт" (Land Launch). Об этом сказал на пресс-конфере
21.01.2009 Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника

15.09.2008 "Морской старт": продолжается подготовка к запуску КА Galaxy 19

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 11 сентября суда компании "Морской старт" вышли из базового порта и направились к точке запуска спутника Galaxy 19 компа
20.03.2008 Морской старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" прошел успешно

Как сообщает РБК со ссылкой на компанию Sea Launch, старт украинско-российской ракеты "Зенит-3SL" с американским спутником DIRECTV 11 прошел успешно. Пуск состоялся по графику сегодня в 01:48 мск со стартовой платформы "Одиссей" в Ти
22.11.2007 В пятый раз отложен морской старт ракеты "Зенит-3SL"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на корпорацию "Морской старт", в последний момент команда приняла решение отложить запуск российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" со спутником связи Thuraya-3 на неопределенный срок из-за сильных течений и мо
22.02.2007 Sea Launch восстановят после взрыва ракеты

Морской космодром Sea Launch, стартовая платформа которого получила повреждения при взрыва ракеты "Зенит-3SL" 31 января 2007 года, может приступить к пускам еще в 2007 году. Как сообщает Space Daily, платформа п
01.11.2006 Морской старт: очередной успешный пуск

31 ноября в 4 часа утра по московскому времени ракета-носитель украинского производства "Зенит-3", стартовавшая с плавучего космодрома "Морской старт", успешно вывела на расчетную геопереходную орбиту спутник непосредственного радиовещания the XM 4 "Blues". Он стал четвертым спутником серии ХМ - 3 предыдущих были выведены в мар
01.11.2006 Морской старт: очередной успешный пуск

31 ноября в 4 часа утра по московскому времени ракета-носитель украинского производства "Зенит-3", стартовавшая с плавучего космодрома "Морской старт", успешно вывела на расчетную геопереходную орбиту спутник непосредственного радиовещания the XM 4 "Blues". Он стал четвертым спутником серии ХМ - 3 предыдущих были выведены в мар
22.08.2006 С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника

ковскому времени 22 августа с морской стартовой платформы «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт» (Sea Launch) проведен пуск российско-украинской ракеты космического назначения
22.08.2006 С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника

ковскому времени 22 августа с морской стартовой платформы «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт» (Sea Launch) проведен пуск российско-украинской ракеты космического назначения
19.06.2006 "Морской старт": очередной успешный пуск

18 июня 2006 года ракета-носитель «Зенит-3SL», стартовавшая с космодрома Sea Launch («Морской старт») в 10 часов 50 минут по московскому времени, успешно вывела на геопереходную о
19.06.2006 "Морской старт": очередной успешный пуск

18 июня 2006 года ракета-носитель «Зенит-3SL», стартовавшая с космодрома Sea Launch («Морской старт») в 10 часов 50 минут по московскому времени, успешно вывела на геопереходную о
14.06.2006 "Морской старт" 17 июня запустит американский спутник связи

17 июня запланирован пуск ракеты-носителя «Зенит» с плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch). Ракета должна вывести на орбиту спутник связи Galaxy 16, принадл
14.06.2006 "Морской старт" 17 июня запустит американский спутник связи

17 июня запланирован пуск ракеты-носителя «Зенит» с плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch). Ракета должна вывести на орбиту спутник связи Galaxy 16, принадл
13.04.2006 Морской старт: очередной успешный запуск

С плавучего космодрома «Морской старт» осуществлен очередной успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» с телекоммуник
13.04.2006 Морской старт: очередной успешный запуск

С плавучего космодрома «Морской старт» осуществлен очередной успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» с телекоммуник
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита"

са, сегодня, 16 февраля в 2 часа 34 минуты 59 секунд по московскому времени (15 февраля в 15 часов 35 минут по местному времени западного побережья США) в рамках международной коммерческой программы «Морской старт» из акватории Тихого океана осуществлен старт ракеты-носителя «Зенит-3SL» с американским космическим аппаратом связи EchoStar X. В ходе запуска ракета-носитель вывела на геосинхро
16.02.2006 "Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита"

са, сегодня, 16 февраля в 2 часа 34 минуты 59 секунд по московскому времени (15 февраля в 15 часов 35 минут по местному времени западного побережья США) в рамках международной коммерческой программы «Морской старт» из акватории Тихого океана осуществлен старт ракеты-носителя «Зенит-3SL» с американским космическим аппаратом связи EchoStar X. В ходе запуска ракета-носитель вывела на геосинхро
23.01.2006 Услуги Sea Launch проданы на год вперед

Sea Launch ("Морской старт") входит в 2006 год с пакетом заказов на запуски на весь год вперед. «Как и наш
23.01.2006 Услуги Sea Launch проданы на год вперед

Sea Launch ("Морской старт") входит в 2006 год с пакетом заказов на запуски на весь год вперед. «Как и наш
09.12.2005 Sea Launch подписала с Hughes Network Systems контракт о запуске спутника Spaceway-3

ey телекоммуникационного спутника Spaceway-3, сообщает РБК. В ходе запуска по программе Sea Launch (морской старт) будет использована ракета-носитель (РН) "Зенит-3SL", которая выведет космическ
22.10.2003 "Морской старт" становится наземным

Совет директоров Международного консорциума Sea Launch Company принял решение о начале запусков с 4 квартала 2005 г. с Государственного и
22.10.2003 "Морской старт" становится наземным

Совет директоров Международного консорциума Sea Launch Company принял решение о начале запусков с 4 квартала 2005 г. с Государственного и
01.10.2003 "Морской старт": 11-ый успешный запуск

Продолжается реализация программы "Морской старт". 1 октября в 8:03 по московскому времени со стартовой плавучей платформы "Одиссей" на экваторе в Тихом океане в районе острова Рождества осуществлен запуск ракеты-носителя "Зенит
01.10.2003 "Морской старт": 11-ый успешный запуск

Продолжается реализация программы "Морской старт". 1 октября в 8:03 по московскому времени со стартовой плавучей платформы "Одиссей" на экваторе в Тихом океане в районе острова Рождества осуществлен запуск ракеты-носителя "Зенит
10.12.2002 Boeing по-прежнему доверяет "Энергии"

"Компания Sea Launch в полной мере отдает себе отчет о долговременных последствиях недавнего неудачного запуска ракеты Протон для аэрокосмической промышленности и рынка страхования космических аппаратов,
10.12.2002 Boeing по-прежнему доверяет "Энергии"

"Компания Sea Launch в полной мере отдает себе отчет о долговременных последствиях недавнего неудачного запуска ракеты Протон для аэрокосмической промышленности и рынка страхования космических аппаратов,
19.06.2002 Компания "Морской старт" успешно вывела на орбиту спутник PanAmSat GalaxyIIIC

Компания Sea Launch ("Морской старт") произвела успешный запуск ракеты-носителя со спутником PanAmSat GalaxyIIIC и

22.06.2000 Sea Launch сообщила об устранении дефектов в программном обеспечении и назначила дату следующего запуска спутника

Международный консорциум по запуску спутников с морской платформы Sea Launch объявил о завершении работ по устранению дефектов в программном обеспечении, вследствие которых предыдущий запуск оказался неудачным, и назначил на конец июля дату следующего запуска
24.03.2000 Sea Launch опубликовала первые результаты расследования причины падения своего спутника связи

ичь её не смог и упал в Тихий океан. Предварительные результаты расследования показывают, что проблема возникла во второй ступени ракеты, что помешало достичь необходимой скорости. Украинский партнёр Sea Launch, КБ "Южное" сообщило, что проблема возникла из-за ошибки в ПО наземной системы управления, которая заключалась в неправильной конфигурации двигателей второй ступени ещё до старта. Др

Публикаций - 93, упоминаний - 129

Sea Launch и организации, системы, технологии, персоны:

Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 9
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 8
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 6
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
PanAmSat Holding 33 6
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 5
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
Kvaerner - Kværner - Aker Solutions - Aker Kvaerner 7 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 3
DISH Network - DIgital Sky Highway 37 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 2
Sony 6739 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
МТС - Кубань GSM 118 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
Loral Space & Communications 32 1
CK Hutchison Holdings 175 1
Orbcomm 14 1
Rover - Инфомаш 15 1
Inventop Software 4 1
Tele2 Netherlands - Versatel Telecom International 19 1
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 1
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Taiyo Yuden 10 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 1
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 1
Telefonica - O2 Isle of Man - Manx Telecom 11 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 36
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 24
Boeing 1031 18
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 13
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 11
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 9
Boeing Launch Services - BLS 10 7
Arianespace 87 7
Lockheed Martin 777 5
ILS - International Launch Services 61 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Русский Страховой Центр 9 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
ЕКА Топливная компания 148 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Белый Ветер 365 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 2
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Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 66
Космодром Байконур 1072 14
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 11
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 7
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 6
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
SES Networks - SES New Skies NSS 6 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 2
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 2
VNPT VinaSat 7 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Swiss-AS AMOS 39 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 2
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 2
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 1
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Stafory - робот Вера 377 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Шалманов Сергей 202 3
Кузнецов Эдуард 3 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Maser Jim - Мазер Джим 2 2
Толбоев Магомед 2 2
Алексеев Юрий 21 2
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Коротеев Анатолий 5 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
McGlade David - Макглейд Дэвид 2 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
Le Gall Jean-Yves - Легаль Жан-Ив 3 1
Гусинский Владимир 19 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Перминов Анатолий 131 1
Истомин Максим 26 1
Коптев Юрий 30 1
Андронов Алексей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Украина 7928 36
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 30
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Япония 13807 16
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Норвегия - Королевство 1858 10
Индия - Bharat 5870 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Казахстан - Республика 6048 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Израиль 2856 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Канада 5082 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Аляска 246 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 4
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