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Sea Launch Морской старт плавучий космодром
1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Космодром Байконур
- Космодром Плесецк
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
СОБЫТИЯ
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|09.02.2009
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На февраль запланированы запуски спутников по программам "Морской старт" и "Наземный старт"
Как сообщает РБК, на февраль 2009 г. запланированы два пуска по программам "Морской старт" (Sea Launch) и "Наземный старт" (Land Launch). Об этом сказал на пресс-конфере
|21.01.2009
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Sea Launch запустит спутник Intelsat 17 в 2010 году
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, компания "Морской старт" (Sea Launch) объявила о том, что произведет запуск коммуникационного спутника
|15.09.2008
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"Морской старт": продолжается подготовка к запуску КА Galaxy 19
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 11 сентября суда компании "Морской старт" вышли из базового порта и направились к точке запуска спутника Galaxy 19 компа
|20.03.2008
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Морской старт ракеты-носителя "Зенит-3SL" прошел успешно
Как сообщает РБК со ссылкой на компанию Sea Launch, старт украинско-российской ракеты "Зенит-3SL" с американским спутником DIRECTV 11 прошел успешно. Пуск состоялся по графику сегодня в 01:48 мск со стартовой платформы "Одиссей" в Ти
|22.11.2007
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В пятый раз отложен морской старт ракеты "Зенит-3SL"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на корпорацию "Морской старт", в последний момент команда приняла решение отложить запуск российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" со спутником связи Thuraya-3 на неопределенный срок из-за сильных течений и мо
|22.02.2007
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Sea Launch восстановят после взрыва ракеты
Морской космодром Sea Launch, стартовая платформа которого получила повреждения при взрыва ракеты "Зенит-3SL" 31 января 2007 года, может приступить к пускам еще в 2007 году. Как сообщает Space Daily, платформа п
|01.11.2006
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Морской старт: очередной успешный пуск
31 ноября в 4 часа утра по московскому времени ракета-носитель украинского производства "Зенит-3", стартовавшая с плавучего космодрома "Морской старт", успешно вывела на расчетную геопереходную орбиту спутник непосредственного радиовещания the XM 4 "Blues". Он стал четвертым спутником серии ХМ - 3 предыдущих были выведены в мар
|01.11.2006
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Морской старт: очередной успешный пуск
31 ноября в 4 часа утра по московскому времени ракета-носитель украинского производства "Зенит-3", стартовавшая с плавучего космодрома "Морской старт", успешно вывела на расчетную геопереходную орбиту спутник непосредственного радиовещания the XM 4 "Blues". Он стал четвертым спутником серии ХМ - 3 предыдущих были выведены в мар
|22.08.2006
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С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника
ковскому времени 22 августа с морской стартовой платформы «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт» (Sea Launch) проведен пуск российско-украинской ракеты космического назначения
|22.08.2006
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С "Морского старта" произведен запуск корейского спутника
ковскому времени 22 августа с морской стартовой платформы «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт» (Sea Launch) проведен пуск российско-украинской ракеты космического назначения
|19.06.2006
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"Морской старт": очередной успешный пуск
18 июня 2006 года ракета-носитель «Зенит-3SL», стартовавшая с космодрома Sea Launch («Морской старт») в 10 часов 50 минут по московскому времени, успешно вывела на геопереходную о
|19.06.2006
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"Морской старт": очередной успешный пуск
18 июня 2006 года ракета-носитель «Зенит-3SL», стартовавшая с космодрома Sea Launch («Морской старт») в 10 часов 50 минут по московскому времени, успешно вывела на геопереходную о
|14.06.2006
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"Морской старт" 17 июня запустит американский спутник связи
17 июня запланирован пуск ракеты-носителя «Зенит» с плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch). Ракета должна вывести на орбиту спутник связи Galaxy 16, принадл
|14.06.2006
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"Морской старт" 17 июня запустит американский спутник связи
17 июня запланирован пуск ракеты-носителя «Зенит» с плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch). Ракета должна вывести на орбиту спутник связи Galaxy 16, принадл
|13.04.2006
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Морской старт: очередной успешный запуск
С плавучего космодрома «Морской старт» осуществлен очередной успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» с телекоммуник
|13.04.2006
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Морской старт: очередной успешный запуск
С плавучего космодрома «Морской старт» осуществлен очередной успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL» с телекоммуник
|16.02.2006
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"Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита"
са, сегодня, 16 февраля в 2 часа 34 минуты 59 секунд по московскому времени (15 февраля в 15 часов 35 минут по местному времени западного побережья США) в рамках международной коммерческой программы «Морской старт» из акватории Тихого океана осуществлен старт ракеты-носителя «Зенит-3SL» с американским космическим аппаратом связи EchoStar X. В ходе запуска ракета-носитель вывела на геосинхро
|16.02.2006
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"Морской старт" произвел успешный запуск "Зенита"
са, сегодня, 16 февраля в 2 часа 34 минуты 59 секунд по московскому времени (15 февраля в 15 часов 35 минут по местному времени западного побережья США) в рамках международной коммерческой программы «Морской старт» из акватории Тихого океана осуществлен старт ракеты-носителя «Зенит-3SL» с американским космическим аппаратом связи EchoStar X. В ходе запуска ракета-носитель вывела на геосинхро
|23.01.2006
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Услуги Sea Launch проданы на год вперед
Sea Launch ("Морской старт") входит в 2006 год с пакетом заказов на запуски на весь год вперед. «Как и наш
|23.01.2006
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Услуги Sea Launch проданы на год вперед
Sea Launch ("Морской старт") входит в 2006 год с пакетом заказов на запуски на весь год вперед. «Как и наш
|09.12.2005
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Sea Launch подписала с Hughes Network Systems контракт о запуске спутника Spaceway-3
ey телекоммуникационного спутника Spaceway-3, сообщает РБК. В ходе запуска по программе Sea Launch (морской старт) будет использована ракета-носитель (РН) "Зенит-3SL", которая выведет космическ
|22.10.2003
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"Морской старт" становится наземным
Совет директоров Международного консорциума Sea Launch Company принял решение о начале запусков с 4 квартала 2005 г. с Государственного и
|22.10.2003
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"Морской старт" становится наземным
Совет директоров Международного консорциума Sea Launch Company принял решение о начале запусков с 4 квартала 2005 г. с Государственного и
|01.10.2003
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"Морской старт": 11-ый успешный запуск
Продолжается реализация программы "Морской старт". 1 октября в 8:03 по московскому времени со стартовой плавучей платформы "Одиссей" на экваторе в Тихом океане в районе острова Рождества осуществлен запуск ракеты-носителя "Зенит
|01.10.2003
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"Морской старт": 11-ый успешный запуск
Продолжается реализация программы "Морской старт". 1 октября в 8:03 по московскому времени со стартовой плавучей платформы "Одиссей" на экваторе в Тихом океане в районе острова Рождества осуществлен запуск ракеты-носителя "Зенит
|10.12.2002
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Boeing по-прежнему доверяет "Энергии"
"Компания Sea Launch в полной мере отдает себе отчет о долговременных последствиях недавнего неудачного запуска ракеты Протон для аэрокосмической промышленности и рынка страхования космических аппаратов,
|10.12.2002
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Boeing по-прежнему доверяет "Энергии"
"Компания Sea Launch в полной мере отдает себе отчет о долговременных последствиях недавнего неудачного запуска ракеты Протон для аэрокосмической промышленности и рынка страхования космических аппаратов,
|19.06.2002
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Компания "Морской старт" успешно вывела на орбиту спутник PanAmSat GalaxyIIIC
Компания Sea Launch ("Морской старт") произвела успешный запуск ракеты-носителя со спутником PanAmSat GalaxyIIIC и
|22.06.2000
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Sea Launch сообщила об устранении дефектов в программном обеспечении и назначила дату следующего запуска спутника
Международный консорциум по запуску спутников с морской платформы Sea Launch объявил о завершении работ по устранению дефектов в программном обеспечении, вследствие которых предыдущий запуск оказался неудачным, и назначил на конец июля дату следующего запуска
|24.03.2000
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Sea Launch опубликовала первые результаты расследования причины падения своего спутника связи
ичь её не смог и упал в Тихий океан. Предварительные результаты расследования показывают, что проблема возникла во второй ступени ракеты, что помешало достичь необходимой скорости. Украинский партнёр Sea Launch, КБ "Южное" сообщило, что проблема возникла из-за ошибки в ПО наземной системы управления, которая заключалась в неправильной конфигурации двигателей второй ступени ещё до старта. Др
Sea Launch и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
|Euroconsult - Евроконсалт 7 2
|Forecast International 10 2
|In-Stat/MDR 74 1
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