«Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрировал работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот», который обеспечивает оперативный, надежный и безопасный обмен мультисервисной информацией между кораблями и береговыми службами. Решение позволяет передавать большие массивы данных, а т

На космодроме Плесецк продолжается подготовка к запуску японского КА SERVIS-2 До старта ракеты-носителя «Рокот» с японским космическим аппаратом SERVIS-2 остается менее десяти дней. В монтажно-испытательном комплексе и на стартовой площадке идет интенсивная предстартовая подготовка, сообщает пресс

SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка Российская ракета-носитель "Рокот", стартовавшая 2 ноября 2009 года с космодрома Плесецк, успешно вывела на низкую околоземную орбиту европейский космический аппарат для исследования Земли SMOS. В качестве сопутствующего

РН "Рокот" вывела на орбиту три спутника военного назначения Ракета-носитель "Рокот", стартовавшая сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту три спутника военного назначения, пишет РБК. Как сообщили в службе информации Космических войск РФ, с

Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта Запуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с европейским космическим аппаратом научного назначения GOCE с космодрома Плесецк (Архангельская область) перенесен с 16 марта на 17 марта по техническим причинам, пишет РБК. Об этом соо

Запуск ракеты–носителя "Рокот" со спутником GOCE перенесен Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, во время проведения проверок систем ракеты-носителя «Рокот» на стартовом комплексе космодрома Плесецк были обнаружены неполадки в одном из приборов. Запуск ракеты-носителя с европейским космическим аппаратом GOCE перенесен. Новая дата старта буде

В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот" есс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в ходе подготовки к запуску европейского космического аппарата GOCE, начались работы по сборке космической головной части ракеты-носителя "Рокот". Эта сборка (в составе космического аппарата, переходной системы, разгонного блока и головного обтекателя) – один из наиболее важных этапов плановой подготовки. Операции совместно выполн

В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот" етом из Голландии в Архангельск. Из Архангельска космический аппарат и вспомогательное оборудование перевезут в Плесецк. Запуск намечен на 10 сентября 2008г. Пуск будет осуществлен ракетой-носителем «Рокот» расчетами Космических Войск, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева.

С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками С космодрома Плесецк в 19 часов 19 мин. по московскому времени состоялся запуск ракеты "Рокот", которая должна вывести на орбиту космический аппарат научного назначения "Юбилейный" и блок космических аппаратов военного назначения в интересах Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на

На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот" Как сообщает служба информации Космических войск, в эти дни проводятся работы по подготовке составных частей ракеты-носителя "Рокот" с космическим аппаратом "Юбилейный", доставленным на космодром 15 февраля. В ходе предстоящего пуска "Рокот" впервые выведет на орбиту космический аппарат по Федеральной космическ

Исполнилось 5 лет коммерческому носителю "Рокот" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, 17 марта 2002 года с российского космодрома «Плесецк» был произведен запуск ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз–КМ», которая успешно вывела на орбиту два научно–исследовательских космических аппарата «Grace» (Грейс) Немецкого космического агентства Deutsche Forschungsansta

Ракета-носитель "Рокот" выведет на орбиту японский спутник японский национальный институт беспилотных космических летательных аппаратов (USEF) подписали контракт, предусматривающий запуск космического аппарата «SERVIS-2» с помощью российской ракеты–носителя «Рокот» с северного космодрома Плесецк в 2009 году. Задача спутника SERVIS-2 – проверка надежности коммерческих технологий и COTS–элементов (готовых к использованию бортовых систем и аппаратуры,

Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ Сегодня, 28 июля, в 11 часов 05 минут 41 секунду по московскому времени с северного космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с южнокорейским космическим аппаратом KompSat-2 на борту. Спутник выведен на расчетную орбиту, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Название KompSat-2 означает «второй корейс

Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ Сегодня, 28 июля, в 11 часов 05 минут 41 секунду по московскому времени с северного космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с южнокорейским космическим аппаратом KompSat-2 на борту. Спутник выведен на расчетную орбиту, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Название KompSat-2 означает «второй корейс

Установлена причина аварии РН "Рокот" при выведении спутника CryoSat Причиной аварии ракеты-носителя (РН) "Рокот" 8 октября 2005 г. при выведении на орбиту спутника CryoSat Европейского космического агентства (ESA) стал сбой в компьютерной системе управления носителем, сообщает РБК. Причина аварии Р

Причиной аварии CryoSat стал сбой в компьютерной системе управления носителем Причиной аварии ракеты-носителя (РН) "Рокот" 8 октября 2005 г. при выведении на орбиту спутника CryoSat Европейского космического агентства (ESA), по предварительным данным, стал сбой в компьютерной системе управления носителем. Ка

Запуск европейского спутника CryoSat ракетой-носителем "Рокот" запланирован на 8 октября Запуск европейского спутника CryoSat ракетой-носителем (РН) «Рокот» запланирован на 18:02 мск 8 октября 2005 г., сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее планировалось, что запуск будет осуществлен в конце марта 2005 года, однако старт был

26 августа произойдет запуск ракеты "Рокот" с аппаратом "Монитор-Э" Запуск ракеты-носителя «Рокот» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Монитор-Э» с космодрома Плесецк запланирован сегодня на 22:34 мск., сообщает РБК. «Монитор-Э» — экспериментальный космичес

Пять лет назад состоялся первый запуск ракеты "Рокот" 16 мая 2000 г. состоялся первый пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. В этом пуске были успешно выведены на орбиту и отделены от разгонного блока 2 имитатора спутников Iridium. Разработка и создание ракетно-космического комплекса «

Пять лет назад состоялся первый запуск ракеты "Рокот" 16 мая 2000 г. состоялся первый пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. В этом пуске были успешно выведены на орбиту и отделены от разгонного блока 2 имитатора спутников Iridium. Разработка и создание ракетно-космического комплекса «