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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Рокот ракета-носитель



24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрировал работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот», который обеспечивает оперативный, надежный и безопасный обмен мультисервисной информацией между кораблями и береговыми службами. Решение позволяет передавать большие массивы данных, а т
26.05.2010 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к запуску японского КА SERVIS-2

До старта ракеты-носителя «Рокот» с японским космическим аппаратом SERVIS-2 остается менее десяти дней. В монтажно-испытательном комплексе и на стартовой площадке идет интенсивная предстартовая подготовка, сообщает пресс
02.11.2009 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка

Российская ракета-носитель "Рокот", стартовавшая 2 ноября 2009 года с космодрома Плесецк, успешно вывела на низкую околоземную орбиту европейский космический аппарат для исследования Земли SMOS. В качестве сопутствующего

06.07.2009 РН "Рокот" вывела на орбиту три спутника военного назначения

Ракета-носитель "Рокот", стартовавшая сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту три спутника военного назначения, пишет РБК. Как сообщили в службе информации Космических войск РФ, с
16.03.2009 Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта

Запуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с европейским космическим аппаратом научного назначения GOCE с космодрома Плесецк (Архангельская область) перенесен с 16 марта на 17 марта по техническим причинам, пишет РБК. Об этом соо
08.09.2008 Запуск ракеты–носителя "Рокот" со спутником GOCE перенесен

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, во время проведения проверок систем ракеты-носителя «Рокот» на стартовом комплексе космодрома Плесецк были обнаружены неполадки в одном из приборов. Запуск ракеты-носителя с европейским космическим аппаратом GOCE перенесен. Новая дата старта буде
28.08.2008 В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот"

есс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в ходе подготовки к запуску европейского космического аппарата GOCE, начались работы по сборке космической головной части ракеты-носителя "Рокот". Эта сборка (в составе космического аппарата, переходной системы, разгонного блока и головного обтекателя) – один из наиболее важных этапов плановой подготовки. Операции совместно выполн
25.07.2008 В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот"

етом из Голландии в Архангельск. Из Архангельска космический аппарат и вспомогательное оборудование перевезут в Плесецк. Запуск намечен на 10 сентября 2008г. Пуск будет осуществлен ракетой-носителем «Рокот» расчетами Космических Войск, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева.
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками

С космодрома Плесецк в 19 часов 19 мин. по московскому времени состоялся запуск ракеты "Рокот", которая должна вывести на орбиту космический аппарат научного назначения "Юбилейный" и блок космических аппаратов военного назначения в интересах Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на

27.02.2008 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот"

Как сообщает служба информации Космических войск, в эти дни проводятся работы по подготовке составных частей ракеты-носителя "Рокот" с космическим аппаратом "Юбилейный", доставленным на космодром 15 февраля. В ходе предстоящего пуска "Рокот" впервые выведет на орбиту космический аппарат по Федеральной космическ
19.03.2007 Исполнилось 5 лет коммерческому носителю "Рокот"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, 17 марта 2002 года с российского космодрома «Плесецк» был произведен запуск ракеты-носителя «Рокот» с разгонным блоком «Бриз–КМ», которая успешно вывела на орбиту два научно–исследовательских космических аппарата «Grace» (Грейс) Немецкого космического агентства Deutsche Forschungsansta
20.02.2007 Ракета-носитель "Рокот" выведет на орбиту японский спутник

японский национальный институт беспилотных космических летательных аппаратов (USEF) подписали контракт, предусматривающий запуск космического аппарата «SERVIS-2» с помощью российской ракеты–носителя «Рокот» с северного космодрома Плесецк в 2009 году. Задача спутника SERVIS-2 – проверка надежности коммерческих технологий и COTS–элементов (готовых к использованию бортовых систем и аппаратуры,
28.07.2006 Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ

Сегодня, 28 июля, в 11 часов 05 минут 41 секунду по московскому времени с северного космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с южнокорейским космическим аппаратом KompSat-2 на борту. Спутник выведен на расчетную орбиту, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Название KompSat-2 означает «второй корейс
28.07.2006 Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ

Сегодня, 28 июля, в 11 часов 05 минут 41 секунду по московскому времени с северного космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с южнокорейским космическим аппаратом KompSat-2 на борту. Спутник выведен на расчетную орбиту, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Название KompSat-2 означает «второй корейс
25.10.2005 Установлена причина аварии РН "Рокот" при выведении спутника CryoSat

Причиной аварии ракеты-носителя (РН) "Рокот" 8 октября 2005 г. при выведении на орбиту спутника CryoSat Европейского космического агентства (ESA) стал сбой в компьютерной системе управления носителем, сообщает РБК. Причина аварии Р
12.10.2005 Причиной аварии CryoSat стал сбой в компьютерной системе управления носителем

Причиной аварии ракеты-носителя (РН) "Рокот" 8 октября 2005 г. при выведении на орбиту спутника CryoSat Европейского космического агентства (ESA), по предварительным данным, стал сбой в компьютерной системе управления носителем. Ка
07.10.2005 Запуск европейского спутника CryoSat ракетой-носителем "Рокот" запланирован на 8 октября

Запуск европейского спутника CryoSat ракетой-носителем (РН) «Рокот» запланирован на 18:02 мск 8 октября 2005 г., сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Ранее планировалось, что запуск будет осуществлен в конце марта 2005 года, однако старт был

26.08.2005 26 августа произойдет запуск ракеты "Рокот" с аппаратом "Монитор-Э"

Запуск ракеты-носителя «Рокот» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Монитор-Э» с космодрома Плесецк запланирован сегодня на 22:34 мск., сообщает РБК. «Монитор-Э» — экспериментальный космичес
16.05.2005 Пять лет назад состоялся первый запуск ракеты "Рокот"

16 мая 2000 г. состоялся первый пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. В этом пуске были успешно выведены на орбиту и отделены от разгонного блока 2 имитатора спутников Iridium. Разработка и создание ракетно-космического комплекса «
16.05.2005 Пять лет назад состоялся первый запуск ракеты "Рокот"

16 мая 2000 г. состоялся первый пуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк. В этом пуске были успешно выведены на орбиту и отделены от разгонного блока 2 имитатора спутников Iridium. Разработка и создание ракетно-космического комплекса «
16.03.2005 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева планирует осуществить 2 коммерческих запуска ракеты-носителя "Рокот"

ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им.М. В. Хруничева» (ГКНПЦ им.М. В. Хруничева, г.Москва) планирует в 2005 г. осуществить 2 коммерческих запуска ракеты-носителя (РН) «Рокот», сообщил РБК начальник пресс-службы центра Александр Бобренев. По его словам, в т.г. предполагается осуществить запуск спутника Европейского космического агентства (ESA) CryoSat (предпол

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 303 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 4
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 4
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 3
Орбита 292 3
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 3
Lenovo Motorola 3502 2
Галактика - Корпорация 1471 2
Motorola Inc 1148 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Открытые технологии 702 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 2
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 2
Ростелеком 9768 1
МегаФон 8969 1
Cisco Systems 5125 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Microsoft Corporation 24684 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Xerox 1140 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Vodafone Group 1370 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1041 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 71
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 28
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 12
Kari - Кари - сеть магазинов 72 9
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 9
Airbus EADS SPACE Transportation 8 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 4
ЕКА Топливная компания 142 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 4
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
Arianespace 85 3
QinetiQ Group 57 3
ILS - International Launch Services 61 3
Airbus EADS Casa 7 3
Boeing 1013 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 2
Lockheed Martin 759 2
Роскосмос РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Space Transport 9 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 2
Роскосмос КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 2
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 111 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Enron - Enrongate 122 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
НИИхиммаш - Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения 3 1
Honda Motor Company 234 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 29
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 6
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 4
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
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Петербургский метрополитен ГУП 139 1
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Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 78
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 29
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 26
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 21
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 17
Космодром Байконур 1067 12
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 11
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 9
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 9
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 6
Microsoft Windows 2000 8661 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 5
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 4
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 4
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 4
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Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 3
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Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 2
VNPT VinaSat 7 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 6 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 2
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 2
Linux OS 10036 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 142 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 102 1
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Перминов Анатолий 130 7
Путин Владимир 3195 5
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Медведев Александр 14 3
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Поповкин Владимир 23 2
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Андронов Алексей 28 1
Золотухин Алексей 8 1
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Полежаев Леонид 3 1
Давыденко Вячеслав 2 1
Баранов Леонид 4 1
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Бобренев Александр 1 1
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Беляева Татьяна 24 1
Паничкин Андрей 1 1
Ширшов Павел 76 1
Головин Даниил 34 1
Розенбаум Александр 2 1
Косых Валентин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 74
Земля - планета Солнечной системы 10409 57
Европа 21812 44
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 19
Германия - Федеративная Республика 12712 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 16
Южная Корея - Республика 6669 14
Япония 13311 11
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Казахстан - Республика 5572 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 7
Канада 4896 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 6
Италия - Итальянская Республика 4361 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 6
Индия - Bharat 5477 5
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 728 5
Арктика - Северный полюс 175 5
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Украина 7636 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 942 4
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