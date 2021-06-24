«Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрировал работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот», который обеспечивает оперативный, надежный и безопасный обмен мультисервисной информацией между кораблями и береговыми службами. Решение позволяет передавать большие массивы данных, а также телеметрию, видео, голосовые сообщения и электронную почту.

Отличительной особенностью комплекса «Рокот», разработанного НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»), является управляющая информационная система «Нептун-ИУС-Р», построенная по технологии SDR (Software Defined Radio). Она обеспечивает обмен информацией по широкому спектру каналов связи, включая спутниковую радиосвязь Ku-диапазона, сотовую связь стандарта GSM, радиосвязь в КВ- и УКВ-диапазоне и широкополосных сетях. Оборудование также обеспечивает внутрикорабельную связь, прием программ спутникового и эфирного телерадиовещания, интегрируется со средствами глобальной морской системы безопасности (ГМССБ).

«Рокот» предназначен для обеспечения связи корабля с береговыми объектами, корабельно-катерным составом и летательными аппаратами, судами и береговыми объектами в системе ГМССБ и морской подвижной службы. Благодаря модульной конструкции, комплекс может быть масштабирован для установки как на малые корабли, так и на авианосцы.

«Автоматизированный корабельный комплекс «Рокот» установлен на пограничных сторожевых кораблях и обеспечивает своевременный и достоверный обмен разного рода информацией между должностными лицами и автоматизированными системами управления корабля и береговыми службами. Возможность приема данных по различным каналам связи делает наше оборудование универсальным решением для обеспечения надежного информационного обмена между различными типами судов», - отметил директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.