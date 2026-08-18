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IMO GMDSS Global Maritime Distress and Safety System ГМССБ Глобальная морская система связи при бедствии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.08.2026 «Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО 2
26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 1
10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 2
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 2
26.07.2023 «Росэлектроника» разработала систему контроля состояния судов и обеспечения навигационной безопасности 1
17.05.2022 В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе 2
24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 2
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
20.08.2020 «Росэлектроника» разработала отечественную аппаратуру связи для оснащения Северного морского пути 3
21.10.2016 «Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ» 1
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане 1
12.05.2009 «Иридиум» готовится к возвращению в Россию 2
07.07.2008 «Транзас» поставит системы навигации Simon Mokster Shipping 1
10.06.2008 «Транзас» оборудовал последний сухогруз для Irinvestship Limited 1
18.02.2008 Минтранс сертифицировал тренажер ГМССБ «Транзаса» 4
28.12.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажёр в МГА им. Ушакова 1
28.12.2007 В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС 1
29.11.2007 «Транзас Навигатор» заключил соглашение с Thrane&Thrane 1
02.10.2007 «Транзас» оснастил третий теплоход Irinvestship Limited 1
29.08.2007 Спутниковая связь: шведы готовят демпинг в России 1
20.08.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажер в морскую академию 1
29.05.2007 Транзас оборудовал сухогруз радионавигацией 1
28.05.2007 «Транзас» оснастит связью ледокол «Москва» 1
25.04.2007 «Транзас» разработал навигационный тренажер с 360-градусным обзором 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
05.03.2007 "Транзас" оборудует строящийся на Окской судоверфи сухогруз 1
27.02.2007 «Транзас» оснастил иранский сухогруз 1
08.12.2006 "Транзас" оснастит радионавигационным оборудованием вьетнамские сухогрузы 1
20.11.2006 "Транзас" оснастит сухогруз навигацией и связью 1
13.11.2006 "Транзас" оборудовал сухогруз компании Palmali Shipping 1
28.07.2003 Кандалакша получила систему морской связи при бедствии 2

Публикаций - 32, упоминаний - 44

IMO GMDSS и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1272 5
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 30 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
DNV - Det Norske Veritas 18 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 7 1
Навмарин НПП 6 1
Bureau Veritas 12 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 1
Ростелеком 10963 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 1
Телематические системы 60 1
Palmali Shipping 6 3
Волгоградский судостроительный завод 6 3
ОСК - Красное Сормово 13 2
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 2
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
Lars Thrane 1 1
Окская судоверфь 4 1
СКФ - Совкомфлот - Новошип - Новороссийское морское пароходство 5 1
Автономный порт Абиджана - Port Autonome d'Abidjan - Autonomous Port of Abidjan 1 1
Permira 21 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 497 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Ямал СПГ 11 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Teekay LNG 1 1
ЯСЗ - Ярославский судостроительный завод 1 1
Beaufort Shipping 1 1
Simon Mokster Shipping AS 1 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 33 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Правительство РФ - Морская коллегия 8 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1507 8
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ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 35 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13734 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6858 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4451 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 121 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13264 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2430 2
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 60 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3727 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1103 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1405 1
Полифония - Polyphony 254 1
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10185 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9312 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 1
Transas Navigator - Transas Navi-Planner - Транзас Navi-Harbour - Транзас Navi-Trainer - Transas Navi-Sailor ECDIS - Transas iSailor - Электронно-картографическая навигационная информационная система, ЭКНИС 15 5
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 38 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 152 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 3
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 147 2
IMO GMDSS NAVTEX - NAVigational TEleX - НАВТЕКС - международная автоматизированная система оповещения в судоходной навигации для приема навигационной и метеорологической информации безопасности (Maritime Safety Information) - компонент ГМССБ 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Microsoft Outlook 1507 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 290 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Iridium OpenPort 2 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
Iridium SafetyCast 1 1
Кусков Денис 221 2
Винокур Михаил 6 2
Гапешко Игорь 3 2
Цуриков Игорь 3 2
Зюзин Алексей 2 1
Помазунов Сергей 2 1
Desch Matt - Дэш Мэтт 7 1
Иванов Сергей 405 1
Волков Александр 27 1
Богданов Андрей 47 1
Мигалин Алексей 4 1
Васюков Григорий 14 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 912 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 4
Нептун - планета Солнечной системы 203 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 3
Земля - планета Солнечной системы 10875 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3187 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3138 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1860 2
Турция - Турецкая республика 2626 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2839 2
Иран - Исламская Республика Иран 1156 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 471 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 1
ДНР - Мариуполь 30 1
Тихий океан - Марианская впадина 11 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Карельский перешеек 12 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 30 1
Кот-д’Ивуар - Абиджан 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2535 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3644 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3588 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1807 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1080 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2285 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1519 1
Болгария - Республика 799 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1670 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6185 1
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CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
Рустелеком ТК 305 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
Université Félix Houphouët-Boigny - Университет Феликса-Уфуэ-Буаньи - Университет Кокоди-Абиджан - Абиджанский университет 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Онлайн-бухгалтерия

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BaaS

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Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

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Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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