Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), российский разработчик ИТ-решений для морской отрасли, прошла процедуру сертификации и получила Свидетельство о типовом одобрении (СТО) Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) на радиолокационную станцию Pro-Mariner Radar 5000. Этот документ подтверждает полное соответствие оборудования требованиям к безопасности, надежности и функциональности, установленным для современного судового навигационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители ЭМЦТ.

Pro-Mariner Radar 5000 — это картографический радар, совмещающий радиолокационное изображение с данными электронных навигационных карт в едином интерфейсе. Такое решение упрощает восприятие навигационной информации и повышает точность оценки обстановки, что особенно актуально при работе в сложных погодных и навигационных условиях.

Станция обладает адаптивностью, поддерживая стабильную работу в X-диапазоне и S-диапазоне. Это обеспечивает надежное обнаружение объектов как на ближних, так и на дальних дистанциях, включая условия ограниченной видимости. При этом Pro-Mariner Radar 5000 сохраняет работоспособность при экстремально низких температурах — до -55°C, что особенно важно для судов, эксплуатируемых в арктических условиях и регионах с суровым климатом.

Открытая архитектура радара обеспечивает возможность его интеграции с другими судовыми системами, такими как ЭКНИС, оборудование ГМССБ, АИС, что соответствует современным отраслевым требованиям к построению навигационных комплексов.

«Получение свидетельства РМРС подтверждает, что наша разработка полностью соответствует высоким отечественным и международным стандартам в морской навигации, — отметил Владимир Пономарев, директор по развитию ООО «ЭМЦТ», и готова к поставке для оборудования судов различных классов, включая суда ледокольного и высокоскоростного типа. Мы ожидаем отзывов судоводителей и планируем дальнейшее функциональное развитие системы для снижения нагрузки на экипаж даже в самых сложных условиях навигации в различных регионах нашей страны».