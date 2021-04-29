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РЛС X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи



29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных 1
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 1
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 1
22.07.2014 Германия обновила карту мира с помощью радарной съемки 1
21.07.2011 ПРО: может ли Америка защититься от ядерного удара? 1
24.06.2011 Технологии слежки: как идет охота на людей 1
28.04.2011 Сеть военных беспилотников накроет океаны 1
08.11.2010 Гигантские дирижабли будут вести разведку 1
03.09.2010 NASA задумала нырок в атмосферу Солнца 1
10.08.2010 "Проснется" ли марсоход Spirit? 1
07.06.2010 ПРО США: испытан модернизированный GBI 1
26.03.2010 Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями 1
27.02.2010 Mars Express готовится к сближению с Фобосом 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
20.11.2009 Проведены комплексные учения ПРО США 1
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности 2
29.10.2009 Российский "Неоглобус" представлен в Беларуси 1
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация 1
26.10.2009 В Британии спущен на воду очередной эсминец "тип 45" 1
08.09.2009 Пожарники Волгограда приобрели станцию приёма снимков с зарубежных спутников 1
26.08.2009 Glory Trip 195: испытание ПРО США 2
27.07.2009 SSTL подготовила к запуску спутник UK-DMC2 1
17.07.2009 Для ВМС США разрабатывается новый твердотельный радар ПВО/ПРО 1
01.07.2009 Американский спутник Sirius FM5 выведен на орбиту 1
30.06.2009 Спутник Sirius: Роскосмос опровергает 1
19.06.2009 Российскую спутниковую ДЗЗ-станцию Х-диапазона установили в США 1
20.04.2009 Израильский спутник-шпион запущен на орбиту 1
13.04.2009 Завершён первый этап испытаний радара для перспективных эсминца и авианосца ВМС США 1
27.03.2009 Рокировка разведспутника: восточная хитрость 1
28.01.2009 NASA вербует астрономов-любителей 1
19.01.2009 Спутник связи для Пентагона оплатит Австралия 3
06.11.2008 ПРО США: очередное испытание перспективных технологий 1
27.10.2008 Италия пополнила группировку всепогодных разведспутников 1
28.08.2008 ВВС США успешно испытали национальную систему ПРО 1
20.08.2008 Американской ПРО обеспечен плацдарм в Европе 1
30.07.2008 США установят очередной радар ПРО в Евразии 2
22.07.2008 США: очередное испытание ПРО 1

Публикаций - 96, упоминаний - 110

РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс 239 11
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 3
GeoEye 88 3
DigitalGlobe 125 2
Harris Corporation 84 2
Специальные технологии 57 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Inmarsat - Инмарсат 96 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 1
Автодория 41 1
Globalstar - Глобалстар 164 1
Rohde & Schwarz - Роде и Шварц Рус 8 1
Polar - Полар 61 1
Google - Keyhole 34 1
Sony 6145 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Microsoft Corporation 22497 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
Ростех - Ростехнологии 2532 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Voxtel 72 1
Patriot Memory 66 1
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 1
Pioneer Corporation 405 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 413 1
Boeing 957 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 6
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
BAE Systems 162 3
Lockheed Martin 730 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 3
General Dynamics 54 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Балтика - Пивоваренная компания 155 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
Northrop Grumman 200 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Airbus Defence and Space - EADS 150 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 1
Ford 386 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 10
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Президент Российской Федерации 3770 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 72 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Правительство РФ 8292 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
ГИС-Ассоциация 231 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 54 3
PnP - Plug&Play 195 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 20 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1
Дирижабль 21 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 1
MKV - медиаконтейнер 160 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 335 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 534 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса 87 1
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 9
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 32 8
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 8
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 7
Космодром Байконур 1025 5
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 5
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 40 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 97 3
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 2
EADS Astrium - Myriade 3 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
GeoEye IKONOS 95 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 2
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 2
GeoEye - космический спутник 57 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 2
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 1
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 1
SilverStone F1 3 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 1
Acer Predator 169 1
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 9 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 8 1
Microsoft Office 3247 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 1
Миллер Сергей 43 4
Медведев Александр 9 2
Перминов Анатолий 125 2
Левкевич Михаил 60 2
Туров Владимир 5 1
Коваленко Александр 4 1
Семилетов Антон 2 1
Гершензон Владимир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 43
Земля - планета Солнечной системы 7427 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 41
США - Калифорния 3381 14
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Индия - Республика 4263 11
Израиль 1756 11
Япония 10069 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Канада 3319 9
США - Аляска 236 8
Франция - Французская Республика 5665 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Польша - Республика 1559 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Солнечная система 2236 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
Ближний Восток 2549 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 3
Арктика - Арктический регион 387 3
Европа 12319 3
США - Колорадо 368 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Норвегия - Королевство 1155 3
Испания - Королевство 2917 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Украина 6212 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Югославия 53 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Китай - Тайвань 2115 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Нигерия - Федеративная Республика 236 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 2
Физика - область естествознания 889 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 9
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
Associated Press 1975 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Space War 75 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 6
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 2
ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника 1 1
Высокие технологии XXI века 76 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Неогеография XXI - форум 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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