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РЛС X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.04.2026 Участник «Сколково» развивает инфраструктуру спутникового мониторинга 1
01.04.2026 Россия будет тестировать связь «смартфон-спутник». Частоты уже выделены 1
26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 1
28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U 1
17.02.2025 В МФТИ создадут радиолинию для российских наноспутников 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
22.10.2024 Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
26.04.2024 В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах 1
29.02.2024 Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов 1
29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных 1
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 1
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 1
22.07.2014 Германия обновила карту мира с помощью радарной съемки 1
21.07.2011 ПРО: может ли Америка защититься от ядерного удара? 1
24.06.2011 Технологии слежки: как идет охота на людей 1
28.04.2011 Сеть военных беспилотников накроет океаны 1
08.11.2010 Гигантские дирижабли будут вести разведку 1
03.09.2010 NASA задумала нырок в атмосферу Солнца 1
10.08.2010 "Проснется" ли марсоход Spirit? 1
21.06.2010 ПРО США в Европе: быстрота и гибкость 1
07.06.2010 ПРО США: испытан модернизированный GBI 2
26.03.2010 Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями 1
27.02.2010 Mars Express готовится к сближению с Фобосом 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
20.11.2009 Проведены комплексные учения ПРО США 1
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности 2
29.10.2009 Российский "Неоглобус" представлен в Беларуси 1
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация 1
26.10.2009 В Британии спущен на воду очередной эсминец "тип 45" 1
07.10.2009 Систему опознавания "свой-чужой" США оснастят импортным криптомодулем 1
09.09.2009 Raytheon представил комбинированный радар AN/SPY-5 1
08.09.2009 Пожарники Волгограда приобрели станцию приёма снимков с зарубежных спутников 1
26.08.2009 Glory Trip 195: испытание ПРО США 2
27.07.2009 SSTL подготовила к запуску спутник UK-DMC2 1

Публикаций - 120, упоминаний - 135

РЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 7
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 6
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 5
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 3
Patriot Memory 80 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
BAE Systems 179 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
ИКС 538 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 7 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
ISRO - ANTRIX 20 1
Лептон НПО 6 1
НПК Барл 5 1
МТ-Лаб 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Microsoft Corporation 25775 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Toshiba Corporation 2980 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
Boeing 1031 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 5
Lockheed Martin 777 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 2
Global Security 23 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
General Dynamics 60 2
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Ford 435 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Держава АКБ 44 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 5
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Department of Defense - JIDO - Joint Improvised-Threat Defeat Organization - JIEDDO - Joint IED Defeat Organization 5 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 80
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 53
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 33
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 31
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 8
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 7
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 7
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 6
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 6
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 5
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 13
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 10
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 10
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 9
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 8
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 8
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 8
Космодром Байконур 1072 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
GeoEye IKONOS 127 6
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 5
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 3
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft - Vizard-meteo 23 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 2
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius FM - Сириус ФМ - Radiosat - CD-Radio 9 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Миллер Сергей 43 4
Глазкова Инесса 2 2
Obering Henry - Оберинг Генри 8 2
Eaton Alvin - Итон Элвин 2 2
Нестеров Владимир 31 2
Иваненко Владислав 23 2
Медведев Александр 15 2
Перминов Анатолий 131 2
Левкевич Михаил 59 2
Макриденко Леонид 5 1
Miller Joseph - Миллер Джозеф 3 1
Borkowski Michal - Борковски Михал 4 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Barak Ehud - Барак Эхуд 6 1
Красноштейн Аркадий 1 1
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 1
Rice Condoleezza - Райс Кондолизе 12 1
Путин Владимир 3454 1
Туров Владимир 11 1
Брыкин Арсений 57 1
Пожидаев Николай 85 1
Серкин Александр 2 1
Коваленко Александр 6 1
Семилетов Антон 6 1
Гершензон Владимир 23 1
Кучейко Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Европа 24964 25
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
США - Калифорния 4829 16
Индия - Bharat 5870 14
Япония 13807 12
Канада 5082 12
Израиль 2856 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Аляска 246 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 8
Южная Корея - Республика 7052 6
Солнечная система - Solar system 2569 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Польша - Республика 2031 5
Ближний Восток 3154 5
Украина 7928 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
США - Аляска - Кадьяк 11 3
США - Аляска - Алеутские острова - Унимак 15 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 4
Экватор - Equator 206 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 3
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Металлы - Никель - Nickel 359 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
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