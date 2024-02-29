Разделы

|

Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов

С космодрома «Восточный» отправлена новая партия спутников Sitronics Group, произведенных дочерней компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. Космические аппараты гражданского назначения расширят возможности обеспечения данными отраслей народного хозяйства и экономики страны.

В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» №2.

Основная полезная нагрузка космического аппарата (КА) «Зоркий-2М» - мультиспектральная камера, позволяющая получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний ИК) с разрешением от 2,5 до 2,8 метров на пиксель в зависимости от высоты орбиты и полосой захвата до 14 км. КА «Зоркий-2М» собран в форм-факторе 12-юнитового кубсата с габаритами 20х20х30 см и массой всего лишь 20 кг. В спутнике зарезервированы базовые подсистемы, есть три развертываемые панели солнечных батарей с арсенид-галлиевыми фотоэлектрическими элементами, высокоскоростная система передачи данных X-диапазона и высокоточная система ориентации со звездным датчиком.

В прошлом году первый экспериментальный аппарат «Зоркий-2М» успешно прошел испытания на орбите. Планируется, что в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» группировка спутников «Зоркий-2М» будет состоять из 33 аппаратов. Это позволит выполнять ежедневно съёмку любой точки мира с высоким разрешением.

16 других запущенных спутников оснащены аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути.

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке
Цифровизация

«Мы планируем, что до конца года на орбите будут 82 АИС-аппарата нашей группировки для мониторинга судов и 7 аппаратов «Зоркий-2М». С числом спутников мы увеличиваем частоту обновления данных и их объемы. Спутниковые данные крайне востребованы, и наши разработки уже применяются для решения задач в сферах транспорта и судоходства, рыболовства, сельского хозяйства и экомониторинга. Успешно запущенные аппараты расширяют возможности наших космических сервисов», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

5 спутников АИС из отправленной на орбиту партии названы в честь крупнейшего российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group и его суббрендов, осуществляющих управление активами с номерным фондом более 10 тыс. единиц в 20 городах страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще