Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов

С космодрома «Восточный» отправлена новая партия спутников Sitronics Group, произведенных дочерней компанией. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. Космические аппараты гражданского назначения расширят возможности обеспечения данными отраслей народного хозяйства и экономики страны.

В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» №2.

Основная полезная нагрузка космического аппарата (КА) «Зоркий-2М» - мультиспектральная камера, позволяющая получать изображения земной поверхности в четырех спектральных диапазонах (красный, зеленый, синий, ближний ИК) с разрешением от 2,5 до 2,8 метров на пиксель в зависимости от высоты орбиты и полосой захвата до 14 км. КА «Зоркий-2М» собран в форм-факторе 12-юнитового кубсата с габаритами 20х20х30 см и массой всего лишь 20 кг. В спутнике зарезервированы базовые подсистемы, есть три развертываемые панели солнечных батарей с арсенид-галлиевыми фотоэлектрическими элементами, высокоскоростная система передачи данных X-диапазона и высокоточная система ориентации со звездным датчиком.

В прошлом году первый экспериментальный аппарат «Зоркий-2М» успешно прошел испытания на орбите. Планируется, что в рамках реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» группировка спутников «Зоркий-2М» будет состоять из 33 аппаратов. Это позволит выполнять ежедневно съёмку любой точки мира с высоким разрешением.

16 других запущенных спутников оснащены аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации с морских судов на наземные станции для контроля и обеспечения безопасности мореплавания, в том числе по Северному морскому пути.

«Мы планируем, что до конца года на орбите будут 82 АИС-аппарата нашей группировки для мониторинга судов и 7 аппаратов «Зоркий-2М». С числом спутников мы увеличиваем частоту обновления данных и их объемы. Спутниковые данные крайне востребованы, и наши разработки уже применяются для решения задач в сферах транспорта и судоходства, рыболовства, сельского хозяйства и экомониторинга. Успешно запущенные аппараты расширяют возможности наших космических сервисов», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

5 спутников АИС из отправленной на орбиту партии названы в честь крупнейшего российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group и его суббрендов, осуществляющих управление активами с номерным фондом более 10 тыс. единиц в 20 городах страны.