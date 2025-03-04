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Ситроникс Sitronics SiAIS С-АИС Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы
Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Он отображает слои с визуализированными погодными данными, что дает пользователю возможность увидеть текущие условия в месторасположении судна. Кроме того, на страницах многих судов к технической информации добавлены фотографии, а в настройке карты и формуляре — путь до пункта назначения, который судно будет совершать, и фактическое время выхода из порта отправления, основывающееся на АИС-данных.
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Пожидаев Николай 85 2
|Дрейгер Павел 40 2
|Линдберг Иван 2 1
|Родионов Андрей 35 1
|Плешков Антон 1 1
|Ткаченко Сергей 17 1
|Скатин Андрей 4 1
|Катков Алексей 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 6
|Земля - планета Солнечной системы 10411 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5200 1
|Сингапур - Республика 1857 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
|Мировой океан - World Ocean 510 1
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