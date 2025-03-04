Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Он отображает слои с визуализированными погодными данными, что дает пользователю возможность увидеть текущие условия в месторасположении судна. Кроме того, на страницах многих судов к технической информации добавлены фотографии, а в настройке карты и формуляре — путь до пункта назначения, который судно будет совершать, и фактическое время выхода из порта отправления, основывающееся на АИС-данных.