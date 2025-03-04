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Ситроникс Sitronics SiAIS С-АИС Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы

Облачный сервис SiAIS содержит информацию о типах судов, их флагах и портах приписки, спецификации, скорости движения и маршрутах, а также о ситуации в самих портах. Он отображает слои с визуализированными погодными данными, что дает пользователю возможность увидеть текущие условия в месторасположении судна. Кроме того, на страницах многих судов к технической информации добавлены фотографии, а в настройке карты и формуляре — путь до пункта назначения, который судно будет совершать, и фактическое время выхода из порта отправления, основывающееся на АИС-данных.


04.03.2025 ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС» 1
29.11.2024 Sitronics Group выпустила серию обновлений сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS 1
25.10.2024 Sitronics Group выпустила большое обновление сервиса спутникового мониторинга морских судов SiAIS 1
18.06.2024 В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом 1
17.05.2024 Sitronics Group расширила функциональность облачного сервиса для отслеживания морского трафика 1
29.02.2024 Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов 1
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1314 6
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 95 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 68 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
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