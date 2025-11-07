Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185389
ИКТ 14391
Организации 11167
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26365
Персоны 79786
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Линдберг Иван


СОБЫТИЯ


07.11.2025 Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов 1
18.06.2024 В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом 1
31.05.2024 В России хакеры занялись промышленным шпионажем вместо краж персональных данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Линдберг Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 118 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
InfoWatch - Инфовотч 1082 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 434 2
Судебная власть - Judicial power 2398 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3361 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3505 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21848 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7158 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4575 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7523 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1422 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8609 1
FreePik 1380 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 9 1
Родионов Андрей 35 1
Пермяков Руслан 21 1
Скатин Андрей 4 1
Плешков Антон 1 1
Пожидаев Николай 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 155449 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54618 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50924 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 549 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 439 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 798 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2891 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 732 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20190 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Ведомости 1201 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398237, в очереди разбора - 732267.
Создано именных указателей - 185389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/