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Индексная книга (каталог) CNews*
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НТИ Национальная технологическая инициатива Технет Technet Передовые производственные технологии умные фабрики

СОБЫТИЯ


12.10.2018 В России снимают ограничения на «умные фабрики»

Для чего нужна дорожная карта «Технет» Правительство одобрило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и ус
14.08.2017 Путина просят построить для России «фабрики будущего». Что это такое, и зачем они нужны

Для чего нужен «Технет» Совет при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию одобр
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS

В Санкт-Петербурге подвели итоги трека TechNet акселератора GenerationS от РВК. В работе трека приняли участие 14 проектов со всей Р
30.09.2016 В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS

1 октября в Хабаровске в рамках V Международного молодежного бизнес-форума состоится презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Об этом CNews сообщили в GenerationS. Как отмечается, трек Creative Industries впервые был запущен в 2016 г. для поиска проектов

29.04.2011 TechNet стал новым представителем Altium в Латвии

Компания Altium, разработчик инновационных систем для автоматизированного проектирования электронных устройств, сообщила о назначении компании SIA TechNet, поставщика решений и услуг в области информационных технологий, своим новым представителем в Латвии. TechNet обеспечит пред- и послепродажное сопровождение решений для проектиро

Публикаций - 115, упоминаний - 131

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 50
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 19
Intel Corporation 12811 10
Ростелеком 10948 7
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Oracle Corporation 7074 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Google LLC 12688 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Умник 37 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13154 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Крок - Croc 1964 3
AT&T Inc 1725 3
Nvidia Corp 4002 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 2
Интеллектуальное производство 10 2
Samsung Electronics 11064 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2446 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Lenovo Motorola 3566 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 26
РВК - Российская венчурная компания 571 17
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 7
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
ЭФКО ГК 31 3
Мортон 26 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
Vilnius Tech Park 3 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Kama Flow - КФ Венчурс 32 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
AECOM 10 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правительство РФ - Морская коллегия 8 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Software and Information Industry Association 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 15
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 14
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 10
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 10
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 6
Microsoft Windows 16882 39
Microsoft Windows 7 2007 18
Microsoft Windows XP 2431 17
Microsoft Windows Server 2008 483 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 10
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 10
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 7
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 6
FreePik 1841 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 4
Linux OS 11533 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Microsoft Windows NT 890 4
Microsoft Windows Server 2012 203 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Microsoft Office 2013 82 3
Oracle Technology Network - OTN 45 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Microsoft Office XP 81 2
Microsoft Office 2003 158 2
Microsoft RemoteFX 25 2
Аверьянов Антон 22 12
Биккулова Гульнара 24 8
Бойко Алексей 138 3
Скатин Андрей 4 3
Песков Дмитрий 129 3
Шпак Василий 279 2
Боровков Алексей 16 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Сутормин Дмитрий 5 2
Тюлькин Михаил 2 2
Путин Владимир 3454 2
Повалко Александр 36 2
Уткин Никита 40 2
Шалаев Антон 26 2
Игнатова Людмила 40 1
Иванова Елена 83 1
Зельдец Игорь 32 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Румянцев Александр 18 1
Лопухов Александр 10 1
Беспрозванных Алексей 8 1
Кузьмин Алексей 38 1
Рудской Андрей 18 1
Лопухов Константин 1 1
Федоров Михаил 30 1
Патрушев Николай 30 1
Комлев Николай 113 1
Немкин Антон 52 1
Клебанов Дмитрий 5 1
Базюкин Дмитрий 3 1
Титов Дмитрий 18 1
Федосеев Ярослав 4 1
Герасименко Юрий 1 1
Манин Петр 7 1
Браверман Анатолий 6 1
Борисов Евгений 20 1
Курьянов Сергей 162 1
Тихомиров Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Япония 13807 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 10
Европа 24963 9
Франция - Французская Республика 8177 7
Испания - Королевство 3839 7
Южная Корея - Республика 7051 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Индия - Bharat 5869 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Нидерланды 3745 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Африка - Африканский регион 3640 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Таиланд - Королевство 926 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 12
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 52 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 54 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 7
Английский язык 7030 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 6
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Ведомости 1466 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Известия ИД 770 2
Microsoft TechNet 8 2
Neowin 217 2
InformationWeek 241 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ComputerWorld 144 1
PCWorld - PC World 47 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
cw360 84 1
InfoWorld 56 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 2
Gartner - Гартнер 3658 2
IoT Analytics 5 1
GSMA Intelligence 11 1
Dimensional Research 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
Gartner ECM 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
ВНИИ Галургии - Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
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Петербургский Цифровой Форум 6 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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