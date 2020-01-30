Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТИ
Национальная технологическая инициатива
Технет
Technet
Передовые производственные технологии
умные фабрики
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Публикаций - 67, упоминаний - 93
НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|InformationWeek 101 2
|NYT - The New York Times 509 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|PCWorld - PC World 36 1
|CNews Analytics 1991 3
|IoT Analytics 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru