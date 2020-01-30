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НТИ
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Передовые производственные технологии
умные фабрики


30.01.2020 В России представлены национальные стандарты умного производства 1
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 1
17.12.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики включены 20 новых цифровых решений 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 2
05.08.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 2
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» 2
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 2
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 2
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
12.10.2018 В России снимают ограничения на «умные фабрики» 4
27.09.2018 Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 2
21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей 2
14.08.2017 Путина просят построить для России «фабрики будущего». Что это такое, и зачем они нужны 5
15.02.2017 Правительство выдаст 12,5 млрд руб. на Web 4.0 и другие проекты НТИ 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 5
02.02.2017 Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS 1
20.01.2017 В России создан язык для «общения» промышленных роботов 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 1
14.11.2016 ИТ-компании США требуют от Трампа «вернуть долг за победу» 3
14.11.2016 KamaFlow инвестирует до $100 тыс. в стартапы GenerationS 1
21.10.2016 «Гарс Телеком» стал партнером стартап-акселератора GenerationS 1
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 2
30.09.2016 В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 2
08.09.2016 Финтех-стартапы акселератора GenerationS получат поддержку ВТБ24 1
02.09.2016 Райффайзенбанк поддержит финтех-стартапы акселератора GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
17.11.2014 Серверы ждут рывка: от 2003 к 2023 1
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone 1
02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 1
26.03.2014 Microsoft открыла код MS-DOS 1
18.09.2013 Найдена критическая уязвимость во всех версиях Internet Explorer, включая будущие 1
13.09.2013 Бракованное обновление Microsoft нарушило работу почтовой программы в Windows 1
10.09.2013 Microsoft открыла публичный доступ к новой Windows 2
09.11.2012 Microsoft выпускает первое критическое обновление для Windows 8 1

Публикаций - 67, упоминаний - 93

НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
SafeNet 79 4
Крок 1221 3
IBM 3551 2
General Electric - Дженерал электрик 121 2
Цифра ГК 116 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
SAP SE 3216 2
Samsung Electronics 5702 2
Intel Corporation 4192 2
3761 2
АйТи 752 1
СКБ Контур 416 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
OpenText 160 1
EA - Electronic Arts 913 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Omron 22 1
Altair Engineering 12 1
Синтерра - Synterra 567 1
Теко НПК 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Custis 73 1
Сибинтек 24 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
AT&T Inc 561 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
SAS Institute 596 1
Oracle Corporation 3356 1
Softline - Софтлайн 1474 1
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 8
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 7
РВК - Российская венчурная компания 476 5
ЭФКО ГК 10 3
ВТБ24 583 3
Роснефть НК 367 2
Вертолеты России 114 2
Газпром нефть 382 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Руссофт - Russoft 251 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
Умные платформы 499 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Лежачий полицейский - Sleeping policeman - Искусственная неровность - элемент принудительного снижения скорости транспортных средств 3 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
Flash 479 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Microsoft Windows 7 1662 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Microsoft Windows 10 6659 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Microsoft SharePoint Server 103 2
Google Android 10751 2
Stepik.org - образовательный портал 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
ИЦ ИАС Operkit Platform 1 1
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 1
Microsoft Office 2007 99 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Microsoft Windows 854 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Boomstarter Network 11 1
Яндекс.Лицей 17 1
Биккулова Гульнара 23 8
Песков Дмитрий 65 2
Повалко Александр 36 2
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Лопухов Константин 1 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Федосеев Ярослав 4 1
Герасименко Юрий 1 1
Тихомиров Сергей 8 1
Кондаков Сергей 4 1
Еловиков Игорь 2 1
Дубровский Борис 12 1
Беспрозванных Алексей 2 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Тихонова Мария 1 1
Колычев Алексей 4 1
Шинкарев Александр 2 1
Кузьмин Алексей 36 1
Акимов Максим 167 1
Лопухов Александр 9 1
Зельдец Игорь 4 1
Игнатова Людмила 5 1
Путин Владимир 1828 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Болтрукевич Константин 8 1
Милых Валерий 5 1
Натрусов Артем 121 1
Шульгинов Роман 13 1
Шалаев Антон 14 1
Семенов Александр 69 1
Уткин Никита 24 1
Белоусов Андрей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Германия - Федеративная Республика 3657 6
Япония 2802 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Франция - Французская Республика 2136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Европа 3774 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Грозный 95 2
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Астрахань 241 1
Океания 37 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Красноярский край 667 1
Северная Америка 1413 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Южная Америка 313 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
США - Бостон 99 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Краснодарский край 915 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 6
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
InformationWeek 101 2
NYT - The New York Times 509 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
PCWorld - PC World 36 1
CNews Analytics 1991 3
IoT Analytics 3 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Школьная лига Роснано 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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