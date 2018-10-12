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НТИ Национальная технологическая инициатива Технет Technet Передовые производственные технологии умные фабрики
СОБЫТИЯ
|12.10.2018
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В России снимают ограничения на «умные фабрики»
Для чего нужна дорожная карта «Технет» Правительство одобрило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и ус
|14.08.2017
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Путина просят построить для России «фабрики будущего». Что это такое, и зачем они нужны
Для чего нужен «Технет» Совет при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию одобр
|07.02.2017
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Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS
В Санкт-Петербурге подвели итоги трека TechNet акселератора GenerationS от РВК. В работе трека приняли участие 14 проектов со всей Р
|30.09.2016
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В Хабаровске пройдет презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy акселератора GenerationS
1 октября в Хабаровске в рамках V Международного молодежного бизнес-форума состоится презентация треков Creative Industries, TechNet и Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК. Об этом CNews сообщили в GenerationS. Как отмечается, трек Creative Industries впервые был запущен в 2016 г. для поиска проектов
|29.04.2011
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TechNet стал новым представителем Altium в Латвии
Компания Altium, разработчик инновационных систем для автоматизированного проектирования электронных устройств, сообщила о назначении компании SIA TechNet, поставщика решений и услуг в области информационных технологий, своим новым представителем в Латвии. TechNet обеспечит пред- и послепродажное сопровождение решений для проектиро
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аверьянов Антон 22 12
|Биккулова Гульнара 24 8
|Бойко Алексей 138 3
|Скатин Андрей 4 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Шпак Василий 279 2
|Боровков Алексей 16 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 2
|Chambers John - Чемберс Джон 123 2
|Сутормин Дмитрий 5 2
|Тюлькин Михаил 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Повалко Александр 36 2
|Уткин Никита 40 2
|Шалаев Антон 26 2
|Игнатова Людмила 40 1
|Иванова Елена 83 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Румянцев Александр 18 1
|Лопухов Александр 10 1
|Беспрозванных Алексей 8 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Рудской Андрей 18 1
|Лопухов Константин 1 1
|Федоров Михаил 30 1
|Патрушев Николай 30 1
|Комлев Николай 113 1
|Немкин Антон 52 1
|Клебанов Дмитрий 5 1
|Базюкин Дмитрий 3 1
|Титов Дмитрий 18 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Герасименко Юрий 1 1
|Манин Петр 7 1
|Браверман Анатолий 6 1
|Борисов Евгений 20 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Тихомиров Сергей 19 1
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