Биккулова Гульнара


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы 1
26.04.2017 «Райффайзенбанк» запускает пилотные проекты с тремя финтех-стартапами GenerationS 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
02.02.2017 Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS 1
02.02.2017 Стартовал второй этап корпоративного акселератора Creative Industries GenerationS 1
27.12.2016 Проекты двух выпускников GenerationS вошли в дорожные карты Национальной технологической инициативы 1
14.11.2016 KamaFlow инвестирует до $100 тыс. в стартапы GenerationS 1
01.11.2016 Стартапы GenerationS привлекли более 1 млрд руб. инвестиций 1
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
21.10.2016 «Гарс Телеком» стал партнером стартап-акселератора GenerationS 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
08.09.2016 Финтех-стартапы акселератора GenerationS получат поддержку ВТБ24 1
02.09.2016 Райффайзенбанк поддержит финтех-стартапы акселератора GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
20.07.2015 Microsoft поддержит стартапы акселератора GenerationS 1
07.04.2015 GenerationS станет платформой для создания корпоративных стартап-акселераторов 1
08.12.2014 Рынок бизнес-ангельских инвестиций за 2014 г. составит $34,2 млн 1
30.07.2014 Сервис Rusbase.Pipeline покажет рынок спроса на стартапы 1
11.07.2014 Starta Capital создала венчурный фонд объемом до $5 млн 1
12.05.2014 Число венчурных сделок в России выросло на четверть 1
21.02.2014 Объем венчурных инвестиций в России сократился 1
08.08.2012 РВК и ЦКИ запустят сервис маркетингового консалтинга инновационных стартапов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Биккулова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10136 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4365 2
Умник 36 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5160 1
МегаФон 9626 1
Yandex - Яндекс 8155 1
Microsoft Corporation 25063 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9065 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 1
McKinsey & Company Int 259 1
Deutsche Telekom 913 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
KUKA Robotics 36 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 106 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 93 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Вибраций Нет 1 1
iBecom - Ибиком 2 1
РВК - Российская венчурная компания 551 23
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 6
NanduQ - Qiwi 1001 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 4
Мортон 25 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1749 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
ЭФКО ГК 22 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 236 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1312 2
GFG - Lamoda - Купишуз 184 2
Kama Flow - КФ Венчурс 20 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 2
Русагро Группа Компаний 325 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 165 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 31 1
Genotek - Генотек 17 1
Lego Education 11 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
AltaIR Capital 14 1
Термоэмиссионные Турбины 1 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
КСИ Венчурс ИК 1 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Access Industries 37 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Tengelmann Group - Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 3 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
101Hotels.com 456 1
Copter Express 4 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 77 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 358 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5155 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 358 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 11
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 7
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 136 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16743 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4804 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21601 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5731 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6044 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1124 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 679 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2626 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 924 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1018 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5047 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2755 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6114 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 213 1
Data monetization - Монетизация данных 1767 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9161 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14828 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5117 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9004 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3055 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 316 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9914 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5679 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3778 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7209 1
Microsoft Azure 1439 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
GoPro HERO - экшн-камеры 32 1
Robot Control Technologies - RCML - Robot Control Meta Language 3 1
Третьяк Олег 6 2
Румянцев Александр 17 2
Борисов Евгений 17 2
Рябенький Игорь 17 2
Черкашин Павел 38 2
Волож Аркадий 257 1
Вольфсон Влад 59 1
Черкасова Надия 23 1
Колесников Андрей 89 1
Иревли Сергей 21 1
Иванов Дмитрий 99 1
Ткачев Владимир 12 1
Калаев Дмитрий 23 1
Полехин Виталий 3 1
Минасян Вартан 15 1
Герасимов Артем 9 1
Бергалиев Тимур 4 1
Данилин Александр 17 1
Дьяков Вадим 3 1
Репик Алексей 8 1
Колычев Алексей 4 1
Кузьмин Алексей 38 1
Поповский Александр 90 1
Шинкарев Александр 32 1
Волошин Александр 13 1
Сорока Александр 1 1
Басов Максим 3 1
Синюшин Константин 16 1
Киселев Михаил 5 1
Гирин Алексей 6 1
Голубкова Людмила 6 1
Васильев Юрий 66 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 17 1
Захаревич Михаил 1 1
Подлеснова Мария 2 1
Протопопов Иван 1 1
Кнези Драгорад 2 1
Мехтиев Эльман 3 1
Бобринев Антон 1 1
Фокин Константин 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 2
Россия - СФО - Новосибирск 4564 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1567 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 977 2
Литва - Литовская Республика 658 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 247 2
Израиль 2776 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 2
Казахстан - Республика 5738 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1121 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Индия - Bharat 5614 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2877 1
Украина 7738 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Германия - Бавария - Мюнхен 473 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1209 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5386 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 14
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 562 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 107 8
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 49 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 6
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 140 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8120 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5164 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4677 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1123 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 511 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 42 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1875 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10480 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5501 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11551 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 935 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3718 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8188 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 919 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1162 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1531 1
Образование в России 2492 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Rusbase 16 2
РБК ТВ - телеканал 82 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner - Гартнер 3592 1
IoT Analytics 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 1
СамГУ - Самарский государственный университет 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
Raiffeisen Award 5 2
МТС - Телеком Идея 52 1
Континентальная Битва Стартапов 1 1
