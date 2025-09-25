Получите все материалы CNews по ключевому слову
Биккулова Гульнара
УПОМИНАНИЯ
Биккулова Гульнара и организации, системы, технологии, персоны:
|НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 3
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
|Третьяк Олег 6 2
|Румянцев Александр 17 2
|Борисов Евгений 17 2
|Рябенький Игорь 17 2
|Черкашин Павел 38 2
|Волож Аркадий 257 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Черкасова Надия 23 1
|Колесников Андрей 89 1
|Иревли Сергей 21 1
|Иванов Дмитрий 99 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Полехин Виталий 3 1
|Минасян Вартан 15 1
|Герасимов Артем 9 1
|Бергалиев Тимур 4 1
|Данилин Александр 17 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Репик Алексей 8 1
|Колычев Алексей 4 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Поповский Александр 90 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Волошин Александр 13 1
|Сорока Александр 1 1
|Басов Максим 3 1
|Синюшин Константин 16 1
|Киселев Михаил 5 1
|Гирин Алексей 6 1
|Голубкова Людмила 6 1
|Васильев Юрий 66 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 17 1
|Захаревич Михаил 1 1
|Подлеснова Мария 2 1
|Протопопов Иван 1 1
|Кнези Драгорад 2 1
|Мехтиев Эльман 3 1
|Бобринев Антон 1 1
|Фокин Константин 9 1
|Rusbase 16 2
|РБК ТВ - телеканал 82 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|IoT Analytics 5 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.