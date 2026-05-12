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Протопопов Иван
СОБЫТИЯ
|12.05.2026
|РЖД и «Вертолеты России» получили доли в убыточном стартапе российских ученых-физиков 1
|08.12.2014
|Рынок бизнес-ангельских инвестиций за 2014 г. составит $34,2 млн 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Протопопов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Михаил 27 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Кудряшов Сергей 26 1
|Синюшин Константин 17 1
|Биккулова Гульнара 24 1
|Фокин Константин 9 1
|Николаев Сергей 15 1
|Черкашин Павел 38 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Чернов Владимир 10 1
|Ужинский Игорь 2 1
|Шапошников Данила 4 1
|Италия - Итальянская Республика 4508 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.