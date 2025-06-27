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Синюшин Константин
УПОМИНАНИЯ
Синюшин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабинцев Василий 24 2
|Орловская Мария 13 2
|Ревяшко Андрей 20 1
|Фуголь Екатерина 1 1
|Лутц Игорь 4 1
|Тарасенко Игорь 8 1
|Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
|Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
|Duma Fabio - Дума Фабио 1 1
|Frey Andreas - Фрай Андреас 1 1
|Navez Edwin - Навез Эдвин 1 1
|Добкин Аркадий 79 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Андреев Владимир 99 1
|Массух Илья 234 1
|Черкашин Павел 38 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Гавердовский Анатолий 18 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Козлов Михаил 175 1
|Кантор Илья 11 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Фантаева Татьяна 6 1
|Орлов Юрий 7 1
|Салов Антон 38 1
|Громов Александр 17 1
|Ларин Михаил 7 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Андреев Александр 26 1
|Лукин Глеб 19 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Линев Андрей 24 1
|Колесов Андрей 1 1
|Забродин Евгений 2 1
|Протопопов Иван 1 1
|Лознер Леонид 3 1
|Перелыгин Руслан 2 1
|All Things Digital 167 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
|Fortune 208 1
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