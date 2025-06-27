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Все категории 177687
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Синюшин Константин


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
08.12.2014 Рынок бизнес-ангельских инвестиций за 2014 г. составит $34,2 млн 1
12.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 5-12 декабря 2011 г. 1
06.12.2011 EMC покидает генеральный менеджер EMC Information Intelligence Group в России и СНГ 2
14.06.2011 Epam намерен привлечь $100 млн на IPO в США 1
26.05.2011 В Москве прошла конференция-выставка «DOCFLOW 2011 Москва»: итоги 1
06.06.2007 Docflow-2007: взгляд на СЭД без официоза 1
13.10.2006 EMC: темпы роста в России впечатляют 2
14.10.2005 Подведены итоги 2-го Международного форума по управлению жизненным циклом информации 1
20.10.2003 Documentum обойдется EMC в $1,7 млрд. 1
10.10.2003 Momentum Russia 2003: больше, чем Documentum Day 1
21.01.2003 Nestle выбрала платформу Documentum в качестве корпоративного стандарта 1
03.10.2002 Verity выходит на российский рынок 1
16.01.2002 Documentum анонсировала выпуск Documentum Media Server 1
27.10.1999 Компании "Весть-Метатехнология" и Microsoft начинают "Осенний марафон" - программу семинаров по технологиям управления знаниями, документами и деловыми процессами 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Синюшин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5054 7
Microsoft Corporation 24904 4
IBM - International Business Machines Corp 9480 4
SAP SE 5344 3
АйТи 1390 2
Yandex - Яндекс 7847 2
8540 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Oracle Corporation 6765 2
Directum - Директум 1133 2
InterTrust - ИнтерТраст 329 2
Inventive Retail Group 76 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13364 1
Ростелеком 9999 1
Meta Platforms - Facebook 4477 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Broadcom - VMware 2411 1
Cisco Systems 5165 1
Softline - Софтлайн 3024 1
HP Inc. 5722 1
Крок - Croc 1786 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
ESET - ESET Software 1138 1
Xerox 1145 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Docsvision - ДоксВижн 1017 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
Открытые технологии 706 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Весть-Метатехнология 33 1
Promt - Промт 299 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
eBay Inc 1624 1
Adidas - Адидас 163 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 825 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 1
GFG - Lamoda - Купишуз 172 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1478 1
Спортмастер - Sportmaster 182 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 42 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
Walt Disney Company 629 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Ford 415 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
Sony Pictures Entertainment 143 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund 3 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Proactivity Group - Проактивити 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
LEFORM - ЛЕФОРМ 5 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1243 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68919 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12924 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1299 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53637 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7618 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 367 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30761 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2286 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1218 2
Workflow - Поток работ 339 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 2
Стандартизация - Standardization 2185 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 788 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5992 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9479 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 223 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21118 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13944 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25003 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11827 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4209 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25018 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1107 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9412 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1114 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11956 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1722 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4937 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
IBM FileNet 126 1
Microsoft Office 2000 102 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Ericsson Network Intelligence 8 1
Microsoft Dynamics 1179 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
Linux OS 10308 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5493 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Microsoft Windows 15983 1
SML - Standard ML - Язык программирования 10 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 159 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Dell EMC Captiva 29 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Бабинцев Василий 24 2
Орловская Мария 13 2
Ревяшко Андрей 20 1
Фуголь Екатерина 1 1
Лутц Игорь 4 1
Тарасенко Игорь 8 1
Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
Duma Fabio - Дума Фабио 1 1
Frey Andreas - Фрай Андреас 1 1
Navez Edwin - Навез Эдвин 1 1
Добкин Аркадий 79 1
Щеголев Игорь 698 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Андреев Владимир 99 1
Массух Илья 234 1
Черкашин Павел 38 1
Якимчук Сергей 30 1
Гавердовский Анатолий 18 1
Рябенький Игорь 17 1
Козлов Михаил 175 1
Кантор Илья 11 1
Романов Дмитрий 66 1
Фантаева Татьяна 6 1
Орлов Юрий 7 1
Салов Антон 38 1
Громов Александр 17 1
Ларин Михаил 7 1
Баласанян Владимир 45 1
Андреев Александр 26 1
Лукин Глеб 19 1
Биккулова Гульнара 23 1
Храмцовская Наталья 48 1
Линев Андрей 24 1
Колесов Андрей 1 1
Забродин Евгений 2 1
Протопопов Иван 1 1
Лознер Леонид 3 1
Перелыгин Руслан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150237 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 5
Европа 24420 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52696 4
Казахстан - Республика 5673 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 2
Украина 7684 2
США - Калифорния 4683 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Беларусь - Белоруссия 5860 1
Германия - Федеративная Республика 12802 1
США - Нью-Йорк 3109 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Швеция - Королевство 3648 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Армения - Республика 2333 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Венгрия 842 1
США - Невада 211 1
США - Пенсильвания 361 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Ближний Восток 2990 1
Италия - Венеция 76 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1979 1
Россия - ЦФО - Орловская область 341 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 331 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
США - Калифорния - Плезантон 4 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52997 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16811 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30470 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49550 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8021 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6050 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 2
Fashion industry - Индустрия моды 271 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1280 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14275 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2217 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2834 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 715 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5283 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6028 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10252 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24954 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2833 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4552 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4541 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8272 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 327 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1498 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5203 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 522 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 856 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2439 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6319 1
All Things Digital 167 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
Fortune 208 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 4
Gartner - Гартнер 3576 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 17 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Docflow 147 2
eFashion 1 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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