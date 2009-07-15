Прекращена поддержка Microsoft Office 2000 Сегодня, 15 июля 2009 г., прекращена поддержка Microsoft Office 2000, продукта, вышедшего 10 лет назад. Цикл основной поддержки Office 2000

Уязвимость в Office 2000: произвольный код Microsoft сообщила об исследовании информации об уязвимости в Office 2000, переданной в рамках «месячника уязвимостей ActiveX». Данных об атаках с использо

"ПРОМТ" выпустила интернациональные версии Translation Office 2000 Сегодня петербургская компания ПРОМТ, разрабатывающая технологии машинного перевода, объявила о выпуске интернациональных версий профессиональных систем перевода PROMT Translation Office 2000 для перевода с немецкого, французского и итальянского языков на русский язык и обратно. Доступна также система PROMT Translation Office 2000 Гигант, которая объединяет все пе

Microsoft выпустила компиляцию предыдущих вставок в Microsoft Office 2000 Пакет программ Office 2000 SP2 включает в себя все ранее выпущенные дополнения, устраняющие дефекты Microsof

Microsoft Office 2000 Service Pack 2! Microsoft выпустила Office 2000 Service Pack 2. Получить обновление можно здесь.

Microsoft подарила Московской Службе спасения Windows 2000 и Office 2000 во корпорации Microsoft сообщило о безвозмездной передаче Московской Службе спасения последних версии своих программных продуктов - Microsoft Windows 2000 Professional для оснащения 100 рабочих мест, Microsoft Office 2000 для 20 рабочих мест. Московская Служба спасения начала проект расширения и переоснащения своей информационной системы, в котором предусмотрены обновление и стандартизация

В патче к Microsoft Office 2000 были обнаружены свои серьезные ошибки На прошлой неделе Microsoft выпустила SR-1 (Service Release 1) для Office 2000. Он предназначался для исправления трех сотен ошибок в программном пакете. Но, оказалось, что и сам патч был написан не без ошибок - представитель Microsoft заявил, что те, кто сдел

Microsoft выпустила первый патч к пакету Office 2000 Microsoft представила первый патч к своему пакету Office 2000 - Service Release 1 (SR1). SR1 исправляет ошибки в программах пакета, включая Word, Outlook, Access, Excel, PowerPoint, FrontPage и Publisher, добавляет совместимость пакета с Windo

Лаборатория Касперского выпустила AVP для MS Office 2000 Лаборатория Касперского выпустила новую версию своего антивирусного пакета AntiViral Toolkit Pro (AVP) для MS-Office 2000. Разработчики утверждают, что это 100% защита от макро-вирусов, что стало возможным благодаря уникальной технологии контроля за макро-вирусами AVP Office Guard. Новый продукт предла

Выпущена новая версия PROMT 98 с поддержкой Microsoft Office 2000 елиз дистрибутива профессиональной системы перевода PROMT 98. Новый релиз включает в себя поддержку Microsoft Office 2000 и обеспечивает встраивание функций перевода в такие приложения пакета,

Microsoft представила русскоязычную версию пакета Office 2000 и рассказала о ее основных отличиях от предыдущих версий На российский рынок вышел новый, уже опробованный и оттестированный руский MS Office 2000. Основные отличия от предыдущих версий: достигнута еще более тесная интеграция

Epicor Software планирует использование компонентов Microsoft Office 2000 в своей новой системе Platinum ERA num Software Corporation и DataWorks, объявила о том, что собирается использовать компоненты пакета Microsoft Office 2000 в рамках создания нового информационного решения для оперативной аналит

Microsoft представила новые Web-службы поддержки коллективной работы на базе Office 2000 ния документов и получать уведомления об изменении опубликованных документов. Выпуск русской версии Microsoft Office 2000 запланирован на третий квартал 1999 года.

Dell начинает продажу компьютеров с установленным Microsoft Office 2000 Компания Dell Computer объявила о начале установки пакета Microsoft Office 2000 на свои компьютеры, включая ноутбуки Latitude и Inspiron и ПК OptiPlex

Microsoft начинает продажи Office 2000 Компания Microsoft сообщила о выпуске на этой неделе в продажу пакета офисных приложений Office 2000, выход которого неоднократно откладывался. Office 2000 уже распространялся

Выпущен AVP для Microsoft Office 2000 работчик систем антивирусной безопасности, анонсировала вчера выход AntiViral Toolkit Pro (AVP) для Microsoft Office 2000. Он представляет собой plug-in, проверяющий все открываемые документы W

Microsoft Office 2000 поступит в продажу 10 июня По сообщению Microsoft, пакет Microsoft Office 2000 поступит в розничную продажу 10 июня. Однако уже в апреле продукт будет поставляться корпоративным покупателям лицензий. В пятницу началось массовое производство копий

Начато бета-тестирование Office 2000 Близится время официального выхода Office 2000. Корпорация Microsoft сообщила о начале тестирования новой бета-версии этого пакета. Компания намерена представить готовый продукт уже в первом финансовом квартале текущего года.

Microsoft прекратила раздачу Office 2000 Корпорация Microsoft закончила бесплатную раздачу Office 2000. Напомним, что Microsoft проводила маркетинговое исследование среди пользователей

Corel начала тестирование бета-версии пакета WordPerfect Office 2000 Компания Corel начала поставки бета-версии пакета WordPerfect Office 2000. В ней Corel уделяет особое внимание функциям сохранения и открытия файлов и на совместимости продукта с пакетом Microsoft Office 2000. Третью бета-версию получат на тестирование около 300 бета-тестеров, а выпуск окончательного варианта продукта намечен на май. Пакет поставляется в трех вариантах: стандар

Microsoft объявила цены на Office 2000 Корпорация Microsoft объявила цены на свой набор офисных приложений Office 2000. Так, Office 2000 Premium, в который входят FrontPage 2000 и PhotoDraw 200