Microsoft Office 2000
|15.07.2009
Прекращена поддержка Microsoft Office 2000
Сегодня, 15 июля 2009 г., прекращена поддержка Microsoft Office 2000, продукта, вышедшего 10 лет назад. Цикл основной поддержки Office 2000
|28.05.2007
Уязвимость в Office 2000: произвольный код
Microsoft сообщила об исследовании информации об уязвимости в Office 2000, переданной в рамках «месячника уязвимостей ActiveX». Данных об атаках с использо
|17.01.2001
"ПРОМТ" выпустила интернациональные версии Translation Office 2000
Сегодня петербургская компания ПРОМТ, разрабатывающая технологии машинного перевода, объявила о выпуске интернациональных версий профессиональных систем перевода PROMT Translation Office 2000 для перевода с немецкого, французского и итальянского языков на русский язык и обратно. Доступна также система PROMT Translation Office 2000 Гигант, которая объединяет все пе
|30.11.2000
Microsoft выпустила компиляцию предыдущих вставок в Microsoft Office 2000
Пакет программ Office 2000 SP2 включает в себя все ранее выпущенные дополнения, устраняющие дефекты Microsof
|29.11.2000
Microsoft Office 2000 Service Pack 2!
Microsoft выпустила Office 2000 Service Pack 2. Получить обновление можно здесь.
|03.11.2000
Microsoft подарила Московской Службе спасения Windows 2000 и Office 2000
во корпорации Microsoft сообщило о безвозмездной передаче Московской Службе спасения последних версии своих программных продуктов - Microsoft Windows 2000 Professional для оснащения 100 рабочих мест, Microsoft Office 2000 для 20 рабочих мест. Московская Служба спасения начала проект расширения и переоснащения своей информационной системы, в котором предусмотрены обновление и стандартизация
|04.04.2000
В патче к Microsoft Office 2000 были обнаружены свои серьезные ошибки
На прошлой неделе Microsoft выпустила SR-1 (Service Release 1) для Office 2000. Он предназначался для исправления трех сотен ошибок в программном пакете. Но, оказалось, что и сам патч был написан не без ошибок - представитель Microsoft заявил, что те, кто сдел
|22.03.2000
Microsoft выпустила первый патч к пакету Office 2000
Microsoft представила первый патч к своему пакету Office 2000 - Service Release 1 (SR1). SR1 исправляет ошибки в программах пакета, включая Word, Outlook, Access, Excel, PowerPoint, FrontPage и Publisher, добавляет совместимость пакета с Windo
|21.02.2000
Лаборатория Касперского выпустила AVP для MS Office 2000
Лаборатория Касперского выпустила новую версию своего антивирусного пакета AntiViral Toolkit Pro (AVP) для MS-Office 2000. Разработчики утверждают, что это 100% защита от макро-вирусов, что стало возможным благодаря уникальной технологии контроля за макро-вирусами AVP Office Guard. Новый продукт предла
|18.10.1999
Выпущена новая версия PROMT 98 с поддержкой Microsoft Office 2000
елиз дистрибутива профессиональной системы перевода PROMT 98. Новый релиз включает в себя поддержку Microsoft Office 2000 и обеспечивает встраивание функций перевода в такие приложения пакета,
|14.09.1999
Microsoft представила русскоязычную версию пакета Office 2000 и рассказала о ее основных отличиях от предыдущих версий
На российский рынок вышел новый, уже опробованный и оттестированный руский MS Office 2000. Основные отличия от предыдущих версий: достигнута еще более тесная интеграция
|19.08.1999
Epicor Software планирует использование компонентов Microsoft Office 2000 в своей новой системе Platinum ERA
num Software Corporation и DataWorks, объявила о том, что собирается использовать компоненты пакета Microsoft Office 2000 в рамках создания нового информационного решения для оперативной аналит
|22.06.1999
Microsoft представила новые Web-службы поддержки коллективной работы на базе Office 2000
ния документов и получать уведомления об изменении опубликованных документов. Выпуск русской версии Microsoft Office 2000 запланирован на третий квартал 1999 года.
|11.06.1999
Dell начинает продажу компьютеров с установленным Microsoft Office 2000
Компания Dell Computer объявила о начале установки пакета Microsoft Office 2000 на свои компьютеры, включая ноутбуки Latitude и Inspiron и ПК OptiPlex
|08.06.1999
Microsoft начинает продажи Office 2000
Компания Microsoft сообщила о выпуске на этой неделе в продажу пакета офисных приложений Office 2000, выход которого неоднократно откладывался. Office 2000 уже распространялся
|18.05.1999
Выпущен AVP для Microsoft Office 2000
работчик систем антивирусной безопасности, анонсировала вчера выход AntiViral Toolkit Pro (AVP) для Microsoft Office 2000. Он представляет собой plug-in, проверяющий все открываемые документы W
|30.03.1999
Microsoft Office 2000 поступит в продажу 10 июня
По сообщению Microsoft, пакет Microsoft Office 2000 поступит в розничную продажу 10 июня. Однако уже в апреле продукт будет поставляться корпоративным покупателям лицензий. В пятницу началось массовое производство копий
|16.03.1999
Начато бета-тестирование Office 2000
Близится время официального выхода Office 2000. Корпорация Microsoft сообщила о начале тестирования новой бета-версии этого пакета. Компания намерена представить готовый продукт уже в первом финансовом квартале текущего года.
|11.02.1999
Microsoft прекратила раздачу Office 2000
Корпорация Microsoft закончила бесплатную раздачу Office 2000. Напомним, что Microsoft проводила маркетинговое исследование среди пользователей
|04.02.1999
Corel начала тестирование бета-версии пакета WordPerfect Office 2000
Компания Corel начала поставки бета-версии пакета WordPerfect Office 2000. В ней Corel уделяет особое внимание функциям сохранения и открытия файлов и на совместимости продукта с пакетом Microsoft Office 2000. Третью бета-версию получат на тестирование около 300 бета-тестеров, а выпуск окончательного варианта продукта намечен на май. Пакет поставляется в трех вариантах: стандар
|10.01.1999
Microsoft объявила цены на Office 2000
Корпорация Microsoft объявила цены на свой набор офисных приложений Office 2000. Так, Office 2000 Premium, в который входят FrontPage 2000 и PhotoDraw 200
|10.12.1998
Microsoft намерена проводить принудительную регистрацию пользователей Office 2000
Некоторых пользователей Office 2000 -- следующей версии офисного пакета от Microsoft, готовящегося к выходу в марте-апреле 1999 года -- будет ожидать неприятный сюрприз. Как заявили официальные представители компании,
Microsoft Office 2000 и организации, системы, технологии, персоны:
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6055 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11499 3
|Silicon 491 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|FT - Financial Times 1274 1
|Silicon.com 364 1
|VNUNet.com 214 1
|UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 584 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1435697, в очереди разбора - 728967.
Создано именных указателей - 193307.
