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Microsoft ActiveX


30.09.2021 Совершена кибератака на российского создателя баллистических ракет 2
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 4
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч 1
16.01.2020 Новый браузер Microsoft Edge доступен на более чем 90 языках 1
17.12.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и браузера «Спутник» 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
05.06.2018 Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office 1
31.08.2017 TrueConf выпустила набор библиотек SDK для Windows 1
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 1
21.07.2016 Операции клиентов ДБО iSimpleBank 2.0 — под защитой JC-WebClient 3.0 1
06.07.2016 Вышла новая версия JC-WebClient для поддержки токенов в веб-приложениях 1
09.11.2015 Kingsoft Office выступает партнером «CNews Forum 2015: Информационные технологии завтра» 1
03.07.2015 Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight 4
28.04.2015 TrueConf предлагает альтернативу заказчикам, пострадавшим от отказа поддержки NPAPI 2
20.10.2014 Тест интернет-камеры TRENDnet TV-IP851WIC: система домашнего видеонаблюдения 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 2
11.09.2014 «Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded 1
13.08.2014 Microsoft устранила 37 уязвимостей и добавила в Windows символ рубля 1
22.05.2014 Microsoft полгода не может закрыть критическую уязвимость в Internet Explorer 2
20.05.2013 ТЕЗИС: СЭД как бизнес-приложение 1
07.02.2013 Миграция на СПО и обратно: что принес 2012 г.? 1
22.01.2013 Обновленная система eSign-Pro упрощает обмен юридически значимыми документами 1
09.11.2012 В новой версии Google Chrome появилась поддержка стандарта WebRTC 1
14.09.2012 Названа дата выхода «планшетного» Microsoft Office. ПОДРОБНОСТИ 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 2
29.03.2012 Русские пользователи жалуются на новую видеорекламу в Skype 1
31.01.2012 Эксперты вскрыли многочисленные бреши в информационной безопасности российских банков 1
26.01.2012 DSecRG обнаружил множественные уязвимости в контроллерах и SCADA-системах 1
28.12.2011 Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux 1
08.12.2011 Защищенность веб-приложений систем ДБО по-прежнему крайне низкая: исследование DSecRG 3
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
04.08.2011 Сибирский филиал «МегаФона» начал продажи 3G/Wi-Fi-маршрутизатора R1 1
11.02.2011 Вышел релиз-кандидат Internet Explorer 9 2
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов 1
28.05.2010 Кому подойдет 64-битный MS Office 2010? 1
14.05.2010 Насколько безопасен Internet Explorer 8? 2
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест 1
07.07.2009 Windows XP увязла в «дырах» 3
20.09.2008 Как защитить свои данные от кражи при помощи ПО HP? 1
06.06.2008 В Akamai Download Manager есть критическая уязвимость 1

Публикаций - 47, упоминаний - 68

Microsoft ActiveX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 21
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
Google LLC 7177 2
TRENDnet 50 1
SEC Consult Services 931 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
Cisco IBSG 4 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
SAP SE 3220 1
IBM 3557 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
3779 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Мать и дитя 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Flash 480 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 84 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 135 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Microsoft Windows 10 6676 12
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 6
JavaScript - Язык программирования 635 6
Google Android 10751 5
Java - Язык программирования 1180 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 856 3
Linux OS 4276 2
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 2
Microsoft Excel 438 2
Microsoft Access 26 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
SQL - Язык программирования 436 2
Aladdin JC-WebClient 15 2
Microsoft Edge - Браузер 992 2
Apple macOS 934 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Microsoft Azure Active Directory 22 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Microsoft Silverlight 138 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Honeywell ScanPal EDA - серия корпоративных смартфонов 1 1
Софт Мерит CitySoft 1 1
Google WideVine 7 1
1С:Торговля и Склад 8 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 9 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Office 1950 1
Chromium - Браузер 166 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Outlook 650 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Мылицын Роман 79 1
Соколов Алексей 121 1
Смирнов Алексей 142 1
Хромов Максим 9 1
Готальский Михаил 91 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Орёл 216 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Восточная Европа 1691 1
Европа 3788 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
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