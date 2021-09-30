Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft ActiveX
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Публикаций - 47, упоминаний - 68
Microsoft ActiveX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 21
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
|Google LLC 7177 2
|TRENDnet 50 1
|SEC Consult Services 931 1
|Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 1
|Cisco IBSG 4 1
|Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
|Спутник ПП - поисковый портал 4 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|SAP SE 3220 1
|IBM 3557 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|1С 3779 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
|ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
|Мать и дитя 16 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Мылицын Роман 79 1
|Соколов Алексей 121 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Хромов Максим 9 1
|Готальский Михаил 91 1
|Макаров Станислав 111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru