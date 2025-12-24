Получите все материалы CNews по ключевому слову
РосДорБанк Российский акционерный коммерческий дорожный банк
Один из первых частных корпоративных банков России, созданный в 1991 году крупнейшими дорожными предприятиями для комплексного обслуживания дорожной отрасли. РосДорБанк оказывает комплекс финансовых услуг для физических лиц и предприятий различных отраслей: агропромышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли, промышленного и жилищного строительства, торговли, образования.
