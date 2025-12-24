Разделы

РосДорБанк Российский акционерный коммерческий дорожный банк

РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк

Один из первых частных корпоративных банков России, созданный в 1991 году крупнейшими дорожными предприятиями для комплексного обслуживания дорожной отрасли. РосДорБанк оказывает комплекс финансовых услуг для физических лиц и предприятий различных отраслей: агропромышленного комплекса, транспортной и дорожной отрасли, промышленного и жилищного строительства, торговли, образования.

СОБЫТИЯ

24.12.2025 Росдорбанк запустил операции с цифровым рублем для клиентов 2
03.12.2024 Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции 1
31.01.2023 «Диасофт» и Росдорбанк завершили проект по автоматизации социального электронного документооборота с СФР 6
21.05.2018 Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам 1
21.07.2016 Операции клиентов ДБО iSimpleBank 2.0 — под защитой JC-WebClient 3.0 2
27.12.2006 ПК "Финансовый риск-менеджер" приобрели еще 5 кредитных организаций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

