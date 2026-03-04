Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

iCAM Group iSimpleLab АйСимплЛаб

iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 100 дел, на cумму 21 245 609 368 ₽*

Судебные дела (100) на сумму 21 245 609 368 ₽*
в качестве истца (52) на сумму 4 171 326 215 ₽*
в качестве ответчика (21) на сумму 32 643 210 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2026 Альянс iSimpleLab и Рокет Сайнс обеспечил запуск сервиса АУСН в четырёх банках 1
18.06.2024 iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase 1
13.06.2024 Компания iSimpleLab внедрила в НКО «Истина» платформу ДБО на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
04.09.2023 1 сентября 2023 года консорциум iCAM Group отметил своё 12-летие 1
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 3
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1
09.07.2018 JaCarta обеспечивает безопасный доступ в систему ДБО iSimpleBank 2.0 2
04.08.2016 iSimpleLab внедрила технологии AR в работу мобильного банка 2
21.07.2016 Операции клиентов ДБО iSimpleBank 2.0 — под защитой JC-WebClient 3.0 2
07.06.2016 Система ДБО iSimpleBank 2.0 оснащена поддержкой «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
23.03.2016 Банк «Региональный кредит» превратился в собственную онлайн-«дочку» 2
21.12.2015 Зачем интернет-банку мониторинг контрагентов 1
02.03.2015 Выходцы из Сбербанка открыли второй онлайн-банк за квартал 2
24.02.2015 Клиенты банка «Союз» могут открывать вклады в интернет-банке iSimple 1
11.12.2014 Выходцы из Сбербанка создают онлайн-банк для обслуживания ИП и малого бизнеса 2
22.07.2014 Клиенты крымского «Крайинвестбанка» работают в системе ДБО от iSimpleLab под защитой «Аладдин Р.Д.» 1
28.05.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с системой ДБО iSimpleBank 2.0 1
14.04.2014 «Крайинвестбанк» запустил интернет-банк для юридических с помощью iSimpleLab и «Аладдин Р.Д.» 2
07.04.2014 Система ДБО для юридических лиц iSimpleBank 2.0 в «Углеметбанке» под защитой решений «Аладдин Р.Д.» 2
27.05.2013 «Крайинвестбанк» запускает собственный интернет-банк 1
13.03.2013 Банк «Кузнецкий» пополнил список каналов приема платежей системой ДБО 1
12.12.2012 Вышла новая версия винного мобильного приложения iSimple 1
16.07.2012 Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ 1
02.02.2012 «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab договорились о партнерстве в области защиты ДБО 2

Публикаций - 26, упоминаний - 37

iCAM Group и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 8
Diasoft - Диасофт 1065 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 4
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 3
Ростелеком 10462 2
Microsoft Corporation 25370 2
Softline - Софтлайн 3363 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1380 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1232 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 706 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 103 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1392 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 2
iFellow - АйФэлл 44 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
Т1 Иннотех 206 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
RND point - РНД поинт 2 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
Satell.IT - Сателл ИТ 4 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 82 1
IBS Dunice - Дунайс 6 1
Atomyze - Атомайз 27 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 8 1
JTC - JT Consulting - ДжейТи Консалтинг 2 1
iCAM Group - iQStore - Ай Кью Стор 1 1
iCAM Group - SDK Systems - СДК Системс 2 1
Nord Clan - Норд Клан 18 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5343 1
МегаФон 10165 1
Yandex - Яндекс 8673 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14748 1
Apple Inc 12797 1
ИКС 420 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1191 1
Oracle Corporation 6911 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 5
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 2
Альфа-Банк 1894 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 584 2
Банк24.ру 72 1
Кредит Европа банк 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Агророс Банк 6 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 6 1
Углеметбанк 4 1
Капитал Лайф 17 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 65 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
Центр Инвест 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
ВТБ - Почта Банк 505 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Ингосстрах СПАО 456 1
Visa International 1977 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Совкомбанк ПАО 296 1
Ак Барс Банк 277 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
Абсолют Банк 243 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 227 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 278 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3435 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5361 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4480 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 11
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 872 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9755 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4174 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1026 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12354 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5929 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26257 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 954 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14419 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1561 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4747 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9846 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4836 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7733 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12768 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13158 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11651 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2454 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10388 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25816 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2398 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1550 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13437 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5329 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 865 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 871 2
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 159 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2897 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 203 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 856 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 17 15
Google Android 14863 6
Apple iOS 8347 6
Aladdin JC-WebClient 15 5
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 5
Linux OS 11073 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 173 4
Aladdin eToken ГОСТ 41 3
Google Chrome - браузер 1664 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7433 3
Microsoft Windows 7 1999 3
Apple macOS 2294 3
Apple - App Store 3025 3
Mozilla Firefox - браузер 1921 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 2
Microsoft Windows 16474 2
Apple Safari - браузер 880 2
Opera Browser - Браузер 1040 2
Aladdin JaCarta PKI 88 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 405 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2117 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 35 1
Linux - Debian GNU 543 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 12 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
Apple iPad 3950 1
Microsoft Windows 10 1907 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3068 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
Колесников Алексей 25 5
Мирошников Дмитрий 9 4
Новиков Яков 6 3
Толкачев Алексей 6 3
Петров Андрей 33 3
Лагута Олег 9 3
Черствов Александр 2 2
Козлов Денис 11 2
Фролов Виктор 11 2
Жижин Евгений 3 2
Макаревич Николай 13 2
Афанасьева Екатерина 3 1
Александров Дмитрий 20 1
Голован Дмитрий 10 1
Сайганов Сергей 4 1
Олейникова Анна 13 1
Кобзев Евгений 16 1
Афанасьев Николай 7 1
Дмитракова Анна 8 1
Диденко Петр 11 1
Григорьев Максим 55 1
Козыров Олег 6 1
Стащук Татьяна 1 1
Арцименя Сергей 1 1
Барсуков Дмитрий 5 1
Аветисян Артем 4 1
Горелова Марина 6 1
Щербаков Никита 3 1
Феофанов Алексей 1 1
Самофеев Илья 6 1
Вайсбанд Елена 3 1
Гринин Максим 1 1
Стаднийчук Ольга 5 1
Лобас Аркадий 39 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Семенов Александр 165 1
Горелов Дмитрий 61 1
Прозоров Денис 11 1
Фомичев Андрей 73 1
Косецкий Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 19
Казахстан - Республика 5861 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 4727 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 289 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 1
Европа 24713 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1174 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Беларусь - Белоруссия 6099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3227 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - ЮФО - Севастополь 585 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1022 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1654 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Турция - Турецкая республика 2513 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2132 1
Узбекистан - Республика 1903 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 715 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1357 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1077 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6361 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4948 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 465 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2324 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 2
НКО - Некоммерческая организация 599 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 438 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3421 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10572 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1020 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3691 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 1
Энергетика - Energy - Energetically 5555 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2725 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2507 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8265 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Импортозамещение - параллельный импорт 571 1
Образование в России 2583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 267 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240