Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Афанасьева Екатерина



24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 2
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Афанасьева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 1
Yealink Network Technology 66 1
Sony 6544 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
LifeSize 51 1
Auvix - Аувикс 20 1
Cisco Systems 5114 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
iFellow - АйФэлл 42 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Oracle Corporation 6688 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ramax - Рамакс 115 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Т1 Иннотех 178 1
X-Com - Икс ком 138 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 5 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Nord Clan - Норд Клан 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 32 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
Application store - магазин приложений 1195 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
Попов Борис 24 1
Александров Дмитрий 17 1
Феофанов Алексей 1 1
Щербаков Никита 3 1
Самофеев Илья 3 1
Вайсбанд Елена 3 1
Семенов Александр 145 1
Горелова Марина 6 1
Лобас Аркадий 33 1
Карасев Станислав 1 1
Прозоров Денис 10 1
Смирнов Андрей 37 1
Косецкий Сергей 2 1
Зотов Игорь 5 1
Старостин Александр 6 1
Сайганов Сергей 3 1
Козлов Денис 9 1
Дмитракова Анна 6 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Христич Евгения 2 1
Панова Вера 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Узбекистан - Республика 1726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Казахстан - Республика 5526 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще