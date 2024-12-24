Афанасьева Екатерина
|24.12.2024
|«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 2
|14.11.2023
|Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
|23.10.2017
|AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС 1
Афанасьева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
|Попов Борис 24 1
|Александров Дмитрий 17 1
|Феофанов Алексей 1 1
|Щербаков Никита 3 1
|Самофеев Илья 3 1
|Вайсбанд Елена 3 1
|Семенов Александр 145 1
|Горелова Марина 6 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Карасев Станислав 1 1
|Прозоров Денис 10 1
|Смирнов Андрей 37 1
|Косецкий Сергей 2 1
|Зотов Игорь 5 1
|Старостин Александр 6 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Козлов Денис 9 1
|Дмитракова Анна 6 1
|Фролов Виктор 11 1
|Толкачев Алексей 6 1
|Христич Евгения 2 1
|Панова Вера 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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