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Дмитракова Анна


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 1
24.02.2022 «Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron 1
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

 1
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Дмитракова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 6
Oracle Corporation 6765 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 57 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 2
Microsoft Corporation 24903 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Иннодата - Innodata 22 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
Alfresco Software 147 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 58 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Корус Консалтинг ГК 1268 1
Softline - Софтлайн 3023 1
Ramax - Рамакс 117 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 71 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 64 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
Т1 Иннотех 185 1
X-Com - Икс ком 151 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 7 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
SimbirSoft - СимбирСофт 84 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Nord Clan - Норд Клан 6 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 3
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Visa International 1955 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 527 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5578 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5572 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5810 2
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 36 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4209 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 514 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11827 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7155 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 2
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DevOps - Development и Operations 960 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 418 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 300 1
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 603 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7664 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3151 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25003 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5421 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6971 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2554 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7865 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 724 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 174 2
Tonbeller Siron 3 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5492 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1359 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3362 1
Apple - App Store 2946 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
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Косарим Руслан 7 1
Гольцов Александр 79 1
Чаусов Валерий 13 1
Беляевский Владимир 11 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Тихомиров Сергей 18 1
Первухин Дмитрий 10 1
Шевченко Кирилл 2 1
Фролов Виктор 11 1
Слабоспицкая Елена 2 1
Зуев Илья 7 1
Мирза Мурад 1 1
Александров Дмитрий 19 1
Феофанов Алексей 1 1
Щербаков Никита 3 1
Самофеев Илья 3 1
Вайсбанд Елена 3 1
Семенов Александр 163 1
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Норвегия - Королевство 1816 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1091 1
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Казахстан - Республика 5673 1
Азия - Азиатский регион 5628 1
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Турция - Турецкая республика 2430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 134 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14274 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3251 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6028 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8020 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5619 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1102 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5282 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2833 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 311 1
Паспорт - Паспортные данные 2612 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 271 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1280 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3422 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 1
Импортозамещение - параллельный импорт 526 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 2
Gartner - Гартнер 3576 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 898 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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