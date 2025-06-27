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Дмитракова Анна
УПОМИНАНИЯ
Дмитракова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Прахов Максим 6 1
|Косарим Руслан 7 1
|Гольцов Александр 79 1
|Чаусов Валерий 13 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Шевченко Кирилл 2 1
|Фролов Виктор 11 1
|Слабоспицкая Елена 2 1
|Зуев Илья 7 1
|Мирза Мурад 1 1
|Александров Дмитрий 19 1
|Феофанов Алексей 1 1
|Щербаков Никита 3 1
|Самофеев Илья 3 1
|Вайсбанд Елена 3 1
|Семенов Александр 163 1
|Горелова Марина 6 1
|Лобас Аркадий 36 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Козлов Денис 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
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|Gartner - Гартнер 3576 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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