Электрички Подмосковья строят себе единое информационное ядро на основе «1С»

«Центральная пригородная пассажирская компания» запускает проект по внедрению единой платформы для управленческого, бухгалтерского и налогового учета за 409 млн руб. В рамках проекта будет использоваться «1С:ERP Управление предприятием 2», что позволит отказаться от множества разрозненных систем.

Объединение «1С»

Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания» приступает к реализации крупномасштабного проекта по внедрению единой платформы для управленческого, бухгалтерского и налогового учета. На работы выделено 409 млн руб.

В рамках проекта планируется использование лицензионного программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Решение предполагает отказ от использования множества разрозненных и неинтегрированных систем, ранее применявшихся для автоматизации отдельных аспектов учетных процессов.

Информацию об этом CNews обнаружил на сайте госзакупок. Тендер был опубликован на торговой площадке 21 октября 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 ноября. Итоги выбора поставщика подведут 10 ноября.

Wikipedia, Андрей1967 Крупнейший перевозчик Подмосковья строит единое информационное ядро на платформе «1С:ERP»

Центральная пригородная пассажирская компания обеспечивает железнодорожные перевозки на всех направлениях Московской железной дороги.

Согласно приложенным к тендеру документам, в компании параллельно функционируют несколько программных комплексов. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в системе «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП».

Для расчета заработной платы, кадрового делопроизводства и учета рабочего времени используется специализированное программное обеспечение ЗК МИИТ.

Управленческий учет, включая складской учет материалов, движение денежных средств и формирование бюджетов, частично автоматизирован в «1С:ERP Управление предприятием 2.4». Кроме того, для учета бланков строгой отчетности и сбора доходных поступлений применялись устаревшие версии «1С:Бухгалтерия предприятия 1.6» и «1С:Учет доходных поступлений 1.0».

Подобная раздробленность информационной среды приводила к серьезным проблемам. Ключевой сложностью была обязанность вести раздельный учет доходов и расходов для целей тарифного регулирования, что фактически выполнялось вручную в файлах Excel. Это вызывало высокую трудоемкость процессов, длительные сроки формирования отчетности и существенное влияние человеческого фактора на качество данных. Отсутствие единой системы данных в стоимостных и натуральных показателях не позволяло оперативно и достоверно формировать отчетность, требуемую регуляторами.

Основной целью проекта является создание единой системы данных, комплексно описывающей хозяйственные процессы компании. Это позволит обеспечить автоматизированное формирование всей отчетности — бухгалтерской, налоговой, внутренней управленческой и, что особенно важно, отчетности для тарифного регулирования — на основе одних и тех же первичных учетных данных.

Как пояснила CNews директор по продажам «РДТЕХ» Анна Дмитракова, этот проект вполне стандартый, а используемое ПО — логичный инструмент для его реализации в данный момент. «Речь идет о создании единой учетной системы, позволяющей прозрачно формировать актуальную управленческую отчетность по компании, основанную на бухгалтерской и налоговой информации. Использование разрозненных систем усложняет процесс формирования отчетности, а различие в НСИ, в системах не позволяет однозначно оценивать имеющиеся данные и своевременно принимать необходимые управленческие решения».

Подробности тендера

Ожидается, что внедрение системы позволит значительно повысить качество управленческой информации за счет автоматизации процессов учета и снижения влияния человеческого фактора. Проект также направлен на сокращение трудоемкости и сроков как сбора первичных данных, так и формирования отчетов. Однократный ввод данных для последующего использования во всех видах учета позволит исключить дублирующие операции и трансформацию информации.

Внедрение будет осуществляться поэтапно, по отдельным логическим блокам, таким как учет внеоборотных активов, запасов, ремонта подвижного состава, движения денежных средств, расчетов с персоналом и многим другим. Особое внимание уделяется интеграционным решениям. Новая «1С:ERP» будет интегрирована с системой электронного документооборота «1С:Документооборот КОРП 3.0», с системой расчета заработной платы ЗК МИИТ для синхронизации кадровых данных и антропометрических показателей сотрудников, а также с системой электронного документооборота «Контур.Диадок».

На время перехода будет организована временная интеграция между новой «1С:ERP» и действующей бухгалтерской системой «1С:АСУБ» для обеспечения непрерывности учетных процессов до момента полного перевода всей компании на промышленную эксплуатацию новой платформы. Проектом также предусмотрена масштабная программа обучения, которая затронет 702 сотрудника всех причастных структурных подразделений компании.