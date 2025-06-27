Новая версия электронного архива документов РДТЕХ включена в Реестр отечественного ПО

Новый релиз продукта R-chive 2.0 с расширенным функционалом внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись №28546 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 23 июня .2025 г. по протоколу заседания экспертного совета от 10 июня 2025 г. №420пр. Об этом CNews сообщили представители РДТЕХ.

«ЭАД от РДТЕХ стал более функциональным, гибким и клиенториентированным. Продукт R-chive 2.0 отвечает всем стандартам современного электронного архива документов. Часть изменений в решение, которое адаптировано под задачи банковского сектора, были внесены на основе пожеланий заказчиков. Решение переведено на микросервисную архитектуру, появился удобный интерфейс для администраторов системы, добавился ряд функций, что позволит расширить использование ЭАД в финансовой и ИТ-отрасли», - отметила директор по продажам РДТЕХ Анна Дмитракова.

R-chive 2.0 имеет три конфигурации – базовую, стандартную и расширенную с подключением до 100, 500 и 2 тыс. пользователей соответственно. Электронный архив обладает массой дополнительных возможностей – в пакете гибкая ролевая модель с настройкой из UI, полнотекстовый поиск, настройка клиентского досье, проверка комплектности, управляемая выгрузка документов, предпросмотр документов без скачивания на ПК, наличие ЭЦП, интеграция с OCR, и т.д. Решение постоянно развивается, в конце 2025 г. будет представлена версия R-chive 3.0.

«Благодаря обновлению новая версия ЭАД интегрирована в инновационное решение РДТЕХ в области управления знаниями. Решение по управлению знаниями позволяет организовать единую точку доступа ко всем корпоративным источникам данных и предоставляет различные ИИ-сервисы: преобразование речи в текст, автоматизированный машинный перевод, сравнение документов по принципу антиплагиата, поиск похожих документов по смыслу, выявление дубликатов, классификация документов, OCR и т.д», - отметил технический директор РДТЕХ Дмитрий Анашкин.