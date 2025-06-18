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Лобас Аркадий


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «СберТех» и «ФлексСофт» договорились о развитии отечественной экосистемы цифровых продуктов для нужд бизнеса 1
31.10.2024 Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом 1
18.10.2024 FINOPOLIS 2024: курс на технологический суверенитет 1
18.10.2024 «ФлексСофт» и Yandex Cloud будут развивать совместные решения для банков и финтех-компаний 1
17.10.2024 «ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
10.06.2024 Генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас дал оценку применимости ИИ в банковском бизнесе и ИТ-разработке 2
01.12.2023 «Базальт СПО» и «Флекссофт» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве 1
15.11.2023 Технологический суверенитет – это прежде все кадры 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
09.11.2023 Искусственный интеллект: угрозы, вызовы и реальность 1
09.11.2023 «Флексcофт» вошла в состав участников ассоциации «Финтех» 1
21.07.2023 Комитет по информационным технологиям Делового Центра экономического развития СНГ возглавил Аркадий Лобас 1
15.06.2023 Технологический суверенитет – одна из ключевых тем на ПМЭФ 2023. Каким он должен быть в ИТ, рассказал Аркадий Лобас 1
05.06.2023 Банк России обсудил стратегию развития и меры поддержки банков с базовой лицензией на встрече с банкирами 1
30.05.2023 Технологический суверенитет – это прежде всего кадры 1
29.05.2023 Аркадий Лобас победил в рейтинге и вошел в список «ТОП-100 ИТ-лидеров» России 1
14.04.2023 Обеспечение стрессоустойчивости – главный вопрос, обсуждаемый на XVI Международной конференции «Платежная индустрия – антихрупкость и трансформация в эпоху перемен» 1
24.03.2023 Актуальные вопросы развития и регулирования на Российском форуме финансового рынка 1
17.03.2023 Развитие экономики и обеспечение технологического суверенитета – основные вопросы, обсуждаемые на Съезде РСПП 1
14.12.2022 «Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» – доклад Аркадия Лобаса на заседании Совета Ассоциации банков России 1
23.11.2022 Аркадий Лобас рассказал об импортозамещении и цифровой трансформации в банковском секторе в интервью телеканалу «ПроБизнес» 1
18.11.2022 FINOPOLIS 2021/22: интервью Аркадия Лобаса телеканалу «ПроБизнес» 1
28.12.2021 Аркадий Лобас о платформе нового поколения для цифровой трансформации банка 1
23.12.2021 Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости» 1
04.06.2021 В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 1
03.06.2021 На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе 1
11.05.2021 Аркадий Лобас: «Как банку стать цифровым и более успешным» 1
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
15.09.2020 «Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL» 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
27.05.2015 Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия» 1
02.04.2015 «ФлексСофт» автоматизировал «Объединенную расчетную систему» 1
30.10.2013 «Лето Банк» внедрил АБС от «ФлексСофт» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Лобас Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 129 30
Oracle Corporation 6763 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 558 3
Ростелеком 9967 2
Softline - Софтлайн 3012 2
SimbirSoft - СимбирСофт 82 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 647 1
SAP SE 5340 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Veeam Software 322 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Accenture plc 686 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Naumen - Наумен 655 1
NtechLab - НтехЛаб 142 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Trend Micro 617 1
Brother - Brother Industries - Бразер 201 1
Cloudera 58 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Dynatrace 56 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Google LLC 11977 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 60 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
ВТБ - Почта Банк 473 4
Альфа-Банк 1801 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 2
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 21 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 90 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
NanduQ - Qiwi 998 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 336 1
Альфа-Капитал УК 120 1
Capital One 18 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Руснарбанк КБ 9 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 1
МКБ - Московский кредитный банк 583 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Visa International 1955 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
ОРС - Объединённая расчетная система 28 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 258 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 750 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 7
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 421 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12380 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1101 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4119 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6932 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11795 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5035 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30694 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4311 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7704 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11613 2
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FlexSoft - FXL Платформа 57 10
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 720 4
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 2
Apple iPhone 6 4863 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 523 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 758 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
HPE GreenLake 53 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 330 1
Совкомбанк Халва 22 1
Atos Bull Escala 13 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 236 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
C/C++ - Язык программирования 792 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3357 1
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Apple - App Store 2941 1
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Pega Platform 7 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Yandex Database - YDB 32 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V UI Kit 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Workflow 2 1
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Дощенко Сергей 12 2
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Бычков Александр 40 1
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Чаркин Евгений 299 1
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Абакумов Евгений 206 1
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Залманов Андрей 37 1
Ермаченков Игорь 3 1
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Fxmsp 6 1
Петерсон Дмитрий 10 1
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Антонов Александр 77 1
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Казахстан - Республика 5662 2
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1628 1
Украина 7681 1
Грузия 1256 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 922 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 1
Израиль 2756 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2580 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1363 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2829 1
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1442 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 970 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 667 1
Ведомости 1086 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3575 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 598 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1148 1
CNews AWARDS - награда 527 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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