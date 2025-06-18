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Лобас Аркадий
УПОМИНАНИЯ
Лобас Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Тятюшев Максим 129 3
|Дощенко Сергей 12 2
|Аксаков Анатолий 155 2
|Набиуллина Эльвира 102 2
|Бычков Александр 40 1
|Гоц Роман 47 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Поляков Сергей 74 1
|Ананьев Денис 7 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Белоусов Максим 108 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Батай Илья 56 1
|Рахманкулов Рамиль 10 1
|Иванов Сергей 391 1
|Залманов Андрей 37 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Яковлев Александр 24 1
|Кириченко Игорь 50 1
|Хомков Игорь 46 1
|Fxmsp 6 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Антонов Александр 77 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 49 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Копысов Виталий 63 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Васильев Григорий 42 1
|Борис Альберт 19 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Перминов Леонид 12 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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