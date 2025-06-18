Лобас Аркадий

Комитет по информационным технологиям Делового Центра экономического развития СНГ возглавил Аркадий Лобас 1

Банк России обсудил стратегию развития и меры поддержки банков с базовой лицензией на встрече с банкирами 1

Актуальные вопросы развития и регулирования на Российском форуме финансового рынка 1

Аркадий Лобас о платформе нового поколения для цифровой трансформации банка 1

В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 1

На заседании Cовета РУССОФТ Аркадий Лобас предложил новый взгляд на подходы к импортозамещению в финансовом секторе 1