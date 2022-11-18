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FINOPOLIS 2021/22: интервью Аркадия Лобаса телеканалу «ПроБизнес»

Перспективы развития российской ИТ-инфраструктуры и основные направления цифровизации финансового сектора – об этом в своем интервью телеканалу «ПроБизнес» рассказал генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас.

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В интервью в рамках проведения форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, организованного Банком России, Аркадий осветил важную тему возможности импортозамещения прикладных и системных программных продуктов и сроков перехода на них в условиях текущей геополитической ситуации.

Приглашаем ознакомиться с полной версией репортажа по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzt87rwsBtg7YLWyECazH1ejig6hsEzVcРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com

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