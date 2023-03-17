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Развитие экономики и обеспечение технологического суверенитета – основные вопросы, обсуждаемые на Съезде РСПП

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас принял участие в качестве делегата в работе Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. На Съезде выступили руководители министерств и ведомств Правительства РФ, в том числе министр экономического развития, министр финансов, заместители премьер-министра, руководитель Федеральной налоговой службы и другие.

Съезд РСПП — это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов недель российского бизнеса, в ходе которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. Главными темами съезда в этом году стали: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкций, обеспечение технологического суверенитета страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров, совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.

Кульминацией Съезда стало выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В своем выступлении Глава государства отметил социально ответственное поведение российского бизнеса и предложил поддерживать отечественные компании, деятельность которых нацелена не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие. В развернувшейся затем дискуссии представителями бизнеса были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся развития экономики и обеспечения технологического суверенитета.

Ведущий российский разработчик ИТ-решений для финансового сектора компания «ФлексСофт» является членом РСПП и более 30 лет вносит свой вклад в развитие российской экономики. Компания предлагает решения, основанные на новейших информационных технологиях с учетом современных потребностей банковского бизнеса. Продукты «ФлексСофт» включены в Единый реестр Российского программного обеспечения и гарантированно защищены от западных санкций, а эксперты компании разработали эффективную концепцию импортозамещения на основе своих продуктов для финансовых учреждений.

Токен: Pb3XmBtzsywph3jQzFu3rEYmr5yqdgLyBHjbkTQРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com/

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