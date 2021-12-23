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Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости»

14 декабря 2021 генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии «Банк под капотом бигтеха и нефинансовых игроков» V международной конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех», организованной деловым изданием «Ведомости».

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Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости»

Конференция ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка.

Участники дискуссии обсудили возможности финтеха для бизнеса, дали свои прогнозы о том, как будет меняться клиентский спрос. Генеральный директор компании «ФлексСофт» подчеркнул, что от клиентоориентированной модели мы переходим к клиентоцентричной, выигрышными будут те проекты, где экосистема строится вокруг клиента.

«В скором будущем уже не спрос будет определять предложение, как это было ранее, скорее поставщик на основе анализа клиентских операций, используя для этого большие данные и искусственный интеллект, будет прогнозировать поведение клиента, предугадывать его желания и потребности, формировать для него персональные предложения, тем самым управлять клиентским спросом», – отметил Аркадий Лобас.

Также в фокусе обсуждения были драйверы динамичного роста оплаты товаров и услуг и система быстрых платежей.

Аркадий Лобас: «Система быстрых платежей – это эффективный и инновационный способ регулирования, когда Центральный банк создает платежную инфраструктуру, предоставляя к ней равный доступ для всех участников рынка, которые оказываются в одинаковых условиях конкурентной борьбы, тем самым Банк России борется с монополией».

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