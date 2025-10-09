Разделы

Вендор будущего — это создатель среды для непрерывных инноваций: Аркадий Лобас о новой роли ИТ-разработчиков в финансах

На главном финтех-форуме страны ФИНОПОЛИС 2025 генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас представил своё видение будущего финансовых технологий. Его выступление в рамках дискуссии «Финтех: строим сами или всем миром?», где лидеры рынка обсуждали модели технологической независимости и кооперации, затронуло фундаментальные принципы будущего развития ИТ-отрасли.

Аркадий Лобас отметил, что эпоха «цифровизации» уже пройдена и финансовая система вступает в фазу глубокой трансформации, движущей силой которой выступает искусственный интеллект. «Мы давно миновали точку, где речь идёт о «цифровизации». Сегодня речь — о переосмыслении того, как устроена финансовая система. И отечественные вендоры здесь не просто ИТ-поставщики, а соавторы нового уклада. Поэтому вендоры должны предлагать не «продукт» и не «решение», а среду для непрерывных инноваций», — подчеркнул Аркадий Лобас.

lobas.jpeg

В основе такого подхода эксперт выделил три принципа: модульность, позволяющую собирать новые финансовые сервисы как конструктор, описывая их на естественном языке, целостную платформу без разделения между фронт-, миддл- и бэк-офисами — разрыв между ними сменяется единой «тканью» данных и процессов, а также искусственный интеллект, выступающий в качестве соавтора, — ИИ становится не только аналитическим инструментом, но и генератором новых бизнес-моделей и продуктов.

