Эльвира Набиуллина отметила инновационный потенциал технологии AI Native Bank, представленной компанией ФлексСофт на ФИНОПОЛИС 2025

В рамках деловой программы международного форума ФИНОПОЛИС 2025 генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас представил Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной инновационное решение — концепцию AI Native Bank, реализованную в банковской системе нового поколения — Платформе FXL — и рассказал о значении инновации для будущего финансовой индустрии.

Аркадий Лобас подчеркнул, что AI Native Bank — это не просто персонализация, а принципиально новый подход, который стал реальностью благодаря уникальной архитектуре Платформы FXL. В ней ИИ интегрирован на уровне ядра и выступает в роли соавтора продукта, реализованы такие принципы как модульность, позволяющая быстро создавать и менять продукты и процессы, а также платформенность, обеспечивающая целостность данных.

Созданная компанией ФлексСофт экосистема позволяет банкам оперативно адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов, автоматизировать ключевые бизнес-процессы и создавать персонализированные финансовые продукты в реальном времени — искусственный интеллект, встроенный в ядро системы, за секунды генерирует персонализированные финансовые продукты по запросу клиента.

Эльвира Набиуллина проявила особое внимание к практическому применению технологии и поинтересовалась, каким образом AI Native Bank внедряется в повседневную банковскую деятельность и какие конкретные задачи он решает уже сегодня. В ответ Аркадий Лобас привёл примеры реального использования решения, где ИИ не просто анализирует данные, а динамически формирует условия предложения под каждого клиента. Он высказал мнение, что в ближайшие годы концепция AI Native Bank станет ключевым драйвером конкурентоспособности финансовых институтов, особенно в условиях растущих требований к скорости, безопасности и персонализации.

Форум ФИНОПОЛИС 2025 традиционно объединяет лидеров финансовой индустрии, технологических компаний и регуляторов для обсуждения стратегий развития цифровой экономики, и участие ФлексСофт в этом диалоге подчеркивает её роль как одного из ключевых игроков на стыке финансов и передовых технологий.