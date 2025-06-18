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«СберТех» и «ФлексСофт» договорились о развитии отечественной экосистемы цифровых продуктов для нужд бизнеса

Российские разработчики «СберТех» (дочерняя компания «Сбера») и «ФлексСофт» расширяют сотрудничество по вопросам создания и развития инновационных технологий для финансового сектора. Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев и генеральный директор «ФлексСофт» Аркадий Лобас подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, компании будут формировать экосистему решений для цифровой трансформации и обеспечения технологического суверенитета отрасли.

Команды разработчиков объединят усилия по развитию совместимых, надежных и масштабируемых комплексных ИТ-решений. Обмен опытом и экспертизой, в том числе в области применения искусственного интеллекта, будут содействовать созданию инновационных технологий для банковской отрасли, способных повысить скорость вывода новых финансовых продуктов и сервисов на рынок.

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Безопасность

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Сегодня возможность быстро адаптироваться к рыночным изменениям — один из ключевых факторов конкурентоспособности финансовых компаний. В этой связи бизнес стремится к сокращению времени вывода продуктов на рынок и ускорению релизных циклов. В партнерстве с одним из ведущих разработчиков российского ПО для финансового сектора «ФлексСофт» мы готовы предложить рынку наш лучший опыт, чтобы обеспечить технологическое лидерство наших заказчиков».

Аркадий Лобас, генеральный директор «ФлексСофт», сказал: «Отечественному финансовому сектору сегодня как никогда требуются высокопроизводительные, надежные и технологически независимые ИТ-решения. Платформа FXL с ее инновационной архитектурой, основанной на распределенных вычислениях и поддерживающей технологии вычислений в памяти, предоставленные нашим стратегическим партнером — компанией «СберТех», обеспечивает возможность полного отказа от зарубежных СУБД. Ценный опыт интеграции перспективных решений ведущих российских разработчиков и выполнение важнейшей задачи перевода банковских систем на отечественный стек технологий делают проект компаний «ФлексСофт» и «СберТех» стратегическим для достижения технологического суверенитета российского финансового сектора».

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