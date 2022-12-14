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«Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» – доклад Аркадия Лобаса на заседании Совета Ассоциации банков России

Член Совета Ассоциации банков России, генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас выступил с докладом «Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» на заседании Совета Ассоциации банков России 9 декабря 2022 года.

Особое внимание в докладе было уделено вопросу аутсорсинга ИТ-решений. Аркадий Лобас рассказал о регуляторных и операционных преимуществах, которые даст переход финансовых организаций на ИТ-аутсорсинг. Докладчик обозначил риски, связанные с текущей моделью эксплуатации ИТ-инфраструктуры в банках: удорожание стоимости содержания и развития, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие достаточной ресурсной базы, в том числе среды для тестирования банковских продуктов, сложности подключения к инфраструктурным проектам Банка России и государственным цифровым сервисам. Эффективным решением для минимизации этих рисков Аркадий Лобас назвал развитие аутсорсинговых решений, которые позволят снизить операционную и регуляторную нагрузку, сконцентрировать усилия банков на развитии бизнес-моделей.

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Аркадий Лобас выступил с докладом «Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» на заседании Совета Ассоциации банков

Доклад вызвал бурное обсуждение, в ходе которого высказались представители Банка России и коммерческих банков. По итогам обсуждения было принято решение расширить взаимодействие Ассоциации и регулятора по данному вопросу. Токен: Pb3XmBtzstGE914WPPVdd73drvmJYf6cR6UbyNvРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com/

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