Обеспечение стрессоустойчивости – главный вопрос, обсуждаемый на XVI Международной конференции «Платежная индустрия – антихрупкость и трансформация в эпоху перемен»

Аркадий Лобас, генеральный директор компании «ФлексСофт», член Совета Ассоциации банков России, выступил на Международной конференции, организованной Ассоциацией 13 апреля в Москве.

В ходе пленарной сессии, посвященной вопросам состояния и основных направлений развития платежной индустрии в России в современных условиях, Аркадий Лобас рассказал о внедрении новых технологий в банках как существенном факторе обеспечения стабильности национальной платежной системы. Ввиду растущего по экспоненте объема транзакций в безналичных расчетах, только банки с современными цифровыми бизнес-платформами могут гарантировать устойчивость национальной платежной системы. Аркадий Лобас обозначил основные направления работы для обеспечения устойчивости НПС:

Формирование стандартов, стимулирующих переход банков на современные бизнес-платформы (АБС, core-системы), обеспечивающих устойчивость к высокой транзакционной нагрузке в режиме реального времени;

Проведение взвешенной политики импортозамещения, направленной на достижение технологического суверенитета участников НПС;

Развитие механизмов аутсорсинга в решении проблем информационных технологий и информационной безопасности, зачастую непосильных для небольших и средних банков;

Формирование устойчивого кластера разработчиков банковского программного обеспечения на территории РФ.

Данные предложения поддержаны участниками конференции. Принято решение подготовить документ с обращением в Банк России.