Индексная книга (каталог) CNews*
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Хомков Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 49
Хомков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 19
|Валчев Стоян 48 18
|Путятинский Сергей 112 18
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 43 17
|Клявин Владимир 52 17
|Савцов Игорь 29 17
|Поляков Сергей 75 17
|Абакумов Евгений 227 17
|Кириченко Игорь 58 17
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Поляков Дмитрий 56 10
|Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 8
|Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 6
|Казарин Станислав 175 5
|Агеев Дмитрий 10 5
|Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 5
|Белоусов Максим 109 5
|Клепиков Алексей 121 5
|Андрианов Павел 86 5
|Шевченко Владимир 153 4
|Мондолло Вероника 4 4
|Сарнацкий Владислав 17 4
|Бурилов Андрей 117 4
|Рыстенко Михаил 62 4
|Гордиенко Ростислав 28 4
|Мищенко Евгений 15 4
|Лыков Роман 5 4
|Зеленин Кирилл 4 4
|Дьяченко Валерий 96 4
|Сирота Юрий 67 4
|Платонов Михаил 42 4
|Хасин Михаил 27 3
|Федечкин Сергей 20 3
|Смык Виталий 46 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|Intelligent Enterprise 27 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.