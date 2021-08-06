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Хомков Игорь


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 9
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 3
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 11
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 4
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 2
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 8
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 2
16.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
05.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
02.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 3
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
12.10.2016 Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
13.09.2016 Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
30.10.2015 АРМ-решения прижились в России всего за год 2
21.10.2015 Рынок управления производительностью приложений уверенно растет 1
14.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
06.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
30.09.2015 CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015 1
10.10.2014 APM-решения снижают затраты на ИТ-инфраструктуру 11
15.05.2013 Как ITSM работает на бизнес: российские примеры 8
15.02.2011 ITSM-взросление: рынок избавился от иллюзий 1

Публикаций - 40, упоминаний - 102

Хомков Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dynatrace 46 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Veeam Software 250 14
Naumen - Наумен 342 14
VK - Mail.ru Group 2487 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Microsoft Corporation 11168 6
Ланит ГК 1160 6
Yandex - Яндекс 4103 5
IBM 3557 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Крок 1221 3
Schneider Electric 409 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Rimini Street 38 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Центр2М - Center2М 47 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Ситилабс 25 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Cisco Systems 2056 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Huawei 2733 2
Softline - Софтлайн 1475 2
ICL Services 51 2
Рексофт - Reksoft 202 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Nvidia Corp 2038 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Альфа-Банк 1127 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Уралсиб Банк 390 5
Открытие ФК 538 5
Интер РАО ПАО 159 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Траско - Trasko 27 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
PepsiCo - Пепсико 96 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Альфа-Капитал УК 45 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
OKS Group 31 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Аэрофлот 493 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
X5 Group - Пятерочка 560 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
МТС банк 254 3
X5 Group 600 3
Газпром нефть 382 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Почта Банк 289 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Счётная палата РФ 461 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 7
Big Data - Большие данные 1136 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
DevOps - Development и Operations 297 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 8 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ADTD - Application Discovery, tracing and diagnostics - Обнаружение приложений, отслеживание и диагностика 2 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
DEM - Digital Experience Monitoring - Контроль доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя 4 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Office 1950 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
Microsoft Office 365 769 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Яндекс.Метрика 81 1
Google Analytics 70 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Android 10751 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Excel 438 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Xelent MultiCloud 8 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Dynatrace SaaS & Managed 1 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Антонов Александр 73 14
Кириченко Игорь 41 14
Путятинский Сергей 53 14
Педоренко Андрей 41 14
Валчев Стоян 44 14
Чаркин Евгений 182 14
Поляков Сергей 60 14
Савцов Игорь 27 14
Клявин Владимир 26 14
Абакумов Евгений 103 14
Васильев Григорий 35 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Прохоров Фёдор 78 11
Агафонова Наталия 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Теленков Андрей 21 11
Четвернин Алексей 651 8
Гордиенко Ростислав 17 4
Казарин Станислав 100 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Рыстенко Михаил 57 4
Егоров Владимир 52 4
Мищенко Евгений 14 4
Платонов Михаил 38 4
Шевченко Владимир 135 4
Сирота Юрий 38 4
Слышкин Василий 54 3
Сыкулев Андрей 57 3
Генкина Екатерина 24 3
Степченков Максим 36 3
Нестеров Алексей 79 3
Семенихин Игорь 37 3
Карпов Иван 41 3
Панферов Алексей 22 3
Халматов Максим 45 3
Дьяченко Валерий 66 3
Богданов Кирилл 91 3
Прохорова Алла 45 3
Каюмов Шамиль 34 3
Трофимова Людмила 31 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
Казахстан - Республика 2650 36
Беларусь - Белоруссия 2099 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 24
Украина 3398 18
Грузия 693 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Восточная Европа 1691 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Латинская Америка 726 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Ближний Восток 1479 2
США - Кремниевая долина 399 2
Новая Зеландия 293 1
Таджикистан - Республика 439 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Кувейт 51 1
Испания - Барселона 537 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Узбекистан - Республика 827 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Gartner 2197 5
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 292 15
CNews Баттл 34 3
CNews FORUM Кейсы 44 1
Perform Moscow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770122, в очереди разбора - 673804.
Создано именных указателей - 46354.
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