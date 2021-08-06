Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хомков Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 102
Хомков Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Антонов Александр 73 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Педоренко Андрей 41 14
|Валчев Стоян 44 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Поляков Сергей 60 14
|Савцов Игорь 27 14
|Клявин Владимир 26 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Васильев Григорий 35 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Теленков Андрей 21 11
|Четвернин Алексей 651 8
|Гордиенко Ростислав 17 4
|Казарин Станислав 100 4
|Сарнацкий Владислав 16 4
|Рыстенко Михаил 57 4
|Егоров Владимир 52 4
|Мищенко Евгений 14 4
|Платонов Михаил 38 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Сирота Юрий 38 4
|Слышкин Василий 54 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Генкина Екатерина 24 3
|Степченков Максим 36 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Карпов Иван 41 3
|Панферов Алексей 22 3
|Халматов Максим 45 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Прохорова Алла 45 3
|Каюмов Шамиль 34 3
|Трофимова Людмила 31 3
|Gartner 2197 5
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770122, в очереди разбора - 673804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770122, в очереди разбора - 673804.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru