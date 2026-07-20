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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хомков Игорь

СОБЫТИЯ


20.07.2026 ИТ-холдинг «Т1» получил платиновый партнерский статус «Рускомтехнологии» по платформе «Ключ-АСТРОМ» 1
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов 1
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 1
13.05.2022 МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» усилят ИТ-инфраструктуру российского бизнеса с помощью интеллектуального мониторинга 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
15.11.2021 На CNews Forum 2021 обсудили, как APM-системы решают проблемы банковского сектора 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 1
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 2
16.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
05.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
02.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
25.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
24.10.2016 Perform Day Moscow 2016: кому выгодна прозрачность ИТ 1
12.10.2016 Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
13.09.2016 Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
30.10.2015 АРМ-решения прижились в России всего за год 1
21.10.2015 Рынок управления производительностью приложений уверенно растет 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Хомков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Dynatrace 59 40
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Veeam Software 345 17
Naumen - Наумен 752 17
Ростелеком 10948 16
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
РусКомТехнологии - РКТ 17 6
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 8 6
Compuware - CareTech Solutions 50 6
Microsoft Corporation 25775 6
9594 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Dell EMC 5180 4
Yandex - Яндекс 9216 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
Rimini Street 77 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 3
Центр2М - Center2М 67 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Nvidia Corp 4002 3
Ситилабс 44 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 3
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Schneider Electric 614 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Альфа-Банк 1979 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
NanduQ - Qiwi 1013 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Траско - Trasko 32 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
Газпром нефть 725 4
Совкомбанк ПАО 316 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Альфа-Капитал УК 155 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Победа - Кондитерская фабрика 15 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ингосстрах СПАО 478 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 22
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 15
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 15
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 15
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 11
НКТ - Р7-Офис 543 10
РусКомТехнологии - Ключ-астром 21 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
FlexSoft - FXL Платформа 67 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Microsoft Office 365 1042 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 3
Microsoft Office 4170 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Apple iPhone 6 4861 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 1
Совкомбанк - Халва 24 1
Orbus Software iServer 5 1
Цифровой инспектор 10 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
EPAM Digital Workplace 1 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Чаркин Евгений 317 19
Валчев Стоян 48 18
Путятинский Сергей 112 18
Антонов Александр 77 17
Педоренко Андрей 43 17
Клявин Владимир 52 17
Савцов Игорь 29 17
Поляков Сергей 75 17
Абакумов Евгений 227 17
Кириченко Игорь 58 17
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 44 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Поляков Дмитрий 56 10
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 8
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 6
Казарин Станислав 175 5
Агеев Дмитрий 10 5
Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 5
Белоусов Максим 109 5
Клепиков Алексей 121 5
Андрианов Павел 86 5
Шевченко Владимир 153 4
Мондолло Вероника 4 4
Сарнацкий Владислав 17 4
Бурилов Андрей 117 4
Рыстенко Михаил 62 4
Гордиенко Ростислав 28 4
Мищенко Евгений 15 4
Лыков Роман 5 4
Зеленин Кирилл 4 4
Дьяченко Валерий 96 4
Сирота Юрий 67 4
Платонов Михаил 42 4
Хасин Михаил 27 3
Федечкин Сергей 20 3
Смык Виталий 46 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Казахстан - Республика 6048 39
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Украина 7928 19
Грузия 1332 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Европа Восточная 3138 5
Европа 24964 3
Польша - Республика 2031 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Куба - Республика 417 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Кувейт 173 1
Азия Восточная 191 1
Доминикана - Доминиканская Республика 76 1
Мавритания Исламская Республика 18 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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