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«Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов

Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результате заказчик получил надежный современный инструмент для контроля и управления ИТ-ресурсами, основанный на отечественном решении.

Специфика финансовой отрасли предъявляет высокие требования к надежности ИТ-инфраструктуры. Все приложения должны работать безотказно и быстро, поскольку цена простоя высока. У «Ренессанс Банка» возникла потребность в системе, которая обеспечивала бы мониторинг цифровых сервисов, анализировала производительность, автоматически определяла причины инцидентов и предоставляла комплексную информацию о процессах.

Для решения задач банка команда «Платформикс» спроектировала, установила и запустила в эксплуатацию комплексную систему мониторинга на основе отечественного программного обеспечения «Ключ-АСТРОМ». ПО разработано компанией «Рускомтехнологии». Сотрудники «Ренессанс Банка» прошли обучение по работе с системой.

«Благодаря внедрению системы мы в любой момент видим состояние цифровых сервисов и можем обеспечить нашим клиентам быстрое и надежное обслуживание. Российское решение показало себя с лучшей стороны, а эксперты “Платформикс” провели все работы качественно и в срок», — отметил Владимир Гусев, руководитель центра поддержки внутренних ИТ-сервисов «Ренессанс Банка».

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«Ключ-АСТРОМ — это не просто решение для мониторинга производительности приложений, а платформа, которая, опираясь на искусственный интеллект, дает наглядные и, что еще более важно, точные ответы о состоянии ИТ-ресурсов. Наш продукт — универсальная открытая платформа с широким набором встроенных возможностей и поддержкой решений большинства отечественных вендоров. Мы постоянно развиваемся, и одно из важных направлений сейчас — это информационная безопасность, анализ уязвимостей, блокировки атак на цифровые сервисы», — сказал Игорь Хомков, управляющий партнер компании «Рускомтехнологии».

«Залог успешного проекта — высокая квалификация и слаженная работа команды внедрения, в которую вошли представители “Платформикс” и “Ренессанс Банка”. Хочу отметить глубокое понимание задач специалистами заказчика, которые обеспечили условия для эффективной работы и создания надежной системы мониторинга», — сказал Андрей Ковешников, заместитель директора департамента по проектам «Платформикс».

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