МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» усилят ИТ-инфраструктуру российского бизнеса с помощью интеллектуального мониторинга

МДТ «Цифра», компания в области стратегии цифровой трансформации и импортозамещения на предприятиях, и компания «Рускомтехнологии», российский разработчик и интегратор решений класса Application Performance Monitoring (APM), предложат заказчикам инструмент для получения единой объективной картины ИТ- и бизнес-процессов. Система транзакционного мониторинга «Ключ-Астром» предназначена для контроля влияния производительности систем и сервисов на бизнес-показатели.

Мониторинг работы приложений и сервисов позволяет анализировать объективный уровень их производительности. Эти данные ложатся в основу аудита транзакций внутри информационных систем, позволяют выявлять причины возможной нестабильной работы, а, как следствие, оперативно принимать меры для решения проблем и повышения продуктивности работы системы в целом. Результаты внедрения «Ключ-Астром» становятся базой для создания эффективных механизмов для мониторинга и управления производительностью приложений и сервисов.

«Партнерство с Performance Expert для нас – благоприятная возможность предложить клиентам качественную альтернативу западного программного обеспечения класса APM, – сказала Юлия Дудник, генеральный директор МДТ «Цифра». – Учитывая тот факт, что рынок подобных систем только набирает обороты в России, появляются хорошие перспективы занять новые ниши. На сегодняшний день «Ключ-Астром» является единственным отечественным продуктом класса APM, которое занесено в реестр российского программного обеспечения. Оно разрабатывается с учетом современных международных стандартов, что гарантирует клиентам уверенность в качестве, своевременном обновлении и поддержании функционального уровня используемой системы мониторинга».

«Сотрудничество с МДТ “Цифра” позволит нам качественно и в короткие сроки реализовывать совместные проекты, – отметил управляющий партнер компании «Рускомтехнологии» Игорь Хомков. – Привлечение квалифицированных инженеров со стороны партнера позволит сократить время и затраты на подготовку кадров, а также быстро проводить пресейлы и внедрения».

МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» в перспективе намерены создавать новые виды агентов мониторинга для отечественных программных комплексов, таких как «Платформа 1С», «Диасофт», различных систем электронного документооборота, специализированных программных комплексов, используемых в разных сферах торговли и промышленности.