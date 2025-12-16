Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Поляков Дмитрий


СОБЫТИЯ


16.12.2025 МТС обеспечила столичный бизнес-центр «Серебряный фонтан» скоростным интернетом 1
28.08.2025 МТС обеспечит скоростным интернетом кампусы Финансового университета при Правительстве России 1
14.08.2025 Группа Rubytech объявляет о запуске программы обучения по своим ключевым продуктам для партнеров 1
14.07.2025 Телекоммуникационная инфраструктура с 1132 точками подключения создана в деловом комплексе iCITY 1
14.07.2025 МТС включила связь в деловых небоскребах iCity 1
09.07.2025 МТС подключила к гигабитному интернету еще 45 тыс. домохозяйств в столичном регионе 1
28.03.2025 МТС улучшит качество связи на всем протяжении ЦКАД к концу 2025 года 1
11.02.2025 МТС обеспечила современными телеком-услугами новый ледовый дворец в Хорошево-Мневниках 1
05.02.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля 1
21.01.2025 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
16.01.2025 МТС подключила в 2024 году к скоростному домашнему интернету 120 тыс. домохозяйств в Москве и области 1
11.12.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Театре на Цветном 1
16.08.2024 МТС улучшила качество связи для жителей столичного района Некрасовка 1
16.07.2024 МТС увеличила темпы строительства фиксированной сети в Московском регионе на треть 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
26.01.2024 МТС обеспечила связь в новом корпусе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова 1
22.01.2024 МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе 1
18.01.2024 Интегратор «Тела-Телеком» и «DатаРу» заключили соглашение о сотрудничестве 1
21.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
15.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava 1
06.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом жилой комплекс Discovery Парк от MR Group 1
26.09.2023 МТС подключила к высокоскоростному интернету новые дома ЖК «ЗИЛАРТ» 1
30.06.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве 1
22.05.2023 МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе 1
28.04.2023 МТС обеспечила жителей ЖК «ЗИЛАРТ» гигабитным интернетом 1
24.01.2023 МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы 1
07.12.2022 МТС улучшила связь в 150 новостройках Московского региона 1
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн 1
19.11.2018 Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн 1
20.06.2018 ВТБ в три раза ускорил обслуживание клиентов с помощью «Техносерв Консалтинг» 1
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners 1
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 1
16.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
05.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
02.10.2017 CNews приглашает на конференцию «Perform Day Moscow 2017» 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1

Публикаций - 49, упоминаний - 50

Поляков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 25
Dynatrace 58 10
Ростелеком 10316 6
Softline - Софтлайн 3272 4
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 3
9005 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 2
Broadcom - VMware 2494 2
Citrix Systems 840 2
Stack Group - Стек Групп 169 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Терн ГК - Tern Group 78 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 135 1
Luxms 99 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 1
IREG 9 1
Открытые технологии 716 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 394 1
КомЛайн - ComLine 17 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 155 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Treatface - Тритфейс 1 1
BCC - Linx BCC Company 2 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 1
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 1
Prof IT - Проф ИТ 16 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Слайдер Презентации 13 1
Energy Time - Энергия времени 3 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 5
MR Group - МР Групп - MR Office 41 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 4
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
РЖД - Российские железные дороги 2005 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Альфа-Капитал УК 139 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 3
Росэнергобанк 34 2
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 2
Альфа-Банк 1871 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 22 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
ЯКласс 68 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 1
Руснарбанк КБ 9 1
Благосостояние НПФ 52 1
Slava - рекламное агентство 7 1
1Click 7 1
Саларис ТРЦ 7 1
Фора Банк 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 1
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 2 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 14
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 11
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12988 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9338 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1263 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2063 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 2
Unicorn iCity 5 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 2
Google Android 14702 2
Microsoft Teams - MS Teams 618 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Luxms BI 97 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 5 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
Oracle - Sun StorEdge 45 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 1
Dell Wyse 62 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 30 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 1
VK Teams 80 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 107 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Скала^р МБД - машина базы данных 15 1
Think Cell 6 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 11 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Microsoft CAF - Microsoft Cloud Adoption Framework 3 1
Microsoft Azure 1461 1
Docker - Платформа распределённых приложений 439 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 151 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Хомков Игорь 46 10
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 5
Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 4
Волков Игорь 16 3
Поляков Евгений 14 3
Мизун Даниил 10 3
Зарьянов Алексей 11 3
Леонова Оксана 13 3
Титов Илья 11 3
Михаилов Василий 3 3
Белоусов Максим 109 3
Андрианов Павел 84 3
Кузнецов Михаил 16 3
Козлов Максим 41 3
Бутыркин Вячеслав 14 2
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 2
Шаман Александр 4 2
Лобачев Алексей 7 2
Мирошниченко Михаил 8 2
Давыдов Андрей 8 2
Агеев Дмитрий 10 2
Майзенберг Леонид 5 2
Астафьев Андрей 3 2
Музычкин Денис 4 2
Густомясов Игорь 4 2
Сурменев Александр 7 2
Мастиев Кермен 2 2
Акимов Максим 191 2
Генс Филипп 43 2
Харитонов Александр 68 2
Рябченков Денис 22 2
Соловьев Дмитрий 79 2
Фроловичева Екатерина 12 2
Мондолло Вероника 4 2
Алтухов Дмитрий 47 1
Шальнов Олег 20 1
Мацыгин Юрий 50 1
Копысов Виталий 64 1
Минофьев Сергей 8 1
Русланова Дарья 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 34
Россия - РФ - Российская федерация 157084 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 25
Беларусь - Белоруссия 6034 18
Армения - Республика 2371 11
Казахстан - Республика 5800 9
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 5
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 5
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 5
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 4
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 4
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 219 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 3
Польша - Республика 2002 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 2
Москва - Куркино 17 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 58 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - САО - Хорошёвский район 35 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3138 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 6
Gartner - Гартнер 3610 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 7
Microsoft Inspire 4 1
1С:Проект года 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще